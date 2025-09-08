專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
日本御守冷知識！7大常見疑問 可以送人嗎？舊御守該如何處理？
不少人去日本旅行時，總會在神社或寺院買個御守。御守設計精美，細小卻帶有各種寓意，例如祈求平安、健康或戀愛運，而且從傳統刺繡到現代卡通圖案應有盡有，難怪成為港人必買手信之一。大家知道御守背後的傳統規矩：佩戴方式、保存期限與舊御守的處理方法嗎？究竟御守到底有什麼特別含義？買回家後又有什麼需要注意呢？
御守是什麼？日本御守的基本知識與特色
御守（日文：お守り/OMAMORI）原意是守護、保護之意，通常由神社或寺院製作。追溯歷史，御守的概念可能源自繩文時代的勾玉，當時人們相信佩戴特定形狀的飾物能驅除邪靈。到了奈良時代佛教傳入，寺廟開始製作護身符給信眾。真正確立御守傳統的是平安時代，當時陰陽師盛行，貴族武士都會隨身攜帶御守祈求平安。
現在日本人對御守的理解更加深層。它不只是祈求好運的工具，更像是一種精神寄託和自我提醒。當為某個目標努力時，御守就像默默陪伴的守護者，見證自己的付出和堅持。因此日本人稱呼御守時用的量詞是「体」（一尊、兩尊），如同對待神像般尊重。購買御守時也不說「買」，而是說「授かる」（獲得）或「授与」（賜予），付款則稱為「初穗料」（香油錢），處處體現對神明的敬意。
一般來說，御守會放在隨身物品上，例如銀包、手袋、車內，或掛在家中。日本人相信御守能在日常生活中帶來守護作用，因此無論是學生、駕駛者，還是新婚夫妻，都會選擇合適的御守陪伴自己。
7大御守常見種類功效全面睇
走進任何一間神社的授與所，琳瑯滿目的御守總讓人眼花撩亂。其實每種御守都有明確功能，外觀上通常會清楚標示漢字，港人理解起來相對容易。最常見的包括「健康守」保佑身體健康、「結緣守」祈求良緣、「學業守」助考試順利、「交通安全守」保出入平安、「金運守」招財進寶、「安產守」保母子平安、「厄除守」驅除霉運等。
交通安全守：適合駕駛者或搭乘交通工具的人，保護出行平安。
學業守：學生必備，祈求考試合格或學業進步。
結緣守：外形多為粉紅或愛心形，象徵緣分與姻緣。
健康守：長輩常收的禮物，祈求身體安康。
金運守：帶有金色或錢幣圖案，希望帶來豐盛收入。
安產守：孕婦或家人常選，祈求順利生產。
厄除守：趨吉避凶、去除不好的運氣和災難。
除了基本款式，不同神社還會推出特色御守。例如專門守護IT資訊安全的「情報安全守」、保佑寵物健康的「ペット守」、甚至有祈求演唱會抽票成功的「推し活守」。某些神社更會配合季節推出限定版，如櫻花季的粉色御守、紅葉季的楓葉圖案等。選購時記得根據自己實際需要，而非單純看外觀。畢竟御守的核心價值在於其守護意義，買對種類才能發揮最大效用。
6個御守冷知識
御守內部其實藏著稱為「御神璽」的護符，通常由紙、木片或金屬製成，上面寫有經文或神明名號。神職人員會透過「御靈入」儀式，將神力注入護符中。有些御守還會放入5日圓硬幣（日文發音同「有緣」）或小鈴鐺（驅邪作用）。整個製作過程相當神聖，每個步驟都不能馬虎。而且當中亦不少大家經常忽略的事宜，如御守可以拆開、一次過可以帶多少個以及期待等等。
1. 御守不能打開
御守封口的繩結稱為「二重叶結」，象徵締結良緣，更重要是將神力封存其中。一旦解開繩結，神力就會散失，御守便失去守護效力。就算好奇心再重，都要忍手別拆開。記住御守是神聖物品，不是普通飾物。
2. 御守不能送別人
如果純粹當紀念品送人當然沒問題，但若希望發揮守護效力就要留意。購買時若已為特定對象和願望祈福（例如希望某人考試合格），就不應轉送他人，否則會失去效力。另外送給日本朋友要特別小心，他們可能覺得隨便買御守當手信是不夠尊重的表現。
3. 御守要貼身佩戴
基本原則是貼身攜帶，越近身體越好。可根據不同用途選擇佩戴位置：求財運放錢包、求學業放筆袋或書包、求姻緣掛手機或手袋。重點是要放在經常使用的物品上，讓御守時刻陪伴左右。另外家中有白事期間不宜佩戴，避免負面情緒影響御守靈力。
4. 一次可帶3至5個御守
雖然沒有明文規定數量上限，但不建議同時佩戴太多個，特別是來自不同神社寺廟的御守。每個御守都寄宿着神明靈力，太多可能造成「神力衝突」，反而削弱守護效果。一般建議最多3至5個，而且最好是互補而非重複功能的御守。
5. 御守有效期只有一年
傳統認為御守效力約為一年。長期佩戴會累積負能量，加上御守材質會老化，可能令寄宿其中的神靈「住得不舒服」。不過這並非硬性規定，如果願望已經實現，可提早歸還（原本神社）表示感謝；若特別珍惜某個御守，保存超過一年也無妨，重點是保持恭敬之心。
6. 歸還舊御守到原本神社
最正統做法是歸還原本購入的神社或寺廟，投入標示「古札受付」、「納札所」的回收箱。每年新年或節分時，神社會舉行「お焚き上げ」儀式統一焚化。如果身在香港難以歸還，可用白紙包好御守，撒上粗鹽（順序為左、右、左），懷着感恩的心處理。切忌隨便丟棄，這樣會被視為不敬。
更多相關文章：
