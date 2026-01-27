原來不一樣？日本料理也有關東＆關西的文化差異！

日本雖然幅員面積並不算太大，但每個地區都有各自獨特的文化，甚至就連天氣都會因地區而異。一般大多會將日本劃分為關東及關西兩個區塊，一個是以日本政治與經濟的東京為中心，另一個則是包含大阪及古都京都的關西。雖說這兩個地區僅一線之隔，卻從語彙、食物、禮儀等日常生活上就有許多差異。這次LIVE JAPAN整理了關東＆關西兩地區食物方面的差異以及外國人須注意的小地方，愛吃的你一起來看看究竟這兩個地區在吃這方面有哪些不同吧！

高湯：關東的柴魚濃郁湯底VS. 關西的昆布清澈湯底

如果是常吃日本料理的人一看到這標題肯定就知道是怎麼一回事。日文的「だし／出汁」是指用柴魚、海帶等物品煮出的日式高湯，常用於日式料理中，更是吃烏龍麵、蕎麥麵不可或缺的存在。但這高湯在關東及關西兩個地方的差異卻甚大。

關東高湯及熬湯的柴魚

關東高湯及熬湯的柴魚

關東的高湯通常顏色會深到看不見底，因為關東的「だし」是使用柴魚加深色醬油來熬煮的，滋味濃郁且醇厚。

關西高湯及熬湯的昆布

關西高湯及熬湯的昆布

關西的話，除了柴魚之外還會放入昆布及顏色較淡的輕醬油熬製高湯，而雖然輕醬油顏色較淡但是所含鹽份會比深色醬油更多。這也是為何關西的湯頭看起來清澈，鹹度卻不容小覷的原因。

這高湯的差異甚至也可以在泡麵中找到，像是著名的日清「どん兵衛」泡麵，在泡麵蓋及配料表上如果有一個E字樣就是英文的EAST，表示此湯頭是關東風，相反地W則是West，表示高湯是關西風。

麵：關東的狐狸VS.關西的狸貓

說完高湯接著談談麵本身。傳統常認為關西人愛吃烏龍麵、關東人常吃蕎麥麵，因為江戶時代的木版畫上也有繪製江戶（東京舊稱）人特別熱愛吃蕎麥麵的圖畫，且蕎麥主要是不良於種植水稻的土地的作物，所以土壤肥沃的關西便不會需要種植蕎麥，自然也沒這麼流行吃蕎麥麵了。

而烏龍麵和蕎麥麵常搭配兩種配料吃，一種是稱作「きつね（狐狸）」的油炸豆皮，一種是稱作「たぬき（狸貓）」的天婦羅炸花，但複雜的地方就在於這兩個詞彙有時候也可以用來同時指稱麵條及配料，烏龍麵、蕎麥麵加上豆皮、炸花這四樣東西的排列組合一整個就相當讓人困惑。

きつね（狐狸）

關東豆皮關西（大阪）烏龍麵＋豆皮關西（京都）烏龍麵＋炸花

たぬき（狸貓）

關東炸花關西（大阪）蕎麥麵＋豆皮關西（京都）烏龍麵＋豆皮

因此在關東可能會看到有人講「きつねうどん（狐狸烏龍麵）」、「たぬきそば（狸貓蕎麥麵）」這種明確指定配料跟麵條種類的說法，但關西人聽見很可能會覺得不懂為何要這樣多此一舉。

如果在大阪的餐廳點「たぬきうどん（狸貓烏龍麵）」，店員可能會很困惑，不知道你到底是想吃烏龍麵還是蕎麥麵，因為對大阪人來說使用「たぬき」這個詞彙的麵一定會是蕎麥麵。

御好燒：關東人作主食VS.關西人配飯吃

御好燒（お好み焼き）是流行於全日本的平民美食，其字面上的意思就是「喜歡的都拿來煎」，可以在麵糊中放入任何自己喜歡的配料來製作。在大阪餐廳裡常可以看到包含白飯跟湯的御好燒套餐，但是關東人看到會覺得十分震驚，因為御好燒和白飯等於兩種碳水化合物主食，有些人完全無法接受這種吃法。但這種心情就跟台灣人、中國人看到日本人吃餃子配白飯一樣，覺得相當神奇甚至不能接受，但更多日本人是無法想像吃餃子不配飯的。

關西幾乎每個家庭都有一台章魚燒機

關西幾乎每個家庭都有一台章魚燒機

除了御好燒之外，關西人也很喜歡其它使用麵糊製作的料理，像是章魚燒、明石燒、蔥花燒（ねぎ焼き）等等。甚至家家戶戶都有一個製作章魚燒的機器及各種廠家的醬料等等，也算是關西特有的現象了。

另外關東也有自己特殊的類似料理，稱作「文字燒（もんじゃ焼き）」，是一種將配料放入較為稀釋過的麵糊中攪拌再放到鐵盤上煎過後就可以直接吃的平民美食，引人食慾的香味加上豐富的口感、柔軟的質地擄獲不少饕客味蕾。東京的月島更是以文字燒而享富盛名的地區。

