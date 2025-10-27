尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
日本擬向美國採購福特貨車 特朗普讚高市早苗「有品味」 分析：良好私人關係化解貿易緊張︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普今日（27 日）抵達日本，新任首相高市早苗期望透過建立良好的私人關係，緩解雙邊貿易緊張。日本政府正考慮購買一批福特 F-150 貨車，以示友好，特朗普更讚她「很有品味」，稱該款貨車是「非常棒的車」。
綜合外媒報道，高市在特朗普啟程前往亞洲途中通電話時表示，曾是已故首相安倍晉三的門生，並讚揚特朗普促成加沙停火及人質獲釋的努力。高市稱「特朗普是個開朗又有趣的人」，並表示對於在東京接待他「感到非常期待」。特朗普在飛行途中回應高市早苗有意購買一批福特 F-150 貨車，笑言「她很有品味，那是款很棒的貨車」。
藉此展示美日關係的穩固
雙方會晤的重點之一，是如何重新調整被新關稅措施打亂的貿易關係。特朗普要求盟友增加購買美國商品，並投資在美國建設工廠及能源設施。這次訪問亦是特朗普週四在南韓與中國國家主席習近平會面前的關鍵一站。
有分析指，特朗普或希望藉此展示美日關係的穩固，以強化與中國談判的籌碼。日本早前同意在美投資 5500 億美元，令特朗普將原本計劃對日本商品徵收的 25% 關稅下調至 15%。日本經濟及產業大臣赤澤亮正透露，部門正擬定晶片及能源項目清單，以達成投資目標。
日本政府亦考慮增加採購美國大豆、液化天然氣及汽車。若能在東京街頭出現美國福特貨車，對特朗普而言將是一個象徵性的勝利。美方長期批評日本市場排斥美國車企，尤其是通用汽車等品牌。
福特 F-150 貨車或導致擠塞
據報，高市或安排在特朗普到訪期間展示福特 F-150 貨車，供其觀賞。日本國土交通省亦考慮引入該款貨車用於道路及基建檢查，但部分官員擔心車身龐大，可能導致擠塞。另有報道指，豐田汽車會長豐田章男有意在週三與特朗普及企業領袖共進晚餐時，宣布將美國製造的汽車重新引入日本市場。
特朗普對高市印象良好，稱「她是安倍的好朋友，而安倍是個偉大的人」。他亦多次表達對安倍於 2022 年遇刺的哀悼。
分析人士認為，高市在首次外交場合上，延續安倍的外交風格或能迅速拉近與特朗普的距離，但過分依賴「安倍路線」也可能限制她建立獨立領導形象的空間。
特朗普週一抵達東京後，首先會晉見日本天皇德仁，週二與高市舉行正式會談，隨後登上停泊於日本的美國航母「喬治·華盛頓號」發表演說，並出席商界晚宴。特朗普預計週三啟程前往南韓。
