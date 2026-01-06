焦點

天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷

法新社

日本島根規模6.4地震 無重大災情

法新社
日本島根規模6.4地震 無重大災情
日本島根規模6.4地震 無重大災情

（法新社東京6日電） 日本島根縣今天上午10時18分左右發生推估規模6.4地震，鳥取縣西部與島根縣東部測得最大震度5強，所幸目前未傳出重大災情。

日本氣象廳初步觀測震央位於島根縣東部，起初推估規模6.2以及深度10公里，後來上修規模與深度為6.4與11公里。氣象廳表示，這起地震不會帶來海嘯威脅。

日本放送協會（NHK）引述中國電力公司的說法報導，島根縣東部松江市境內的島根核電廠2號機，並未出現異常，核電廠周邊的放射線量數值也未出現變化。

日本防衛省已經出動飛機在空中勘查災情。

日本首相高市早苗上午11時過後在首相官邸告訴媒體，「已經在地震後立刻成立總理大臣官邸的危機管理中心『官邸聯絡室』，正在掌握相關災情。目前已接獲有人員受傷與物損的消息，接下來將持續全力因應」。

日本島根縣東部在本港時間今早 9 時 18 分，發生黎克特制 6.2 級地震，震源深度 10 公里，屬於淺層地震。鳥取縣和島根縣震感強烈，其中鳥取縣境港市、鳥取日野町、江府町；島根縣松江市、安來市均錄得最大震度為「5 強」。至於鳥取縣主要城市米子亦錄得最大震度為「5 弱」。

Yahoo新聞 ・ 5 小時前
天文台今早（5 日）發「特別天氣提示」，指冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區，本港晚間天氣轉冷，明日（6 日）早上市區最低氣溫會在 12 度左右。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
嘿，朋友們，2026年的冬天終於來點真材實料了！1月2日那天，東京市中心忽然變成童話世界，迎來今季頭一場雪。 比起往年平均時間，這雪來得早了整整一天，但跟去年比，又遲到了14天。想想看，本來大家還在穿薄外套逛街，結果天上突然飄下白色小精靈，讓人忍不住伸出手去接。

Japhub日本集合 ・ 23 小時前
受一股乾燥的冬季季候風影響，本港今早（6 日）天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫 11.8 度。天文台高級科學主任唐宇煇今早在電台節目表示，星期三、四（7 日、8 日）早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥。

Yahoo新聞 ・ 3 小時前
香港又創下另一個溫暖天氣紀錄。天文台表示，2025 年的 11 月及 12 月均沒有發出寒冷天氣警告，是 1999 年寒冷天氣警告系統開始運作以來，首次在同一年的 11 月及 12 月沒有發出寒冷天氣警告。2025 年 12 月的氣溫，亦有三個紀錄創下五十七年來的新高。

Yahoo新聞 ・ 21 小時前
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，天文台指市區氣溫普遍下降至約12度。 在紅磡碼頭，有泳客如常游早水，散步、晨運的市民都穿上外套。天文台指，受冬季季候風影響，本港今早天氣寒冷，市區氣溫普遍下降至約12度，日間最高氣溫約18度，新界再低一兩度，日間非常乾燥，又預料季候風影響華南的時間相對較長，周三、四早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫約11、12度，新界再低幾度，日夜溫差頗大，呼籲市民請注意保暖並多關顧長者及慢性病患者。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
由歐洲太空總署（ESA）與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作開發的太陽探測器 Solar Orbiter，需時六個月才能圍繞太陽運行。這艘太空船以地球無法實現的精確度追蹤太陽活動。原因在於太陽每28天旋轉一次，因此地面觀測站只能在兩週的時間內觀察特定區域，隨後便會消失在視野中。得益於 ESA 的 Solar Orbiter 任務，科學家得以更長時間跟蹤活躍區域。 在2024年4月至7月期間，...

TechRitual ・ 13 小時前
【Now新聞台】本港今日(1月6日)天氣預測，大致天晴及乾燥，早上寒冷，日間最高氣溫約18度，吹清勁北風，離岸及高地吹強風。展望未來一兩日早上持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低幾度，天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。 #要聞

now.com 新聞 ・ 7 小時前

【Now新聞台】天文台指，晚間天氣轉冷，預計明早市區最低氣溫約12度。 冬季季候風今晚逐漸影響廣東沿岸地區，天氣轉冷，周二日間吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風，日夜溫差頗大。天文台表示，季候風會在周末至下周初才緩和。天文台科學主任林家輝：「預計季候風影響華南的時間會較長，周三四早上仍持續寒冷，市區最低氣溫會在11至12度左右，新界會再低幾度，大家要注意保暖，並多關顧長者和慢性病患者。另外，由於我們預計未來兩三日日間天氣都非常乾燥，大家要小心火種。」#要聞

