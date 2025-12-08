宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
日本指中國戰機兩度雷達鎖定軍機 北京反指訓練遭滋擾 呼籲日方停止抹黑︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本向中國提出抗議，指中國戰機在沖繩以南空域兩度以雷達鎖定日本軍機。日方表示，雷達鎖定被視為具威脅性動作，因可被理解為攻擊前兆。
綜合外媒報道，事件發生於上周六（6 日），日方指遼寧號航空母艦上起飛的 J-15 戰機於當日兩度鎖定日本軍機雷達，日本隨後派出戰機應對。北京則反指東京「滋擾」中方既定訓練，並否認日方說法。雙方均無人員受傷或設備受損。
日本防衛省官員表示，J-15 戰機的意圖「不明確」，但若目的是尋找其他飛機，則「無需」鎖定日本軍機。他強調相關日本軍機並無採取任何可被視為挑釁的動作。
中方呼籲日本「立即停止抹黑」
日本首相高市早苗表示對事件「極為遺憾」，日方已向中方強烈抗議，並要求採取措施避免再度發生。她表示日本會「冷靜而堅定地應對」。
中國海軍則表示日方說法「完全不符事實」，指日方應「立即停止抹黑」，又稱有關訓練早已公布。
