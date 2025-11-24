小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
日本推進與那國島部署飛彈計畫 中國外交部強烈抨擊
（法新社北京24日電） 中國今天強烈抨擊日本如期在與台灣接近的與那國島部署飛彈，雙方持續數週的外交緊張進一步升高。
日本媒體昨天引述防衛大臣小泉進次郎報導說，日本政府在與那國島部署飛彈的計畫進展順利。與那國島距離台灣本島僅約110公里。小泉進次郎表示，這項部署「能降低日本遭受武力攻擊的可能性」。
東京與北京關係本月以來急遽惡化，起因是日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈。中國外交部今天批評，日本推動飛彈部署是「蓄意製造區域緊張、挑動軍事對立」。
外交部發言人毛寧在例行記者會上說，日方在與台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，「刻意製造地區緊張，挑動軍事對立」，聯繫到日本首相高市早苗的「涉台錯誤言論」，這一動向「極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕」。
台灣外交部次長吳志中說，日本是主權獨立國家，有權執行任何保護自己領土安全相關事宜，而與那國距離台灣很近，日本強化其軍事設施有助於維護台海，也因為日本對台灣沒有領土伸張及敵意，此舉有助於台灣國家利益；而台灣與日本的對話均持續進行中，且台灣亦被視為理念相近國，雙方會持續合作維護區域和平穩定。
其他人也在看
美烏發表聯合聲明 新和平架構強調維護烏克蘭主權
（法新社華盛頓23日電） 白宮今天表示，在瑞士舉行的俄烏終戰提案會談標誌著「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」飽受戰火摧殘的烏克蘭主權。聲明說：「討論工作在協調立場、界定明確後續步驟方面取得了實質進展，並重申今後任何協議都必須充分維護烏克蘭主權，帶來可持續且公正的和平。」法新社 ・ 10 小時前
中日領袖G20峰會未有接觸 據報李強於高市發言時離席
中日關係持續緊張。總理李強和日本首相高市早苗一同在南非出席二十國集團(G20)峰會期間，未有接觸交流。日本放送協會報道，會議期間，李強比高市早苗先發言，其後到高市發言時，李強離開了座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。 高市總結行程時證實，此行沒有與李強有任何交流，但重申日方對各層級的對話持開放態度，建構互利、建設和穩定關係的意願不變。高市承認，日中之間存在一些關切和問題，雙方應該努力增進互相了解，加強合作，以減少問題，又指日方須向中方表達必要的立場，會秉持相同的態度，繼續作出適當的回應。 日本傳媒報道，中日近期的爭議令日本民眾憂慮影響兩國的大熊貓交流。現時日本只餘下東京上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，按規定牠們將於明年2月歸還中國。有民眾憂慮兩國關係緊張，影響日方爭取租借新的大熊貓。(ST)infocast ・ 12 小時前
王毅三個「絕不允許」狠批日揆涉台錯誤言論 中方有權再清算日本歷史罪行
2025年11月19日至22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀赴吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦舉行外長戰略對話，並同三國領導人友好交流。訪問結束後，王毅接受中國媒體採訪。 王毅提到，他向三國外長介紹了中國在台灣問題上的原則立場，揭露了日本現職領導人公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行。三國公開強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。這一集體發聲正當其時，既支持了中國在台灣問題上的正當立場，又維護了國際關係的基本準則，再次清晰表明，一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識。 他表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，把日本當年「竊取」的台灣歸還中國明確規定於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。但令人震驚的是，日本現職領導人竟AASTOCKS ・ 11 小時前
特朗普：進口商庫存正在耗盡 政府關稅收入將會飆升
美國總統特朗普表示，隨著當地進口商的庫存水準「逐漸耗盡」，他的貿易關稅帶來的財政收入，在未來幾個月內將會「飆升」。。鉅亨網 ・ 5 小時前
外交部:促日方公開涉台一貫立場具體內容 否則只是空話
日本政府回應中方去信聯合國要求日方收回涉台言論，指中方稱日本改變在台灣問題上的立場是毫無依據，強調日方已多次向中方解釋首相高市早苗言論的要義和日方一貫立場。 中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應相關提問時指，注意到日方近期提到在台灣問題上的一貫立場，希望日方完整公開具體內容，如果日方只是反覆重申立場未變，卻對具體內容語焉不詳、在行動上不斷越線，這種重申就是一句空話，虛化和掏空一個中國立場。毛寧強調，一個中國原則不可動搖，高市的言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，如果日本政府在台灣問題的立場真的沒變，就應當明確堅持一中原則，恪守中日四個政治文件精神和承諾，包括1972年《中日聯合聲明》具體內容，敦促日方切實反思改錯，以實際行動體現對華承諾，不要執迷不悟，更不能說一套做一套。 (ST)infocast ・ 4 小時前
美國政府確認政府效率部已經解散
外電報道，美國人事管理局局長Scott Kupor確認， 美國政府效率部(DOGE)已經不存在。白宮發言人Liz Huston回應指，美國總統特朗普獲得明確的授權，要減少聯邦政府的浪費、欺詐及濫用行為，未來將繼續積極履行這個承諾。AASTOCKS ・ 13 小時前
川普下最後通牒：27日前接受和談！烏克蘭陷「尊嚴或夥伴」兩難抉擇
俄烏衝突正迎來關鍵轉折點。在烏克蘭對莫斯科地區發動無人機襲擊的同時，美國正對烏克蘭總統澤倫斯基施加重大壓力，要求其接受旨在結束衝突的「28 點」新和平計畫。 當地時間 11 月 23 日清晨，俄羅斯首都莫斯科州遭到烏克蘭無人機的攻擊，凸顯著戰火的進一步升級。 莫鉅亨網 ・ 10 小時前
路透爆料：特朗普「金色穹頂」進度嚴重落後
