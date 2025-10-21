不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
日本的攤販上居然有這些？7種令人驚豔不已的日本祭典攤販
祭典是日本的文化之一，是許多海外遊客到日本時，都會想要前往共襄盛舉的熱鬧活動，在日本的祭典上還常會看見販賣章魚燒、炒麵、棉花糖等平民美食的食物攤販，以及其它以娛樂遊戲為主的小攤販等等，無論男女老少都能同樂享受。這一次LIVE JAPAN訪問到參加過日本祭典的外國留學生，請教他們對於日本祭典攤販的印象及感想，一起來看看日本祭典攤販的迷人有趣之處吧！
※本文純屬受訪者個人意見
最好玩的就是射擊遊戲攤！
「祭典上可以看見很多有趣的遊戲攤販，不過我最喜歡的就是射擊遊戲的攤位了，雖然我技術也沒多好，但就是玩好幾次也不厭倦呀」（香港／十多歲／女性）
「之前我也玩過射擊，但說真的不是很簡單！雖然有射中一發但就跟全落空一樣，什麼獎品都沒拿到。之後有機會還想再試試！」（台灣／二十多歲／男性）
最燃起興趣的祭典攤販就是射擊遊戲了。回答喜歡玩射擊遊戲的人大多都是男性，並且他們很多人都說獎品比想像中還要難拿，所以在祭典的氣氛下不知不覺就會玩上好幾次，不小心就花了很多錢。玩一次就上癮這回事也是祭典射擊攤販迷人的原因之一呀。
款式種類多到嚇人！日本祭典上的面具攤販
Stray Toki / Shutterstock.com
「面具這種東西在台灣也有，但日本的面具種類真的多到會讓人嚇一跳」（台灣／二十多歲／男性）
「日本的祭典總是可以看到很多種面具，但讓我驚訝的是其中還有不少是角色款面具」（巴西／二十多歲／男性）
在祭典上常可以看見販售面具的攤位，雖然別的國家也有面具這種東西，但款式就不像日本有這麼多種了。而面具這東西主要都會是小孩向大人討買居多，因此這些攤位上常可以看見每個時期受小孩子喜愛的角色面具，祭典面具攤上甚至還能看到不少動漫角色的面具，讓外國人頗為驚訝。
不過祭典的面具攤位除了種類之外，還有另一件事也很讓人訝異，那就是面具的價錢。祭典面具的價格大概都是500日圓左右，甚至1000日圓的也不少，因此雖然覺得可愛，但是也有不少人會因價格而打消購買念頭。
雖然很難但很好玩！日本祭典特有的撈金魚攤販
「撈金魚這東西我是在日本才第一次看到，雖然難度頗高但是很刺激，玩起來很開心！」（巴西／二十多歲／男性）
「雖然好像很有趣，但是我覺得金魚好像有點可憐，所以我沒有親自下去玩過」（美國／三十多歲／男性）
在亞洲國家似乎也會有路邊攤會賣金魚，有些外國人覺得新奇，但相對的因為金魚是生物所以也有人會有不同看法，例如重視動物保育的北美地區的人就會覺得撈金魚這件事本身就有些不可思議。
畢竟金魚也是一條條的生命，在不同國家及觀念的人眼中會有不同的看法，評價相當兩極，有些人覺得是有趣的小遊戲，有些人則會覺得因為對象是金魚而失去興致。
那些一顆顆漂在水上的東西是什麼？莫名療癒的釣水球
「釣水球是我在日本才第一次玩到的遊戲，看的時候就忍不住會想為什麼氣球會浮在水面上，覺得神奇」（台灣／二十多歲／女性）
「乍看雖然搞不清楚那是什麼東西，但是七彩繽紛的很漂亮」（香港／二十多歲／女性）
日本祭典上常見的釣水球小遊戲（ヨーヨー釣り）是一種用掛有鉤子的紙繩去將水面上色彩繽紛的小水球勾離水面就可以把它帶走的遊戲，在日本的祭典上很常見。因為就只是簡單在水池中放入好幾顆顏色繽紛的水氣球，所以一般人要是沒看到有人在玩的話真的會覺得很困惑。
相對於男性熱衷射擊，釣水球主要都是女性會比較有興趣，也有人覺得釣水球很適合當作社群美照上傳，看來比起遊戲本身，釣水球可以說是視覺上更吸引人的遊戲攤販呢。
每次看都覺得很炫！又長又彎的旋轉薯塔
「在祭典攤販上看見旋轉薯塔的時候我真的驚呆了，又長又捲來捲去的，一開始看我還沒發現那是馬鈴薯耶」（巴西／二十多歲／男性）
「我也被旋轉薯塔給驚到了，雖然看得出那是食物，但薯片呈現這種狀態我還是在日本才第一次見到」（台灣／二十多歲／男性）
