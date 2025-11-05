日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日本旅遊｜聖誕節9連休飛日本 大阪最平不用四千、札幌近一萬！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位

今年聖誕節假期落在星期四（25日）及星期五（26日），換言之只要請12月22至24日3日假，就能擁有9連休長假，大家諗好外遊計劃未呢？Yahoo購物專員幫大家查過日本4大熱門旅行地的聖誕檔期機票價錢，包括東京、大阪、福岡、北海道札幌，當中飛大阪最平只需$3,915起，但飛札幌未連寄艙行李都要$9,095起，即睇各人氣旅遊目的地機票價格及航班時間。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

聖誕節9連休出發 飛福岡最平

Yahoo購物專員在11月5日下午3點經Google Flights查過，聖誕檔期12月22日離港、12月28日回港的來回機票，當中最平的福岡，乘坐香港快運來回機票為$4,328起；其次為大阪及東京，分別為$4,823起及東京 $5,032起，價錢比淡季貴一倍有多。至於進入滑雪旺季的北海道札幌，香港航空來回票價為$9,196起，全部價錢都未有包寄艙行李費。以下會就各旅行地列出最低價格及執飛*航空公司，亦會推薦最優惠的機票平台。

廣告 廣告

備註：*執飛｜執行飛行任務

今年東京聖誕燈飾已相繼登場。（相片來源：官方照片）

大阪最具代表性的冬季燈飾活動「大阪・光之饗宴」今年已於11月3日起舉行。（相片來源：官方照片）

福岡也於博多站及天神站一帶設有光影藝術活動。（相片來源：クリスマスアドベント@Facebook）

Google Flights東京最平票價截圖

Google Flights大阪最平票價截圖

Google Flights福岡最平票價截圖

Google Flights札幌最平票價截圖

即睇機票平台機票價位

以下是4大機票平台在聖誕檔期的直航日本的來回機票價位，同樣以12月22日出發、12月28日回程為搜尋日期，結果Agoda於4大目的地之中，有3個都提供最平票價，大家可以留意留意標示＊且粗體的價錢，便是每個航點提供最低價錢的購買平台！機票價格浮動，以下價錢只作參考，以各網站顯示的價格為準。

1. 東京聖誕檔期機票價格

*Agoda最平票價｜香港快運：$4,652起

按此經Agoda預訂

Agoda東京最平票價截圖

KAYAK最平票價｜香港快運：$4,827起

按此經KAYAK預訂

KAYAK東京最平票價截圖

Expedia最平票價｜香港快運：$5,140起

按此經Expedia預訂

Expedia東京最平票價截圖

永安旅遊最平票價｜香港快運：$5,324起

按此經永安旅遊預訂

永安旅遊東京最平票價截圖

2. 大阪聖誕檔期機票價格

*Agoda最平票價｜香港快運：$3,945起

按此經Agoda預訂

Agoda大阪最平票價截圖

KAYAK最平票價｜香港快運：$4,681起

按此經KAYAK預訂

KAYAK大阪最平票價截圖

Expedia最平票價｜香港快運：$4,138起

按此經Expedia預訂

Expedia大阪最平票價截圖

永安旅遊最平票價｜香港快運：$4,088起

按此經永安旅遊預訂

永安旅遊大阪最平票價截圖

3. 福岡聖誕檔期機票價格

Agoda最平票價｜香港快運：$4,404起

按此經Agoda預訂

Agoda福岡最平票價截圖

*KAYAK最平票價｜去程香港快運、回程大灣區航空：$4,383起

按此經KAYAK預訂

KAYAK福岡最平票價截圖

Expedia最平票價｜大灣區航空：$4,488起

按此經Expedia預訂

Expedia福岡最平票價截圖

永安旅遊最平票價｜香港快運：$4,439起

按此經永安旅遊預訂

永安旅遊福岡最平票價截圖

4. 札幌聖誕檔期機票價格

*Agoda最平票價｜香港航空：$9,095起

按此經Agoda預訂

Agoda札幌最平票價截圖

KAYAK最平票價｜國泰航空：$9,131起

按此經KAYAK預訂

KAYAK札幌最平票價截圖

Expedia最平票價｜國泰航空：$9,131起

按此經Expedia預訂

Expedia札幌最平票價截圖

永安旅遊最平票價｜香港航空：$9,164起

按此經永安旅遊預訂

永安旅遊札幌最平票價截圖

更多相關文章：

雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼

雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利

雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350

雙11優惠2025｜避熊必住！福岡5大酒店推介、人均低至 毗鄰JR博多站/ 免費雪糕+咖啡

日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽

日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈

日本二三線旅遊城市推介！別再只去東京大阪 一文睇清必到景點、機票價格比拼、本地團/JR Pass推介

日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標

日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表

東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起

雙11優惠｜泰國機票酒店套票半價優惠！5日4夜曼谷自由行套票折後只要$2,166｜曼谷酒店優惠

雙11優惠2025｜編輯私藏4大旅遊產品平台！快閃高鐵車票優惠/各地旅行團/日本酒店集中地

編輯直擊京都全新teamLab！7大亮點哪個最打卡？一文睇清事前購票攻略/入場貼士/交通方法/酒店推介

日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV