日本弩箭殺人案開審 大學生涉殺害三名至親 姨母受傷倖存︱Yahoo

弩箭。（資料相片，非涉案凶器）

【Yahoo新聞報道】日本兵庫縣寶塚市於 2020 年發生的弩箭殺人案，本周將開審。被告野津英滉現年 28 歲，涉嫌以弩箭殺害母親、祖母及弟弟，並導致姨母受傷。審訊將於周五在兵庫地方法院展開，採用陪審員制度。

綜合日本傳媒報道，起訴書指野津案發時仍為大學生，他於 2020 年 6 月 4 日在寓所內用弩箭射擊家人，造成 3 死 1 傷。案發早上約 10 時，警方接獲鄰居報案，指一名女子耳朵插著箭矢，邊流血邊呼救跑出屋外。

廣告 廣告

警方到場後，發現兩名女子已無生命跡象，分別是野津的祖母及母親，分別終年 75 歲及 47 歲，兩人身上均插有箭矢。另有 22 歲弟弟送院後傷重不治，受傷的姨母則倖存。野津當時被發現在屋附近街道，隨後被捕。

他被捕後供稱原本打算殺死整個家庭。事件發生後，引起社會對弩箭管制的關注，日本警察廳隨即成立專家小組研究對策。修訂後的《刀劍類與火槍類管制法》已於 2022 年生效，規定擁有弩箭必須申領許可。