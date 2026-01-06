日本島根規模6.4地震 無重大災情

澳門名媛蔡一鳳（Michelle）與前亞視執行董事盛品儒於2014年結婚，並育有一對龍鳳胎，居住於設有高樓底巨型客廳嘅赤柱7,000呎獨立屋，屋內亦有卡拉OK房及無敵海景露台。不過，盛品儒於去年8月因肝癌離世，終年48歲。遺孀蔡一鳳堅強振作，身兼父職照顧一對仔女，並於社交平台叫大家放心：「請放心：我曾跋涉過人生最駭浪的夜晚，便不怕此刻長路崎嶇。記得有朋友說：『Michelle是天塌下來，也能從廢墟中站起來化腐朽為神奇的人。』承您貴言，待度過這段時光，我必如鳳凰涅槃，浴火重生。」日前，蔡一鳳藉聖誕期間到美國洛杉磯與家人和朋友過節，又表示於美國幫盛品儒過生忌，佢喺小紅書分享美國嘅生活，意外令美國洛杉磯峽谷豪宅曝光。 從影片中看到，蔡一鳳喺美國嘅家坐落於峽谷之中，可以欣賞到莊觀嘅景色。而面積方面，極為闊落，家中更設有健身室。蔡一鳳又邀請到張懋中教授等知名人士到家中作客，被指家族強大。對此，蔡一鳳表示：「我輩還需努力」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 分鐘前