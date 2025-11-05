低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位
今年聖誕節假期落在星期四（25日）及星期五（26日），換言之只要請12月22至24日3日假，就能擁有9連休長假，大家諗好外遊計劃未呢？Yahoo購物專員幫大家查過日本4大熱門旅行地的聖誕檔期機票價錢，包括東京、大阪、福岡、北海道札幌，當中飛大阪最平只需$3,915起，但飛札幌未連寄艙行李都要$9,095起，即睇各人氣旅遊目的地機票價格及航班時間。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
聖誕節9連休出發 飛福岡最平
Yahoo購物專員在11月5日下午3點經Google Flights查過，聖誕檔期12月22日離港、12月28日回港的來回機票，當中最平的福岡，乘坐香港快運來回機票為$4,328起；其次為大阪及東京，分別為$4,823起及東京 $5,032起，價錢比淡季貴一倍有多。至於進入滑雪旺季的北海道札幌，香港航空來回票價為$9,196起，全部價錢都未有包寄艙行李費。以下會就各旅行地列出最低價格及執飛*航空公司，亦會推薦最優惠的機票平台。
備註：*執飛｜執行飛行任務
即睇機票平台機票價位
以下是4大機票平台在聖誕檔期的直航日本的來回機票價位，同樣以12月22日出發、12月28日回程為搜尋日期，結果Agoda於4大目的地之中，有3個都提供最平票價，大家可以留意留意標示＊且粗體的價錢，便是每個航點提供最低價錢的購買平台！機票價格浮動，以下價錢只作參考，以各網站顯示的價格為準。
1. 東京聖誕檔期機票價格
*Agoda最平票價｜香港快運：$4,652起
KAYAK最平票價｜香港快運：$4,827起
Expedia最平票價｜香港快運：$5,140起
永安旅遊最平票價｜香港快運：$5,324起
2. 大阪聖誕檔期機票價格
*Agoda最平票價｜香港快運：$3,945起
KAYAK最平票價｜香港快運：$4,681起
Expedia最平票價｜香港快運：$4,138起
永安旅遊最平票價｜香港快運：$4,088起
3. 福岡聖誕檔期機票價格
Agoda最平票價｜香港快運：$4,404起
*KAYAK最平票價｜去程香港快運、回程大灣區航空：$4,383起
Expedia最平票價｜大灣區航空：$4,488起
永安旅遊最平票價｜香港快運：$4,439起
4. 札幌聖誕檔期機票價格
*Agoda最平票價｜香港航空：$9,095起
KAYAK最平票價｜國泰航空：$9,131起
Expedia最平票價｜國泰航空：$9,131起
永安旅遊最平票價｜香港航空：$9,164起
更多相關文章：
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350
雙11優惠2025｜避熊必住！福岡5大酒店推介、人均低至 毗鄰JR博多站/ 免費雪糕+咖啡
日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽
日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈
日本二三線旅遊城市推介！別再只去東京大阪 一文睇清必到景點、機票價格比拼、本地團/JR Pass推介
日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標
日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表
東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起
雙11優惠｜泰國機票酒店套票半價優惠！5日4夜曼谷自由行套票折後只要$2,166｜曼谷酒店優惠
雙11優惠2025｜編輯私藏4大旅遊產品平台！快閃高鐵車票優惠/各地旅行團/日本酒店集中地
編輯直擊京都全新teamLab！7大亮點哪個最打卡？一文睇清事前購票攻略/入場貼士/交通方法/酒店推介