壽司：關東江戶前壽司VS.關西箱押壽司

壽司是日本最具代表性的料理，在日本全國各地有許多壽司名店都提供足以讓人魂牽夢縈的豪華壽司，但東京的壽司有著自己一貫的風格，稱作「江戸前寿」。所謂的江戶前是指東京灣這個地方，當時的漁獲也都主要來自東京灣，這些用作壽司配料的魚會被放入醋來延長保存期限，也就成為了江戶前壽司的起源。

而關西的壽司就更加特別了，稱作「押し寿司（箱押壽司／箱壽司／押壽司）」，是將魚料及醋飯放入一個木箱中用力壓實、壓緊後再切成約一口大小的壽司。最初這製作方法也是因為保存漁獲的需要而誕生，但箱押壽司宛如藝術品般繽紛柔和的食材色彩及整齊劃一的稜角，可謂日本料理之美的最佳示範。

關東煮：關東、關西各有特色與堅持

將各種食材放入日式高湯中燉煮的關東煮（おでん）想必台灣人也非常熟悉，雖然中文有關東兩字，但其實並非關東限定的料理，而是日本全國人民冬季最喜愛的平民美食，當冬季來臨時超商和超市裡都能買到、吃到。

關東與關西的差異除了一開始提到過的高湯外，搭配的沾醬也不太一樣，關東習慣沾芥末，名古屋關西一帶則喜歡沾味增。不過關東煮東西差異最明顯的其實是裡頭的食材，以下舉一些只有在該地區才會出現的關東煮食材。

像是竹輪麩（ちくわ）、白半片（白はんぺん）等僅在關東的關東煮才會看到。

關西的關東煮裡頭會放牛筋（牛すじ）

稻荷壽司：關東長方形VS.關西三角形

關東的稻荷壽司是長方形的

關東的稻荷壽司是長方形的

關西的則是三角形的

關西的則是三角形的

大人小孩都喜歡的稻荷壽司又稱作豆皮壽司，基本上是將醋飯填入經過調味的油豆腐包中製成的。不過關東的稻荷壽司大多都是長方形的，宛如一袋米一樣的形狀。關西則是做成宛如狐狸耳朵的三角形，據說是因為傳說狐狸喜歡豆皮的緣故而將之作成此形狀。

飯糰：關東三角形VS.關西圓柱形

在日本無論是在地人還是觀光客都常常會將飯糰作為生活好夥伴，簡單的作法及實惠的價格讓飯糰成為就算沒做過也一定吃過的日本經典美食。而關東的飯糰無論是超商、超市還是手工飯糰店所賣的飯糰都會是三角形的。

不過關西地方撇開超商的話，在一些手工飯糰店、便當店看到的飯糰會捏做「俵型」。「俵」這個字在日文是指稻草捲的意思，而關西的飯糰形狀就和以前的稻草捲一樣是圓柱形而以此為名。

年糕紅豆湯：おしるこ?ぜんざい？

上圖為日本的傳統點心，中文可以叫作年糕紅豆湯，而在關東這兩種都可以稱做「おしるこ」，但是在關西只有左邊的叫作「おしるこ」，右邊的稱為「ぜんざい」。在關西地區這兩種年糕紅豆湯的不同在於「おしるこ」會將紅豆過濾掉只保留清湯，「ぜんざい」則會保留紅豆的顆粒，吃起來也較濃稠。



由於關西地方有許多歷史悠久的傳統和菓子老店，非常注重區分這兩種紅豆湯，連紅豆熬煮的過程或做法都有所講究，因此也不難理解部分關西人認為關東地方將兩者統稱為「おしるこ」很奇怪這件事了。

洋食：關東關西就連吐司厚度跟三明治內餡都有所不同？

關西的雞蛋三明治

關西的雞蛋三明治

這不說或許不會有人發現，關東和關西的吐司厚度有著微妙的差異，舉例來說在關東一條吐司切成六片出售的吐司在關西則會切成五片出售，所以厚度會有些不同。另一個值得一提的就是雞蛋三明治這東西，關東的雞蛋三明治中間所夾的是切碎的雞蛋拌美乃滋，關西的則是夾上厚實的玉子燒煎蛋捲。

關東、關西究竟以哪裡為界線？

看完以上差異想必很多人內心都有個疑問，那就是關東跟關西究竟以哪裡為界？這其實並沒有一個固定界線，可能會因每個人的認知、文化或是地理位置而有所差異，像是前面曾經提到過的日清泡麵，是以三重縣為界來區分東（E）及西（W）。

而最常見的就是以德川家康一統天下之戰役「關原之戰」的發生地點岐阜縣關原鎮為界線。但其實在周遭也有許多地方主動跳出來表示自己這裡就是關東和關西的交界處，因此究竟關東和關西的交界為何處恐怕每個人心中都有不同的答案呢。

結語

無論是擁有東京首都圈的關東還是大阪、京都等觀光重鎮所在的關西，都是令各國旅人為之瘋狂的魅力都市，其中更包含了許多連日本在地人都感到不可思議的神奇地方差異。下次前往日本遊玩時不妨也來探索、挖掘這些讓人為之稱奇的東西不同之處吧！

