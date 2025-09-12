日本政壇明星角逐執政黨總裁 小泉將正式宣布參選

（法新社東京12日電） 日媒今天報導，日本農林水產大臣小泉進次郎已決定角逐自民黨總裁之位，他最快下週正式宣布此事。這將是他繼去年之後，再度挑戰總裁大位。

身兼執政黨自民黨總裁（黨主席）的日相石破茂先前宣布請辭後，自民黨將舉行總裁選舉，將於22日公告、10月4日投開票。

小泉昨天在農林水產省（相當於農業部）告訴媒體，「我會優先因應公務，另外也會重視選區支持者的意見」。他去年在前一次自民黨總裁選舉時，第一輪投票中名列第3，未能挺進第二輪決選。

另外，日本前經濟安全保障大臣高市早苗也預計參選，她昨晚與約20名國會議員開會時表示，「已決定參選」，據稱已湊齊參選所須的20名推薦人。

而日本其他閣員如內閣官房長官林芳正，也有意出馬參選。林芳正已經與選區山口縣的縣議會議員會面，預計下週召開記者會表態出馬競選。

而去年也曾參選總裁的財務大臣加藤勝信，最近已與前首相岸田文雄交換意見，計劃近期與黨內實力堅強的國會議員會面並協調後，評估正式宣布參選。

日本執政黨自民黨前幹事長茂木敏充，以及前經濟安全保障大臣小林鷹之，已在本週稍早正式表態參選總裁。