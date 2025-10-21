日本的攤販上居然有這些？7種令人驚豔不已的日本祭典攤販

祭典是日本的文化之一，是許多海外遊客到日本時，都會想要前往共襄盛舉的熱鬧活動，在日本的祭典上還常會看見販賣章魚燒、炒麵、棉花糖等平民美食的食物攤販，以及其它以娛樂遊戲為主的小攤販等等，無論男女老少都能同樂享受。這一次LIVE JAPAN訪問到參加過日本祭典的外國留學生，請教他們對於日本祭典攤販的印象及感想，一起來看看日本祭典攤販的迷人有趣之處吧！

※本文純屬受訪者個人意見

最好玩的就是射擊遊戲攤！

「祭典上可以看見很多有趣的遊戲攤販，不過我最喜歡的就是射擊遊戲的攤位了，雖然我技術也沒多好，但就是玩好幾次也不厭倦呀」（香港／十多歲／女性）

「之前我也玩過射擊，但說真的不是很簡單！雖然有射中一發但就跟全落空一樣，什麼獎品都沒拿到。之後有機會還想再試試！」（台灣／二十多歲／男性）

最燃起興趣的祭典攤販就是射擊遊戲了。回答喜歡玩射擊遊戲的人大多都是男性，並且他們很多人都說獎品比想像中還要難拿，所以在祭典的氣氛下不知不覺就會玩上好幾次，不小心就花了很多錢。玩一次就上癮這回事也是祭典射擊攤販迷人的原因之一呀。

款式種類多到嚇人！日本祭典上的面具攤販

Stray Toki / Shutterstock.com

Stray Toki / Shutterstock.com

「面具這種東西在台灣也有，但日本的面具種類真的多到會讓人嚇一跳」（台灣／二十多歲／男性）

「日本的祭典總是可以看到很多種面具，但讓我驚訝的是其中還有不少是角色款面具」（巴西／二十多歲／男性）

在祭典上常可以看見販售面具的攤位，雖然別的國家也有面具這種東西，但款式就不像日本有這麼多種了。而面具這東西主要都會是小孩向大人討買居多，因此這些攤位上常可以看見每個時期受小孩子喜愛的角色面具，祭典面具攤上甚至還能看到不少動漫角色的面具，讓外國人頗為驚訝。

不過祭典的面具攤位除了種類之外，還有另一件事也很讓人訝異，那就是面具的價錢。祭典面具的價格大概都是500日圓左右，甚至1000日圓的也不少，因此雖然覺得可愛，但是也有不少人會因價格而打消購買念頭。

雖然很難但很好玩！日本祭典特有的撈金魚攤販

「撈金魚這東西我是在日本才第一次看到，雖然難度頗高但是很刺激，玩起來很開心！」（巴西／二十多歲／男性）

「雖然好像很有趣，但是我覺得金魚好像有點可憐，所以我沒有親自下去玩過」（美國／三十多歲／男性）

在亞洲國家似乎也會有路邊攤會賣金魚，有些外國人覺得新奇，但相對的因為金魚是生物所以也有人會有不同看法，例如重視動物保育的北美地區的人就會覺得撈金魚這件事本身就有些不可思議。

畢竟金魚也是一條條的生命，在不同國家及觀念的人眼中會有不同的看法，評價相當兩極，有些人覺得是有趣的小遊戲，有些人則會覺得因為對象是金魚而失去興致。

那些一顆顆漂在水上的東西是什麼？莫名療癒的釣水球

「釣水球是我在日本才第一次玩到的遊戲，看的時候就忍不住會想為什麼氣球會浮在水面上，覺得神奇」（台灣／二十多歲／女性）

「乍看雖然搞不清楚那是什麼東西，但是七彩繽紛的很漂亮」（香港／二十多歲／女性）

日本祭典上常見的釣水球小遊戲（ヨーヨー釣り）是一種用掛有鉤子的紙繩去將水面上色彩繽紛的小水球勾離水面就可以把它帶走的遊戲，在日本的祭典上很常見。因為就只是簡單在水池中放入好幾顆顏色繽紛的水氣球，所以一般人要是沒看到有人在玩的話真的會覺得很困惑。

相對於男性熱衷射擊，釣水球主要都是女性會比較有興趣，也有人覺得釣水球很適合當作社群美照上傳，看來比起遊戲本身，釣水球可以說是視覺上更吸引人的遊戲攤販呢。

每次看都覺得很炫！又長又彎的旋轉薯塔

「在祭典攤販上看見旋轉薯塔的時候我真的驚呆了，又長又捲來捲去的，一開始看我還沒發現那是馬鈴薯耶」（巴西／二十多歲／男性）

「我也被旋轉薯塔給驚到了，雖然看得出那是食物，但薯片呈現這種狀態我還是在日本才第一次見到」（台灣／二十多歲／男性）

用竹籤將薯片插成一支又長又彎、像是龍捲風一樣形狀的「旋轉薯塔（トルネードポテト）」是幾乎所有人都一致認同在日本祭典食物攤上看到最為驚人的東西。雖然其實在國外也找得到同樣的食物，但似乎沒這麼的普及，很多人在日本看到之後都表示很想要吃吃看。

以為常見其實很稀有？七彩巧克力米超吸睛的巧克力香蕉

WildSnap / Shutterstock.com

WildSnap / Shutterstock.com

「巧克力香蕉真的好好吃啊！而且看起來又很可愛呀」（台灣／二十多歲／女性）

「一開始看到這麼多顏色嚇了我一跳，結果吃過之後發現超好吃，我很喜歡！」（美國／三十多歲／男性）

巧克力香蕉是一種將整根香蕉淋上巧克力醬、裹上七彩巧克力米的甜點，相當受到女性的喜愛。除了日本之外現在在國外好像也有地方會賣類似的東西，但有外國人在日本祭典的攤販上買來吃過之後就一試成主顧，看來做為攤販王道甜點的巧克力香蕉似乎也很受外國人歡迎呢。

番外：基本上攤販和祭典就八竿子打不著？日本與其他國家的祭典文化差異

dekitateyo / Shutterstock.com

dekitateyo / Shutterstock.com

最後試著問了大家日本的攤販和自己國家的攤販有什麼區別，意外得知其它國家的祭典活動和攤販基本上就不是一定相關的東西。這樣的話其它國家的祭典活動都是什麼樣的形式呢？

「台灣的廟會祭典活動好像也是會有吃的，但不會像日本那樣特地設攤位，因為要找路邊攤的話，每天去夜市都能看到呀」（台灣／二十多歲／女性）

「香港也是不會把祭典和攤販畫上等號的，畢竟祭典這東西在香港果然重點還是會放在儀式與活動本身」（香港／二十多歲／女性）

「巴西也會像日本那樣擺攤，雖然吃的東西和日本不一樣，但是基本上都會是賣食物的攤販居多。此外巴西的祭典活動都會辦得比日本的祭典還要盛大，所以最不能少的就是音樂和跳舞了！」（巴西／二十多歲／男性）

來自亞洲國家的外國人幾乎都說祭典和攤販基本上是沒什麼太大的關係，其它地方則說只會有食物攤販，不會有遊戲攤販。在日本舉行祭典時一般都能在寺社參道上看見各種攤位，甚至還會看見有人在參道上跳盆舞，對於外國人來說算是一種文化衝擊了呢。

希望大家下次來日本時也可以找機會前去參加各地方的祭典活動，享受日本祭典的歡愉熱鬧風情！

Written by:Fujico

