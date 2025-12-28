焦點

宏福苑五級火｜情緒支援熱線

Yahoo 旅遊

日本新年初賣折扣＋福袋情報｜三井Outlet/LaLaport/PARCO/0101等100+商場及Outlet開賣時間表

Yahoo 旅遊
Yahoo 旅遊
日本新年初賣折扣＋福袋情報｜三井Outlet/LaLaport/PARCO/0101等100+商場及Outlet開賣時間表
日本新年初賣折扣＋福袋情報｜三井Outlet/LaLaport/PARCO/0101等100+商場及Outlet開賣時間表

2026年即將來臨，日本新年當地不少商場或商店都推出一年一度的冬季折扣及2026年新年初賣大減價，本篇將整理東京、大阪、名古屋、福岡等全國各地的知名百貨公司、購物中心、Outlet等大型商業設施之初賣折扣與福袋情報攻略，有大家熟悉的三井Outlet、Premium Outlets、LaLaport、AEON Mall、PARCO、伊勢丹等，準備出發的港人記得Bookmark定！

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

2025年12月26日起

・MITSUI OUTLET PARK「SUPER OUTLET SALE」

即日起至2026年1月18日舉行，有14間Outlet、約580家品牌參與，冬季服飾、配件、生活雜貨等一應俱全， 既有最低2折的超划算優惠，亦有超人氣福袋可購買，小心買到手軟！

廣告

札幌北廣島仙台港木更津入間幕張多摩南大澤橫濱Bayside北陸小矢部岡崎爵士之夢長島滋賀龍王大阪門真瑪林匹亞神戶倉敷

MITSUI OUTLET PARK「SUPER OUTLET SALE」 即日起至2026年1月18日舉行。（相片來源：三井アウトレットパーク [MOP]@Facebook）
MITSUI OUTLET PARK「SUPER OUTLET SALE」 即日起至2026年1月18日舉行。（相片來源：三井アウトレットパーク [MOP]@Facebook）
不少超人氣福袋已提前發售。（相片來源：三井アウトレットパーク [MOP]@Facebook）
不少超人氣福袋已提前發售。（相片來源：三井アウトレットパーク [MOP]@Facebook）
有14間Outlet、約580家品牌參與，冬季服飾、配件、生活雜貨等一應俱全。（相片來源：三井アウトレットパーク [MOP]@Facebook）
有14間Outlet、約580家品牌參與，冬季服飾、配件、生活雜貨等一應俱全。（相片來源：三井アウトレットパーク [MOP]@Facebook）

2026年1月1日起

・Premium Outlets「New Year Sale」

Premium Outlets共有10間參與Outlet，優惠低至2折，同時釋出大量福袋，大家可進入各Outlet查看優惠詳情：御殿場佐野阿見酒酒井、大阪臨空城Rinku深谷花園神戶三田土岐鳥栖仙台泉（自1月2日起）。

Premium Outlets共有10間參與Outlet，優惠低至2折。（相片來源：Premium Outlets）
Premium Outlets共有10間參與Outlet，優惠低至2折。（相片來源：Premium Outlets）
御殿場Premium Outlets（相片來源：御殿場プレミアム・アウトレット@Facebook）
御殿場Premium Outlets（相片來源：御殿場プレミアム・アウトレット@Facebook）

・LaLaport：「LaLaport Bargain」

2026年1月1日至12日全國 LaLaport 同步舉辦，最高1折：TOKYO-BAY柏之葉豐洲立川立飛橫濱海老名湘南平塚富士見磐田沼津名古屋港AQULS愛知東鄉福岡安城新三鄉（自1月2日起）。

「LaLaport Bargain」於2026年1月1日至12日全國 LaLaport 同步舉辦。（相片來源：LaLaport）
「LaLaport Bargain」於2026年1月1日至12日全國 LaLaport 同步舉辦。（相片來源：LaLaport）

・AEON Mall 各店
初賣＋福袋＋期間限定優惠價格：仙台上杉（自 1/2 起）。

・THE OUTLETS廣島北九州湘南平塚

THE OUTLETS初賣大減價於1月1日早上9點開催。（相片來源：THE OUTLETS）
THE OUTLETS初賣大減價於1月1日早上9點開催。（相片來源：THE OUTLETS）

・OPA

初賣：秋田 OPA新百合丘 OPAmozo OPA心齋橋 OPA三宮 OPA2河原町 OPA

2026年1月2日起

・伊勢丹

初賣：伊勢丹新宿店伊勢丹立川店伊勢丹浦和店JR 京都伊勢丹ISETAN SALONE Tokyo MidtownISETAN 羽田店

・三越

初賣：日本橋三越本店銀座三越札幌三越仙台三越名古屋榮三越福岡三越廣島三越高松三越

・全國 PARCO

PARCO GRAND BAZAR：札幌仙台浦和池袋調布雲雀丘吉祥寺靜岡名古屋心齋橋廣島福岡PARCO_ya 上野SAN-A 浦添西海岸 PARCO CITY澀谷（自1月3日起舉行）及錦糸町（自1月3日起舉行）。

