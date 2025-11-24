日本推進與那國島部署飛彈計畫 中國外交部強烈抨擊

（法新社北京24日電） 中國今天強烈抨擊日本如期在與台灣接近的與那國島部署飛彈，雙方持續數週的外交緊張進一步升高。

日本媒體昨天引述防衛大臣小泉進次郎報導說，日本政府在與那國島部署飛彈的計畫進展順利。與那國島距離台灣本島僅約110公里。小泉進次郎表示，這項部署「能降低日本遭受武力攻擊的可能性」。

東京與北京關係本月以來急遽惡化，起因是日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈。中國外交部今天批評，日本推動飛彈部署是「蓄意製造區域緊張、挑動軍事對立」。

外交部發言人毛寧在例行記者會上說，日方在與台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，「刻意製造地區緊張，挑動軍事對立」，聯繫到日本首相高市早苗的「涉台錯誤言論」，這一動向「極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕」。

台灣外交部次長吳志中說，日本是主權獨立國家，有權執行任何保護自己領土安全相關事宜，而與那國距離台灣很近，日本強化其軍事設施有助於維護台海，也因為日本對台灣沒有領土伸張及敵意，此舉有助於台灣國家利益；而台灣與日本的對話均持續進行中，且台灣亦被視為理念相近國，雙方會持續合作維護區域和平穩定。