now.com 新聞 ・ 20 小時前
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。

香港天文台 ・ 20 小時前
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，晚間天氣轉冷，天文台預計周二早上市區最低氣溫約12度，新界再低幾度。入夜後氣溫明顯下降，中環海旁仍有不少旅客遊覽，有人毋懼寒冬繼續穿短裙，這個小朋友比較怕冷，由頭包到腳。季候風來臨都無阻他們刺激味蕾的心，雪糕車前大排長龍，她就認為天氣可以更冷。台灣旅客Melody：「我希望冷一點，因為我帶的衣服都很厚，(溫度)其實與台灣差不多，幾乎一樣的天氣。(明天冷的話，你還會吃冰淇淋嗎？)應該還是可以，真的沒有很冷。」吳先生：「現在穿較厚的衣服，毛衣、內衣也足夠保暖。(忽冷忽熱會否擔心影響健康？)我平日有運動，不太擔心。」天文台預計，冬季季候風逐漸影響廣東沿岸，未來數日天氣寒冷，日夜溫差頗大。天文台科學主任林家輝：「預計季候風影響華南的時間會較長，周三、四早上仍持續寒冷，市區最低氣溫會在11至12度左右，新界會再低幾度，大家要注意保暖，並多關顧長者和慢性病患者。」未來兩三日日間天氣乾燥，天文台呼籲市民小心火種。&nbsp;#要聞

now.com 影音新聞 ・ 18 小時前

中國電力(02380.HK)旗下神火木壘每年減碳達200萬噸 產24億度綠電

中國電力(02380.HK)公司宣佈，旗下位於新疆的大型風力發電項目——中電神火木壘800兆瓦(MW)自備綠電替代風電項目已成功併網發電，預計每年產24億度綠電。 此項目並非單純的發電上網，而是與神火集團合資，以80萬千瓦的風電，直接替代其旗下電解鋁廠自備煤電機組的負荷。這是綠色能源與高耗能產業結合，從源頭實現脫碳的標誌性案例，對推動內地工業綠色轉型有示範作用。項目每年可減少近200萬噸碳排放，相當於節約71萬噸標準煤。(ad/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前

內地推進綠色消費 支持購買新能源車發展綠色餐飲

商務部等9部門發布《關於實施綠色消費推進行動的通知》，提出加大綠色農產品供應、發展綠色餐飲、推廣綠色消費積分、減少一次性塑膠製品使用、推動廢舊物品回收再利用、發展二手商品流通、加大信貸投放等20條具體舉措。其中包括，促進汽車綠色消費，支持消費者購買新能源汽車。做強汽車產業鏈，挖掘二手車、汽車租賃、汽車改裝、汽車共用等「後市場」潛力，探索盤活閒置車輛增收，支持發展房車露營、汽車影院、自駕遊等新型消費。推廣綠色家電家裝，鼓勵購買獲得綠色產品認證的綠色智能家電產品、無氟空調等，支持符合條件的優質綠色家電家裝品牌納入中國消費名品。發展綠色餐飲，督促餐飲服務企業、餐飲外賣平台落實相關法律法規要求，引導餐飲企業落實綠色餐飲相關標準，自覺踐行綠色發展理念，減少油煙排放，制止餐飲浪費，推廣使用可降解、可重覆利用的餐盒、包裝袋。支持二手商品交易市場、交易平台及經營企業等主體探索發展「互聯網+二手商品」，及二手商品租賃、售後回購等新型業態。打造綠色供應鏈，推動供應鏈全過程、全鏈條、全環節綠色發展，鼓勵企業參照相關標準和要求開展供應鏈碳足跡評價。加大綠色產品、綠色包裝的推廣力度。推廣綠色消費積分，鼓勵有關行

infocast ・ 1 天前

中國電力(02380):旗下神火木壘每年減碳達200萬噸

在港上市的紅籌電力股中國電力(02380.HK)在綠色能源版圖上取得重要進展。公司宣佈，旗下位於新疆的大型風力發電項目——中電神火木壘800兆瓦(MW)自備綠電替代風電項目已成功併網發電，為其潔淨能源資產組合再添重要一員。此項目並非單純的發電上網，而是與神火集團合資，以80萬千瓦的風電，直接替代其旗下電解鋁廠自備煤電機組的負荷。這是綠色能源與高耗能產業結合，從源頭實現脫碳的標誌性案例，對推動內地工業綠色轉型有示範作用。項目每年可減少近200萬噸碳排放，相當於節約71萬噸標準煤。在ESG投資愈趨主流的當下，此舉清晰地展示了中國電力在潔淨能源領域的執行力及對「雙碳」目標的實質貢獻，是衡量其可持續發展價值的具體指標。 (SY)#ESG

infocast ・ 1 天前
