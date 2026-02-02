日本成功從深海開採稀土元素，減少對中國的依賴

日本在確保關鍵礦物資源方面邁出了新的一步。日本政府於週一宣布，成功從約 1.9 萬英尺（約 6,000 米）的海底提取含有稀土元素的沉積物，這是全球首次進行的操作。這次行動標誌著日本在減少對中國在現代技術和國家安全必需礦物的重度依賴方面邁出了重要的一步。政府發言人佐藤圭表示，這一樣本是在一項國家支持的探險中從深海提取的，將進行詳細分析，包括樣本中到底含有多少稀土元素。他稱這是一項在經濟安全和綜合海洋發展方面的有意義成就。

這次深海測試的回收行動發生在日本加速推進一項十多年前啟動的計劃，旨在從深海底開採稀土元素。隨著地緣政治緊張局勢的加劇，這一努力變得愈加緊迫，因為這突顯了依賴單一主要供應商的風險。據悉，一艘國有研究船本月稍後將返回港口，該船在南鳥島附近的日本水域安裝了專用設備。這個偏遠的珊瑚環礁距離東京約 1,243 英里，是日本最東端的領土。根據負責該項目的政府機構的說明，該系統設計用於從 1.6 萬至 1.9 萬英尺的深度提取含金屬泥土。如果設備按預期運行，最早可於 2027 年 2 月開始進行海底泥土的測試提取，每天將提取約 385 噸的沉積物進行檢查，以確定所含稀土元素的種類和濃度。

廣告 廣告

稀土元素是智能手機、电动车、風力發電機和高級武器系統中的重要組成部分。當前，中國主導全球的生產和加工，使這些礦物成為一種強大的地緣政治工具。近年來，緊張局勢不斷加劇，中國在去年的貿易爭端中利用其對稀土出口的控制作為槓桿。最近，北京還禁止向日本出口某些用於軍事用途的產品，進一步加劇了雙方的緊張關係。儘管多年來日本努力多元化供應，但仍然重度依賴中國，約 70% 的稀土來自中國。日本已投資於海外項目，包括對澳大利亞 Lynas Rare Earths 的資金支持以及對法國分離設施的支持，但官員表示這些措施仍然不夠。

日本國家創新海洋發展平台的項目主任石井昭一表示，這關乎經濟安全，國家需要確保稀土的供應鏈。不論成本多麼高，產業都需要這些資源。然而，即使測試成功，深海開採仍面臨重大挑戰。全球從海底大規模商業開採金屬的案例尚未實現，挑戰包括極高的壓力、黑暗、複雜的機械設備和高昂的運營成本。專家警告說，任何有前景的發現仍需數年才能開發。博伊西州立大學的兼職教授大衛·亞伯拉罕指出，在如此深的黑暗中提取泥土，極高的運營成本需要持續的政府支持，即使在技術上可行。

日本的項目不同於一些國際努力，因為它位於國內水域，從而避免了根據國際海底規則的法律不確定性。不過，環境保障和物流仍需受到密切監察。日本在探索海底礦物方面已有經驗，該國自上世紀 70 年代末以來開始進行海洋礦物研究，以應對鈷供應中斷的問題。2020 年，日本金屬與能源安全機構成功測試了對海底富鈷地殼的開採。稀土計劃自 2014 年開始，經歷了多個階段，至今的航行於 1 月自靜岡港出發。分析人士表示，市場條件支持持續測試，但期望應保持謹慎。根據阿達馬斯智庫的研究助理詹姆斯·特克恩的說法，最好的情況下，這將成為一個小眾供應來源。然而，對於日本官員而言，商業不確定性相較於確保長期獲取對國家產業和安全至關重要的材料來說，顯得次要。

推薦閱讀