用竹籤將薯片插成一支又長又彎、像是龍捲風一樣形狀的「旋轉薯塔（トルネードポテト）」是幾乎所有人都一致認同在日本祭典食物攤上看到最為驚人的東西。雖然其實在國外也找得到同樣的食物，但似乎沒這麼的普及，很多人在日本看到之後都表示很想要吃吃看。
以為常見其實很稀有？七彩巧克力米超吸睛的巧克力香蕉
WildSnap / Shutterstock.com
「巧克力香蕉真的好好吃啊！而且看起來又很可愛呀」（台灣／二十多歲／女性）
「一開始看到這麼多顏色嚇了我一跳，結果吃過之後發現超好吃，我很喜歡！」（美國／三十多歲／男性）
巧克力香蕉是一種將整根香蕉淋上巧克力醬、裹上七彩巧克力米的甜點，相當受到女性的喜愛。除了日本之外現在在國外好像也有地方會賣類似的東西，但有外國人在日本祭典的攤販上買來吃過之後就一試成主顧，看來做為攤販王道甜點的巧克力香蕉似乎也很受外國人歡迎呢。
番外：基本上攤販和祭典就八竿子打不著？日本與其他國家的祭典文化差異
dekitateyo / Shutterstock.com
最後試著問了大家日本的攤販和自己國家的攤販有什麼區別，意外得知其它國家的祭典活動和攤販基本上就不是一定相關的東西。這樣的話其它國家的祭典活動都是什麼樣的形式呢？
「台灣的廟會祭典活動好像也是會有吃的，但不會像日本那樣特地設攤位，因為要找路邊攤的話，每天去夜市都能看到呀」（台灣／二十多歲／女性）
「香港也是不會把祭典和攤販畫上等號的，畢竟祭典這東西在香港果然重點還是會放在儀式與活動本身」（香港／二十多歲／女性）
「巴西也會像日本那樣擺攤，雖然吃的東西和日本不一樣，但是基本上都會是賣食物的攤販居多。此外巴西的祭典活動都會辦得比日本的祭典還要盛大，所以最不能少的就是音樂和跳舞了！」（巴西／二十多歲／男性）
來自亞洲國家的外國人幾乎都說祭典和攤販基本上是沒什麼太大的關係，其它地方則說只會有食物攤販，不會有遊戲攤販。在日本舉行祭典時一般都能在寺社參道上看見各種攤位，甚至還會看見有人在參道上跳盆舞，對於外國人來說算是一種文化衝擊了呢。
希望大家下次來日本時也可以找機會前去參加各地方的祭典活動，享受日本祭典的歡愉熱鬧風情！
Written by:Fujico
▼你還會有興趣
其他人也在看
她如何從練馬小女孩變傳奇？觀月亞里莎的星路大揭密！
觀月亞里莎，1976年12月5日生在東京練馬區，A型血的她4歲就開始拍廣告，當雜誌模特兒，小小年紀就超會搶鏡！👶 1989年，她在《老師也瘋狂II》演學生初登場，90年代初更跟宮澤理惠、牧瀨里穗並稱「3M」，靠廣告爆紅！Japhub日本集合 ・ 5 小時前
網上熱話｜外國遊客爬大阪城石垣！損毀文化財產，最高罰30萬日圓罰款或5年以下徒刑
日本大阪的萬博剛落幕，當時吸引大量日本國內外遊客遊大阪，不少人都到地標的大阪城，然而，近日一段外籍遊客攀爬石垣的影片在社交平台上瘋傳，這些不當行為不僅引發日本民眾的強烈不滿，也再次喚起社會對文化財保護的關注！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
和別人坦誠相見泡澡我不行！外國人無法理解的日本泡湯文化4大現象
「風呂」是浴缸的日文漢字，但因為日本人可以說是全世界最愛泡澡的民族，幾乎每家每戶浴室都一定會有浴缸，還有錢湯、三溫暖、溫泉、岩盤浴等其它類型風呂，從此衍生出的「風呂文化」更是日本特有，體驗這風呂文化更是外國觀光客前來日本的必訪樂趣。 但這次LIVE JAPAN訪問了居住在日本的外國人對於日本泡澡文化的感想，沒想到有相當多外國人都在泡澡這件事上感受到了相當大的文化衝擊，說不定大家到日本泡溫泉時也曾經有過一樣的感想！？ ※本文為受訪者的個人意見LIVE JAPAN ・ 11 小時前
首爾旅遊攻略｜漢江水上巴士啟航！7大站點、單程3,000韓圜，全新角度遊漢江
首爾市正式推出「漢江水上巴士」，由麻谷開往蠶室，沿途有7個碼頭站點，讓遊客以全新角度欣賞首爾的城市風貌與漢江的悠然水色，單程票價3,000韓圜。下次玩首爾，不妨換個角度，從水面出發，重新認識這座熟悉又陌生的城市。Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
