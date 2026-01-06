天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
日本島根縣東部 6.2 級地震 最大震度 5 強 米子市政府假天花脫落｜Yahoo
【16:10 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】日本島根縣東部在本港時間今早 9 時 18 分，發生黎克特制 6.2 級地震，震源深度 10 公里，屬於淺層地震。
鳥取縣和島根縣震感強烈，其中鳥取縣境港市、鳥取日野町、江府町；島根縣松江市、安來市均錄得最大震度為「5 強」。至於鳥取縣主要城市米子亦錄得最大震度為「5 弱」。
米子市政府辦公室服務一度暫停
《讀賣新聞》報道，樓高 6 層的米子市政府大樓，至少有 4 處天花板脫落或鬆動。大樓 3 樓辦公室有 9 塊 1.5 米乘 0.4 米的假天花板脫落，無人受傷。市政府疏散了政府大樓訪客，暫停櫃檯服務和其他公共服務，直到下午 1 時恢復。
鳥取縣北木町上細見地區，地震造成多處房屋受損，包括石牆和圍欄倒塌。至於在島根縣的松江市戶町，一棟空置建築的部分外牆，從約 15 米高處墜落到鄰近的停車場，事件中無人受傷。
