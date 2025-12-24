日本擬對入境旅客徵費最少 2,000 日圓 2028 年起實施｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日本政府的外國人入境前審查制度「JESTA」於 2028 年起實施，《共同社》引述消息人士指，政府擬向每位外國遊客收取 2,000 至 3,000 日圓的手續費。

在 JESTA 制度下，外國遊客需要在出行前於網上填寫其入境目的，再由當局決定其入境資格。消息人士指，日本政府擬向申請者收費的做法是參考了美國、加拿大等國家，當地收取的手續費折合日圓介乎 1,000 至 6,000 日圓不等。收費後用途未定，其中一個可能是政府預留在災害發生時，用作支付外國遊客在日本的緊急救援費用。

日本政府在今年 5 月宣布將於 2028 年實施 JESTA，新制度旨在防止外國遊客在日本從事恐怖主義活動和非法就業，適用對象包括所有免簽國家和地區。今年赴日遊客人數將首度突破 4,000 萬人次，政府預期向遊客收手續費後，可以獲得一定收入。日本政府目前正修訂法例，預期將於國會下屆例會審議，該法案將包含建立 JESTA 系統的內容。