【Mister Donut】全新限定焙茶系列產品登場 買10件裝冬甩送限定徽章/刺繡吊飾（即日起至16/11）
Mister Donut即將在香港進駐一年！為慶祝在香港一週年，即日起至11月6日，推出全新焙茶系列產品，嚴選日本焙茶粉製作，3款全新焙茶系列甜品包括有濃郁茶香的焙茶脆米波堤、焙茶鬆脆冬甩和法式焙茶忌廉扭紋。YAHOO著數 ・ 7 小時前
哪個國家便宜又好玩？2025高CP值旅遊國家排名，冠軍不是日、韓、泰
全球旅遊市場回溫，各國遊客都在尋找高性價比的旅遊目的地。美國金融公司《nerdwallet》近期公布「2025年全球最便宜旅遊國家排名」，令人意外的是，台灣在16個入選國家中高居榜首！專家分析指出，台食尚玩家 ・ 14 小時前
韓外交部：將與日本新內閣密切合作
（法新社首爾21日電） 韓國政府今天承諾將與日本新任首相高市早苗「密切合作」。據悉韓國政府近日將向高市早苗致賀電，開始與日本新內閣溝通。法新社 ・ 3 小時前
【龍豐】豐搶價 DHC濃密彩色潤唇膏 $29/件（即日起至27/10）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Medicube PDRN粉紅膠原凝膠爽膚棉70片 $98/件、Medicube PDRN粉紅胜肽膠原蛋白安瓶 $168/件、Tenzero睡眠面膜 $55/件、Lefilleo法令紋眼紋除皺貼12片 $32/件、DHC濃密彩色潤唇膏 $29/件！YAHOO著數 ・ 11 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé高雄演唱會吃鳳梨酥喝五十嵐 BLINK：明天就要去五十嵐報到！
BLACKPINK Rosé吃鳳梨酥，喝五十嵐！韓國天團BLACKPINK在10月18日、19日於高雄開演唱會，Rosé出場時一邊吃著鳳梨酥，一邊喝著五十嵐進場，引起熱話！不少BLINK都表示要跟Rosé去吃同款鳳梨酥和喝五十嵐。Yahoo Food ・ 14 小時前
珠酒新酒店｜珠海悅榕莊落戶鳳凰灣！基本房型約780平方呎、附私人風呂 即睇開幕日期及房價
港珠澳大橋開通後，珠海成為港人週末輕旅行的熱門目的地之一。珠海今年10月底將迎來珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay），這個重量級奢華新酒店擁有得天獨厚的地理位置，更承襲了其所屬集團的經典養生哲學，相信是追求身心療癒的港人Wellness酒店新寵。酒店已經開始預訂，也有不少網民受邀搶先入住，即睇房價及首輪評價。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？
謝霆鋒自從拍攝《12道鋒味》節目之後就與美食結下不解之緣，更從歌手升級為大廚，展示其實力所在。早前更與Google地圖合作推出「霆鋒的香港鋒味」美食地圖，精選多間香港餐廳，其亦有在社交平台不時推出探店的餐廳，讓大家更能了解霆鋒喜歡去什麼香港餐廳！想知道謝霆鋒喜歡的餐廳清單，就要看看Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 14 小時前
【A-1 Bakery】門市指定冷凍甜品$100/6件（即日起至31/10）
A-1 Bakery即日起至10月31日，於A-1 Bakery門市購買指定冷凍甜品6件只需$100，優惠產品不包括Atelier Gute系列、件裝蛋糕、自動售賣機及/或網購店取服務，優惠期有限，商品售完即止！YAHOO著數 ・ 1 天前
謝金燕百褶短裙勁減齡 加碼騷結實川字肌
【on.cc東網專訊】台灣「電音女神」謝金燕，出道逾30年的她唱得又跳得，加上凍齡如少女般的美貌身材，人氣高踞不下。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦晒出身穿白色短版上衣，胸前點綴銀鍊與金屬配飾，下身搭配卡其色百褶迷你裙與黑色長靴的性感美照，露出零贅肉的螞東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
