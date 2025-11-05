雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
日本必吃美食Top８！冠軍不是拉麵、壽司，網友大讚它：美味到在舌尖融化
說到台灣人最愛造訪的國家，日本絕對名列前茅！豐富的歷史文化、自然地景，加上整潔有序的城市環境，都讓人忍不住一再回訪。隨著2025年「大阪・關西世博會」正式登場，這場匯聚各國文化與創新作品的國際盛會，也吸引不少台灣旅人計畫造訪關西。除了造訪景點外，當然也不能錯過那些讓人魂牽夢縈的美食。究竟有哪些日本美食近來最受網友熱議？現在就帶你一起揭曉！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤２個月內「日本旅遊必吃美食」相關話題的網路聲量，帶大家了解網友熱議的８大日本必吃美食。
日本和牛吸引饕客品嘗
觀察近２個月內網友針對「日本旅遊必吃美食」的討論，可以發現「燒肉」是許多人規畫行程時必排的美食清單之一，尤其是主打肉質鮮美、油花分布均勻的日本和牛，更吸引不少饕客專程前往品嘗。
不少人分享自己對燒肉的執著，強調「每次來東京我一定都會安排幾餐吃燒肉」「超愛吃燒肉，生完去日本度蜜月我要吃」。更有網友為了一嘗道地牛舌，甘願不辭千里前往仙台，形容口感「外層微焦、裡頭軟到像在舌尖融化，厚切卻不失彈性」，直呼「肉汁好下飯」，讓他回味無窮。
▲網友稱讚仙台牛舌美味好下飯。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
日本拉麵湯頭分濃淡
網友們對日本「拉麵」的狂熱也不容小覷，日本拉麵又可分為醬油拉麵、豚骨拉麵及鹽味拉麵等多個流派，從湯頭濃淡、麵條硬度到配料選擇各有講究，提供豐富的味蕾體驗。許多網友會特地朝聖心中的拉麵名店，甘願大排長龍只為１碗熱騰騰的美味。
有喜好濃郁湯頭的食客推薦豚骨系拉麵，大讚「豬骨精華濃到不行，滑順又不膩」，吃完後甚至表示「我願意為了它搭飛機夜衝來大阪」。除了湯頭，網友們也不忘提到能自助添加的泡菜、蒜泥與韭菜等配料，為整碗拉麵增添更多層次。
日本壽司新鮮美味
說到日本代表性美食，當然少不了「壽司」，不論是東京築地還是北海道的壽司名店，總吸引大批饕客一早就排隊報到。有網友分享在築地市場的美食體驗，「坐吧檯看師傅親手捏壽司很有趣，感覺像在做藝術品」，新鮮漁獲搭配職人手藝，讓她直呼「好吃到想大叫，太幸福了！」還有壽司愛好者表示，自己在生日時特地飛去日本吃壽司，大讚「醋飯調味精準、海鮮新鮮，每一口都吃得出職人用心」，即便需要等待一個半小時也心甘情願。
日本美食多元
看完這份讓人口水直流的美食名單，是不是已經想馬上飛去日本大快朵頤了呢？除了上述提到的熱門料理，清香濃郁的「抹茶」甜品、鹹甜暖胃的「壽喜燒」，以及軟嫩美味的「鰻魚飯」，也都在網友心中佔有一席之地。而你最愛的日本料理，又是哪一道呢？
▲網友熱議８種日本旅遊必吃美食。（圖片來源：社群實驗室）
社群實驗室
點我看【日本必吃美食Top８】原文