東京迪士尼優惠｜9折入手門票、每人$419.4起！東京迪士尼樂園、迪士尼海洋門票都適用
東京迪士尼攻略｜一文睇清迪士尼海洋Disney Sea 8大園區/必玩設施及遊行、娛樂表演/必食餐廳推介 附票價及交通詳情
日本旅遊｜東京迪士尼海洋全新「夢幻泉鄉」主題園區、酒店！開幕/預訂日期 3大主題區、4大遊樂設施
東京迪士尼樂園全攻略｜Tokyo Disneyland 7大園區必玩設施！一覽遊行／娛樂表演、必食餐廳推介、票價、交通
東京迪士尼預告2025萬聖節秋祭！東京迪士尼海洋首次加入《玩轉極樂園》墨西哥主題活動
東京迪士尼有機會減價？擬改票價制度 或會推出靈活票券、年票！官方回應原因
東京迪士尼｜《無敵破壞王》新遊戲2026年進駐東京迪士尼！巴斯光年射擊遊戲即將退役
東京好去處｜RODEM小型電動車漫遊八重洲與日本橋！無須車牌，10歲以上即可自駕
東京Chiikawa Park門票攻略！免網上抽選、免日文，每人$185起
其他人也在看
男子觀塘踢波疑因控球權爭執 被8男持刀棍襲擊
一名男子在觀塘踢足球，疑因控球權問題與另一隊伍爭執，其後在場外被8名男子持刀及鐵棍襲擊。 事發在昨晚11時多，一名32歲姓繆男子在觀塘遊樂場七人足球場踢球，與另一隊伍爭執，在場外被8名年約20歲的男子持刀及鐵棍襲擊，兇徒其後逃去。 正追緝兇徒歸案 事主頭部及手腳受傷，負傷返回啟德住所，妻子代為報案，事am730 ・ 1 天前
交友App約會騙案熱話延伸問題：來到2025年了，「請客」VS「AA制」誰該為約會埋單？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
最近香港熱話新聞：一名23歲男子冒充律師，與一名31歲女性於文華東方酒店用餐，點選價值逾八萬港元的香檳與菜餚後藉故逃單，留下女方獨自面對巨額賬單。這起事件不僅涉及詐騙行為，更掀起了大眾對約會文化中經濟分擔與性別角色的反思——在當代社會中，我們該如何理解約會中的「請客」與「AA制」？女性又該如何在經濟獨立與情感表達之間取得平衡？Yahoo Style HK ・ 35 分鐘前
網上熱話｜街頭現創意投票箱 籲煙民就煙稅投票 結果竟然係咁
現屆政府著力推行控煙措施，當中包括「控煙十招」，將分階段禁加味煙，以及擴大禁煙範圍等。不過，坊間就對政府的控煙措施持不同態度。近日，社交媒體流傳一張照片，有網民拍下一個由「長遠煙草政策關注組」放置的街頭投票箱，就著政府的加煙稅措施是否有助煙民戒煙，邀請一眾煙民以煙頭投票。結果顯示，粗略點算，選擇「唔會」的煙民有近20票am730 ・ 16 小時前
選委會界別分組補選點票結束 投票率97.33% 21人當選
選委會界別分組補選今日(7日)投票，設5個一般投票站，及1個設於警署的專用投票站，早上9時起開放；今次選委會界別補選，填補93個選委席位空缺，投票補選一共有28名候選人，競逐6個界別分組的21個席位，有關界別約3,600名選民。其餘72席沒有競爭，候選人自動當選。 李家超︰感謝投票選民齊心選出愛國者 行政長am730 ・ 10 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 1 天前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 6 小時前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 1 天前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 15 小時前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？
分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
蕭正楠貼父子照半歲囝囝對鏡頭賣萌 蕭哈哈眼仔碌碌小手抱住爸爸大手
蕭正楠與黃翠如婚後育有一名兒子蕭哈哈，正要外出工作的蕭正楠貼出父子合照，又笑謂叫蕭哈哈要照顧好媽媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 1 天前
貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」
美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。鉅亨網 ・ 3 小時前
金缸經｜美團，你好像沒有完全反內捲哦
美團自從公佈2025年中期業績後，股價馬上跌逾12%，之後更不斷尋底，市場主要詬病公司第二季經營溢利按年急跌9...BossMind ・ 2 天前
中國調查原證監會主席易會滿 因涉嫌嚴重違紀違法
中國正在對曾擔任證監會主席的易會滿開展調查。他在一年多前突然被免去該職務。Bloomberg ・ 1 天前
最後一天優惠合集！一田限時$1換日本函館竹田蟹膏、AEON百邦迷你條裝系列零食$20/3件（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 2 天前