港交所(00388.HK)首三季ETF日均成交額排名全球第三 ETP管理規模創新高
港交所(00388.HK)證券產品發展部高級副總裁Jean-Francois Mesnard-Sense(JF)接受本網訪問時表示，本港交易所買賣產品(ETP)交易愈趨活躍，今年4月份ETP日均成交額按年增長245%至511億元，創月度新高，目前日均成交額也達到近400億元，約佔現貨市場交易的15%。 他指出，首九個月交易所買賣基金(ETF)日均成交額達378億元，令香港超越南韓，成為全球第三大ETF市場，期內ETP資產管理規模更飆升至6,530億元，亦創新高。今年首三季，盈富基金(02800.HK)繼續成為投資者交投最多的證券，繼續跑贏騰訊(00700.HK)及阿里巴巴(09988.HK)。 JF表示，ETP市場持續受到零售投資者追捧，相信是由於交易所持續優化市場結構、推動產品創新，以及加強與其他市場的互聯互通，強調香港目前是亞太區內最大虛擬資產ETP市場，槓桿及反向產品上市數量及成交額持續增長。他認為，香港作為國際金融中心，能夠連接區域及國際投資者，預期未來與亞太區其他市場的合作會逐步加深。 截至10月中旬，港交所今年有41隻新ETP上市，已超越去年全年發行的歷史新高。他有信心今年AASTOCKS ・ 1 天前
一張街頭照引爆百萬點閱：大森莉緒的偶像人生藏什麼玄機？
大森莉緒，2001年12月22日出生於愛知縣，166公分的修長身材，AB型血的她從3歲就當起小模特！Japhub日本集合 ・ 1 天前
華團夥利用禮品卡洗錢 美消費者損失逾10億美元
【on.cc東網專訊】美媒上周六（18日）報道，中國有組織犯罪集團建立一個洗錢網絡，利用美國零售商、移動支付平台和加密貨幣來竊取和轉移財富，形成美國資本外流的隱藏渠道。犯罪分子會盜用美國消費者的充值禮品卡，在美購買高價值商品後運往中國轉售牟利，並實現資金轉移和「on.cc 東網 ・ 1 天前
日本成全球旅遊中心座標 遊客靠「秩序感」救贖焦慮
全球知名線上旅遊集團 Expedia 最新發布《2026 年全球旅遊趨勢報告》指出，日本已正式躍升為全球旅遊的「中心座標」。數據顯示，在今年第二季，東京首次拿下全球飯店預訂冠軍，大阪也首次躋身全球前十名，強勢確立了日本在國際觀光市場的領先地位。鉅亨網 ・ 6 小時前
最後一天優惠合集！MOVENPICK雪糕/雪葩$110/5杯、屈臣氏網店送迷你USB無線吸塵器（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 1 天前
第二屆港交所ETF峰會開幕 十年規模翻倍躋身全球活躍市場前列
香港交易所(00388.HK) 證券產品發展主管羅博仁今日在2025年香港交易所ETF峰會中致詞時表示，已在港交所任職十年，見證香港ETF市場規模由2015年的3000億港元翻倍至至今的6500億港元。 羅博仁指，十年後的今日，ETF市場的成交活躍度同樣大幅提升。日均成交額激增至近380億港元，推動香港躋身全球ETF成交最活躍的三大市場之列，並超越多個成熟市場。 羅博仁認為，十年間香港ETF市場格局發生顯著變化，三大趨勢為增長核心動力，分別為發行人對產品創新的不懈追求、香港作為跨境投資門戶的角色持續強化，以及產品生態系統充滿活力。 他強調，市場發展並非憑空實現，而是發行人、資產管理公司、做市商、監管機構及投資者等多方協作的成果。他指，目前，香港已構建出更具聯通性、創新性及韌性的ETF生態系統，且行業變革速度仍在加快。(CW)infocast ・ 6 小時前
壽山村道中年女暈倒 家人揭發惜已天人永隔
【on.cc東網專訊】今日(20日)早上10時06分，一名姓林(49歲)女子家人報案，指林女在香港仔壽山村道6A號一單位房間內暈倒。人員接報到場，經檢驗證實事主已明顯死亡，調查後案件列屍體發現處理，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前