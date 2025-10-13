日本廉航ZIPAIR獲四星評級！機艙走黑白型格風、免費Wi-Fi、全平躺商務艙

廉航等於要犧牲舒適？日本航空（JAL）旗下的ZIPAIR正在改寫遊戲規則！的廉價航空ZIPAIR 2020年才正式營運，憑着黑白灰的簡約設計、可全平躺的商務艙座位，以及空服員腳踏球鞋的獨特形象，加上免費Wi-Fi，成功在競爭激烈的廉航市場殺出重圍。早前ZIPAIR還獲得APEX（航空乘客體驗協會）評選為4星級廉航，證明平價機票都可以有優質體驗。而在10月起，ZIPAIR更新增台北飛東京的航線，有興趣的話，大可玩台北再飛東京瘋狂血拼。

10月起ZIPAIR將新增東京往返台北航線，希望可快點新增往返香港的航線。（Getty Images、官方圖片）

日式簡約美學 顛覆廉航刻板印象

ZIPAIR成立於2018年，由日本航空（JAL）全資掌控，旨在拓展JAL的中長程市場版圖。它於2020年中正式啟動營運，初期以純貨運服務奠定基礎，隨後迅速導入載客航線。名字暗藏玄機，「ZIP」既代表快速移動，亦有郵遞區號（ZIP Code）之意，寓意航班能迅速飛往世界各地。在品牌形象上，ZIPAIR與東京SIX INC.團隊合作，以「和諧灰」與「信任綠」定義機艙美學。「和諧灰」代表質感與預算平衡；「信任綠」則象徵安全與信賴。

ZIPAIR選用波音787-8客機，290個座位分為18個商務客位（ZIP Full-Flat）及272席經濟客位（Standard）。商務客位採用反魚骨式設計，座椅可調至180度全平躺，以真皮包覆提供私人空間。至於經濟客位座椅間距約79厘米，當座椅後傾時，椅背與坐墊會同步移動，巧妙為後排乘客保留空間，比一般廉航寬敞。機艙與其他廉航一樣，沒有設置個人視聽屏幕，大家可連接機上提供免費Wi-Fi，使用個人電話、電腦及平板消磨時間，每個座位均設有插座及平板支架。

ZIPAIR的波音787-8客機以黑白灰為主調，機身側面印有細長的綠色線條，簡約設計一改傳統廉航的花俏形象，展現日式美學的精髓。（zipair.tokyo_official）

機艙內部採用全黑皮革座椅配白色機艙，營造出簡潔沉穩的氛圍，與一般廉航的繽紛色彩形成強烈對比。（官方圖片）

商務座位採用反魚骨式設計，全平躺座椅以真皮包覆，每個座位都有獨立空間，打破廉航沒有商務座位的傳統。（官方圖片）

航線覆蓋亞美 票價透明無隱藏收費

ZIPAIR目前以東京成田機場為樞紐，航點涵蓋亞洲及美洲主要城市。亞洲航線包括首爾、曼谷、新加坡、馬尼拉及台北（10月包機首航）；美洲則有檀香山、洛杉磯、三藩市、聖荷西及溫哥華，共11條航線。

票價方面，基本票價只包括座位及免費Wi-Fi，而餐飲、托運行李、毛毯等均需另外購買。根據官網資料，東京飛洛杉磯經濟客位（Standard）最低票價為47,000日圓起（約港幣$2,390起），還設有針對0-6歲兒童提供的U6 Standard則由19,000日圓起（約港幣$966起）。而商務客位（ZIP Full-Flat ）則由190,000日日圓起（約港幣$9,664起），對比起傳統航空公司同航線商務艙的四、五萬港元票價，ZIPAIR的價格確實吸引。香港旅客暫時未有直航選擇，如果大家想嘗試一下優質廉航，可飛東京玩完之後再飛其他國家，例如首爾、曼谷、新加坡、溫哥華、洛杉磯。

經濟艙座椅雖然沒有個人螢幕，但椅背設有平板支架，配合免費Wi-Fi服務，乘客使用個人電子用品自由選擇娛樂內容。（官方圖片、 zipair.tokyo_official）

ZIPAIR計劃在2030年前將機隊擴充至20架，並增加歐洲航線，為旅客提供更多平價長途飛行選擇。（官方圖片）

由東京飛往美國洛杉磯票價只需2,390起，而且座位比一般廉航更寬敞，相信會吸引不少長途旅客。（官方圖片）

ZIPAIR

網址：按這裏

