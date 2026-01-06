天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
日本島根規模6.4地震 無重大災情
（法新社東京6日電） 日本島根縣今天上午10時18分左右發生推估規模6.4地震，鳥取縣西部與島根縣東部測得最大震度5強，所幸目前未傳出重大災情。
日本氣象廳初步觀測震央位於島根縣東部，起初推估規模6.2以及深度10公里，後來上修規模與深度為6.4與11公里。氣象廳表示，這起地震不會帶來海嘯威脅。
日本放送協會（NHK）引述中國電力公司的說法報導，島根縣東部松江市境內的島根核電廠2號機，並未出現異常，核電廠周邊的放射線量數值也未出現變化。
日本防衛省已經出動飛機在空中勘查災情。
日本首相高市早苗上午11時過後在首相官邸告訴媒體，「已經在地震後立刻成立總理大臣官邸的危機管理中心『官邸聯絡室』，正在掌握相關災情。目前已接獲有人員受傷與物損的消息，接下來將持續全力因應」。
