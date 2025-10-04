日本或迎首位女首相 高市早苗淡化極右翼色彩

（法新社東京4日電） 保守派候選人高市早苗今天在贏得日本執政的自民黨黨魁後，有望成為日本第一位女首相，她表示「我們已開創新時代」。

現年64歲的高市早苗以英國前首相柴契爾夫人為偶像。她坦言，眼前有無數難題等待解決，必須挽救自民黨的低迷氣勢。

長期在日本執政的自民黨，近年來支持度大幅下滑，愈來愈多民眾轉向包含反移民政黨「參政黨」在內的小黨。

高市早苗是自民黨內鮮明的保守派，但她在這次黨魁選舉過程中言辭收斂，刻意淡化極右翼色彩，也可望在本月中獲國會批准，成為5年來日本第5位首相。

高市在第二輪決選贏得比她年輕20歲、形象親民且立場較溫和的小泉進次郎後，在自民黨總部說：「我們攜手開啟了自民黨的新時代。」

她說：「此刻我不是感到喜悅，而是意識到真正的挑戰才正要開始。我深知我們必須齊心協力，一起面對和解決如山的工作。我們必須跨越世代齊心合作，一起重建自民黨……每個人都得像馬般負重前行。」這番話引起現場熱烈掌聲。

在經濟政策上，高市過去支持積極的貨幣寬鬆與大規模財政支出，立場與導師、前首相安倍晉三如出一轍，也讓她有「女版安倍」之稱。

過去極右翼色彩濃厚的高市這次競選期間立場有所收斂，常參拜靖國神社的她近來對中國的發言也顯得較為溫和。

高市來自自民黨的傳統保守派，在外界認為日本可望迎來女性領導人之際，卻不敢對平權改善高度樂觀。

東海大學政治與性別專家?由希（Yuki Tsuji）接受法新社訪問時表示，高市「對女性權益或性別平等政策並不感興趣」。

高市本人也強調：「我也會拋棄所謂工作與生活平衡的念頭，就是要拚命、拚命、拚命工作。」