根據《路透》周五 (21 日) 報導，八位知情人士透露，美國總統特朗普的「金色穹頂」(Golden Dome) 飛彈防禦計畫進度嚴重落後，主因系政府關門和今夏撥款的 250 億美元至今沒有明確支出計畫。鉅亨網 ・ 2 天前
關稅不確定性加劇！傳川普政府秘密籌備應對「對等關稅」倒台的備用計畫
外媒引述知情人士消息最新報導指出，面對國內通膨高企與最高法院關稅訴訟的不確定性，白宮正悄悄調整關稅策略，川普政府正秘密籌備備用方案，以因應「對等關稅」政策若遭推翻，美國商務部和貿易代表辦公室將改以《貿易法》301 條款和第 122 條加徵關稅。 這兩項法律雖同樣賦予總統單方面加鉅亨網 ・ 11 小時前
保安局擬禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」運作 指組織旨在顛覆國家政權︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】保安局局長今日（24 日）擬根據《維護國家安全條例》的規定，命令禁止「香港議會」和「香港民主建國聯盟」在香港運作或繼續運作，並已分別向這兩個組織發出書面通知，讓它們可在命令發出前提出申述。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
CBO大幅下調關稅收入預測 特朗普削赤效果或不如預期
美國國會預算辦公室（CBO）將特朗普關稅收入預測由4萬億美元調降至3萬億美元，反映近期關稅政策放寬和免關稅貨品增加。CBO指出實際關稅收入低於預期，且存在多項經濟不確定性。特朗普持續承諾利用關稅收益發放現金支票和償還國債，但外界普遍持保留態度，且關稅調整已影響物價與財政收入。Yahoo財經 ・ 4 小時前
立法會選舉 2025 ⎮ 大愛沙田區議員 新界東南候選人個個都「邦」
2025 立法會換屆選舉下月舉行，雖然地方選區議席僅佔整體九十席中的二十席，不到 23%。不過地方選區氣氛並不冷淡，起碼大街小巷最近都密集式放置着各候選人的競選海報和直幡。以新界東南為例，五名候選人競逐兩個席位，宣傳物品遍佈區內地鐵站和屋邨、屋苑。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
外交部指中俄在不結盟、不對抗基礎上發展雙邊關係
外交部今日(24日)召開例行記者會，期間有記者問及，在最近舉行的歐盟印太部長級論壇上，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在談及烏克蘭和平計劃時表示，中國正與俄羅斯合作，重塑全球安全與經濟秩序。 外交部發言人毛寧回應指，中國和俄羅斯在不結盟、不對抗、不針對第三方的原則基礎上發展雙邊關係，開展務實合作，促進世界的和平發展。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
中日關係惡化｜李家超：支持國家外交政策 中日人員交流成效存疑
【Now新聞台】日本共同社報道指，香港政府停止與日本駐港總領事館官方交流。行政長官李家超表示，支持國家對日本外交政策，會密切留意國家立場和政策。 行政長官李家超：「(日方)這次極其錯誤的言論，嚴重惡化中日人員交流氣氛，亦令到很多交流成效存疑它的可能性，我們會密切監察所有這方面的發展。我們的安排必須符合國家尊嚴和港人利益，我們會不斷留意這方面國家的立場和政策。我們亦會確保香港，包括在日港人提高警覺有關他們自己的人身安全。」#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
尼日利亞大規模綁架事件 逾 300 師生被槍手擄走 50 名兒童成功逃脫︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】尼日利亞一間天主教學校上週五（21 日）發生大規模綁架事件，共 315 名兒童被槍手擄走，當中 50 名兒童現已逃脫與家人團聚。當地正由軍方主導，展開大規模搜救行動，追尋餘下 265 名失蹤兒童及 12 名老師的下落。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
提前解散｜美政府證DOGE已不存在 較原計劃提前8個月結束 未知改革任務節流成效
美國總統特朗普甫上任就授命全球首富馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE），在馬斯克5月離場後漸趨低調。美國人事...BossMind ・ 5 小時前
中日關係｜據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來 取消下月初與總領事會晤｜Yahoo
日本首相高市早苗月初的「台灣有事」言論風波，影響近期中日關係。日本《共同社》引述消息人士報道，港府已經暫停與日本駐港總領事館的官方交流，其中港府官員曾經要求日領官員不要出席上周二（18 日）由投資推廣署舉辦的港日商務交流活動。經雙方協商後活動已押後。另外消息人士又指，港府已經通知日方，取消港府官員原定下月初與日本駐港總領事三浦潤的會晤。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
共同社：香港政府開始停止與日本駐港總領事館官方交流
【Now新聞台】日本共同社報道，香港政府開始停止與日本駐港總領事館的官方交流。 報道引述消息人士指，香港的投資推廣署原定上周二舉辦企業交流活動，但港府要求日本領事館人員不得出席，雙方協商後決定押後活動。另外，港府負責經濟的官員，原定下月上旬與日本駐港總領事三浦潤會面，也收到港府要求取消。本港保安局早前因中國公民在日本遇襲事件趨勢漸增，呼籲計劃前往日本或已在當地的港人提高警覺。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
王毅批評高市早苗涉台言論 強調中方必堅決回擊絕不妥協退讓
中共中央政治局委員、外交部長王毅批評日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號,講了不該講的話,越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊,在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上,絕不會有任何妥協退讓。王毅結束對中亞三國訪問後接受中國傳媒訪問時強調,日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾,具有國際法效力,沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政,都必須恪守。中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯,一切主張正義的國家和人民,都有權利對日本的歷史罪行進行再清算,都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。(BC)infocast ・ 1 天前