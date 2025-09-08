日本御守冷知識！7大常見疑問 可以送人嗎？舊御守該如何處理？

不少人去日本旅行時，總會在神社或寺院買個御守。御守設計精美，細小卻帶有各種寓意，例如祈求平安、健康或戀愛運，而且從傳統刺繡到現代卡通圖案應有盡有，難怪成為港人必買手信之一。大家知道御守背後的傳統規矩：佩戴方式、保存期限與舊御守的處理方法嗎？究竟御守到底有什麼特別含義？買回家後又有什麼需要注意呢？

日本各地神社的御守設計精美，每款都代表不同祝福和守護意義。（網上圖片 Getty、Images）

御守是什麼？日本御守的基本知識與特色

御守（日文：お守り/OMAMORI）原意是守護、保護之意，通常由神社或寺院製作。追溯歷史，御守的概念可能源自繩文時代的勾玉，當時人們相信佩戴特定形狀的飾物能驅除邪靈。到了奈良時代佛教傳入，寺廟開始製作護身符給信眾。真正確立御守傳統的是平安時代，當時陰陽師盛行，貴族武士都會隨身攜帶御守祈求平安。

御守常見的布袋外觀，刺繡精緻，印有吉祥圖案。（網上圖片）

現在日本人對御守的理解更加深層。它不只是祈求好運的工具，更像是一種精神寄託和自我提醒。當為某個目標努力時，御守就像默默陪伴的守護者，見證自己的付出和堅持。因此日本人稱呼御守時用的量詞是「体」（一尊、兩尊），如同對待神像般尊重。購買御守時也不說「買」，而是說「授かる」（獲得）或「授与」（賜予），付款則稱為「初穗料」（香油錢），處處體現對神明的敬意。

一般來說，御守會放在隨身物品上，例如銀包、手袋、車內，或掛在家中。日本人相信御守能在日常生活中帶來守護作用，因此無論是學生、駕駛者，還是新婚夫妻，都會選擇合適的御守陪伴自己。

部分御守會加入鈴鐺或特殊繩結，象徵保護與祈福。

7大御守常見種類功效全面睇

走進任何一間神社的授與所，琳瑯滿目的御守總讓人眼花撩亂。其實每種御守都有明確功能，外觀上通常會清楚標示漢字，港人理解起來相對容易。最常見的包括「健康守」保佑身體健康、「結緣守」祈求良緣、「學業守」助考試順利、「交通安全守」保出入平安、「金運守」招財進寶、「安產守」保母子平安、「厄除守」驅除霉運等。

交通安全守：適合駕駛者或搭乘交通工具的人，保護出行平安。

學業守：學生必備，祈求考試合格或學業進步。

結緣守：外形多為粉紅或愛心形，象徵緣分與姻緣。

健康守：長輩常收的禮物，祈求身體安康。

金運守：帶有金色或錢幣圖案，希望帶來豐盛收入。

安產守：孕婦或家人常選，祈求順利生產。

厄除守：趨吉避凶、去除不好的運氣和災難。

七大常見御守各有專門守護範疇——學業守助考試合格、交通安全守保出入平安、厄除守驅走霉運。選對種類才能得到相應的神明庇佑。（網上圖片)

除了基本款式，不同神社還會推出特色御守。例如專門守護IT資訊安全的「情報安全守」、保佑寵物健康的「ペット守」、甚至有祈求演唱會抽票成功的「推し活守」。某些神社更會配合季節推出限定版，如櫻花季的粉色御守、紅葉季的楓葉圖案等。選購時記得根據自己實際需要，而非單純看外觀。畢竟御守的核心價值在於其守護意義，買對種類才能發揮最大效用。

神社授與所展示各種功效的御守，從健康守、結緣守到金運守應有盡有。亦有一些平時少見的種類，如保佑動物以及抽演唱會票成功。（ 網上圖片）

6個御守冷知識

御守內部其實藏著稱為「御神璽」的護符，通常由紙、木片或金屬製成，上面寫有經文或神明名號。神職人員會透過「御靈入」儀式，將神力注入護符中。有些御守還會放入5日圓硬幣（日文發音同「有緣」）或小鈴鐺（驅邪作用）。整個製作過程相當神聖，每個步驟都不能馬虎。而且當中亦不少大家經常忽略的事宜，如御守可以拆開、一次過可以帶多少個以及期待等等。

購買御守時要誠心誠意，不宜貪多。同時佩戴過多來自不同神社的御守，可能造成神力相沖，反而削弱守護效果。

1. 御守不能打開

御守封口的繩結稱為「二重叶結」，象徵締結良緣，更重要是將神力封存其中。一旦解開繩結，神力就會散失，御守便失去守護效力。就算好奇心再重，都要忍手別拆開。記住御守是神聖物品，不是普通飾物。

2. 御守不能送別人

如果純粹當紀念品送人當然沒問題，但若希望發揮守護效力就要留意。購買時若已為特定對象和願望祈福（例如希望某人考試合格），就不應轉送他人，否則會失去效力。另外送給日本朋友要特別小心，他們可能覺得隨便買御守當手信是不夠尊重的表現。

3. 御守要貼身佩戴

基本原則是貼身攜帶，越近身體越好。可根據不同用途選擇佩戴位置：求財運放錢包、求學業放筆袋或書包、求姻緣掛手機或手袋。重點是要放在經常使用的物品上，讓御守時刻陪伴左右。另外家中有白事期間不宜佩戴，避免負面情緒影響御守靈力。

4. 一次可帶3至5個御守

雖然沒有明文規定數量上限，但不建議同時佩戴太多個，特別是來自不同神社寺廟的御守。每個御守都寄宿着神明靈力，太多可能造成「神力衝突」，反而削弱守護效果。一般建議最多3至5個，而且最好是互補而非重複功能的御守。

5. 御守有效期只有一年

傳統認為御守效力約為一年。長期佩戴會累積負能量，加上御守材質會老化，可能令寄宿其中的神靈「住得不舒服」。不過這並非硬性規定，如果願望已經實現，可提早歸還（原本神社）表示感謝；若特別珍惜某個御守，保存超過一年也無妨，重點是保持恭敬之心。

6. 歸還舊御守到原本神社

最正統做法是歸還原本購入的神社或寺廟，投入標示「古札受付」、「納札所」的回收箱。每年新年或節分時，神社會舉行「お焚き上げ」儀式統一焚化。如果身在香港難以歸還，可用白紙包好御守，撒上粗鹽（順序為左、右、左），懷着感恩的心處理。切忌隨便丟棄，這樣會被視為不敬。

神社設有專門回收舊御守的「納札所」，方便信眾歸還過期御守。（Getty Images）