「PARCO GRAND BAZAR」（相片來源：PARCO）
「PARCO GRAND BAZAR」（相片來源：PARCO）

・SOGO

初賣：橫濱千葉廣島大宮

・OPA

初賣：大分 OPA那霸 OPA

澀谷 109MAGNET by SHIBUYA109109 阿倍野KITTE 丸之內福袋+折扣+促銷活動）

2026年1月3日起

高島屋初賣、福袋

・大丸

初賣、福袋：心齋橋梅田京都神戶東京札幌須磨蘆屋下關福岡天神高知

・松坂屋

初賣、福袋：名古屋上野靜岡高槻

2026年1月4日起

・0101

初賣：國分寺01010101 CITY 橫濱博多0101於1月2日開店，大宮0101於1月3日開店，其餘東京都內主要店鋪於1月4日起初賣

更多相關文章：

日本聖誕節冷知識｜聖誕活動曾被禁止？為何要食KFC炸雞／士多啤梨蛋糕？平安夜等於情人節？

日本手信｜大阪關西機場必買手信Top 5！東京人龍手信王/抹茶餅乾界Hermes/超奶滑雙層芝士蛋糕

東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通

日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位

日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025

日本聖誕2025｜東京聖誕燈飾5大必去景點推介！米奇與好友慶典之樹/浪漫飄雪+泡泡光球/東京晴空塔魔法時鐘投影

日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈

日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表

日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標

日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽

日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策

親子教育

其他人也在看

松屋之亂即將展開？Chiikawa首度聯乘日本松屋 4大限定周邊入手方法＋主角們黑色制服造型曝光

松屋之亂即將展開？Chiikawa首度聯乘日本松屋 4大限定周邊入手方法＋主角們黑色制服造型曝光

Chiikawa粉絲注意！Chiikawa首次聯乘日本連鎖餐飲集團「松屋」，將於2026年1月6日起分兩階段推出多款限定周邊，包括食券造型鎖匙扣、立體公仔擺件、小手巾及迷你拼圖，凡購買指定套餐，即可隨機獲得一個；另有網上抽獎活動，有機會贏得限定拉麵碗。松屋於12月24日釋出多張原創插畫，多位主角包括Chiikawa、小八、兔兔、古本屋等換上黑色制服、頭戴Cap帽，造型可愛，難怪日本網民大讚「超Kawaii」，相信將會掀起一場松屋之亂呢！

Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)

太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)

一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影

am730 ・ 1 天前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下　救援船隻救起送院不治

青馬大橋男子危坐壆邊突躍下　救援船隻救起送院不治

【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被

on.cc 東網 ・ 1 天前
爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）

爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）

經過中環海濱，看見四叔生前以$500億投下的中環旗艦地標，正式命名為「Central Yards」不禁要說聲「世上只有爸爸好」。這個摸頂之作，曾一道令銀行界擔憂恒基（0012.HK）的債務水平並與新世界（0017.HK）齊名。不過，四叔仙遊前私人借咗$600億俾恒基（0012.HK），彰顯四叔對公司的承諾令股東及銀行都鬆一口氣，亦睇到四叔家族嘅私人錢包幾咁「叠」。

Yahoo財經專欄 ・ 14 小時前
網上熱話｜聖誕派對公司抽獎　大獎由iPhone變4日年假「全場靜咗3秒」

網上熱話｜聖誕派對公司抽獎　大獎由iPhone變4日年假「全場靜咗3秒」

公司舉辦聖誕派對兼玩大抽獎，令員工可以開心過聖誕，又增加士氣。不過，有網民在平安夜發文，指公司今年聖誕派對抽獎，大獎竟然由iPhone變成4日年假，令他大感不滿。

am730 ・ 21 小時前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現

泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現

在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...

TechRitual ・ 15 小時前

兩名港人烏克蘭戰死　入境處確認接獲家屬求助

【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞

now.com 新聞 ・ 14 小時前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫　房屋署表示非常關注已警告住戶

葵涌邨住戶「打橫」晾衫　房屋署表示非常關注已警告住戶

葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒

am730 ・ 18 小時前
小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利　高難度甫士好腰力

小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利　高難度甫士好腰力

【on.cc東網專訊】無綫小花阮嘉敏（Mandy）昨日（26日）在社交平台分享一輯新相，大晒苗條身材！她身穿着黑色的連身衣，腳踩高跟鞋之餘還展露出自己的修長美腿，她的前同事利穎怡也留言：「點解可以咁瘦，羨慕！」鄧伊婷也說：「條纖腰咁有力」，關嘉敏還說：「呢啲動作

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
北海道熊屍堆山9765頭！ 橡實欠收餓熊下山緊急捕獵！

北海道熊屍堆山9765頭！ 橡實欠收餓熊下山緊急捕獵！

哇，日本這波熊災簡直像恐怖片續集，2025年4月到10月底，全國已經獵殺9765頭野熊，輕鬆打破2011年的9099頭紀錄，環境省還在數，年底數字肯定更誇張。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
2026香港市道預言：動漫節或變「新國風」 來年過鰲拜聖誕節

2026香港市道預言：動漫節或變「新國風」 來年過鰲拜聖誕節

今年本港市道變化大，除了遊客消費模式改變外，本港市民亦大舉外遊兼北上消費，以大家樂首席執行官形容「市道捲、一齊捲」。新一年即將來臨，來年市道的變量因素經已逐一出現，包括原定2月重返會展的亞洲動漫節突然無故延期，以內地近年新消費倡議趨勢，棄日本IP的「新國風」可能會全面進場，至於港人又會否需要跟從國策，來年不過聖誕節，當中亦存在風險

Yahoo財經 ・ 2 小時前
「前夫」Edan早知小儀婚事　讚「情敵」：玉樹臨風！

「前夫」Edan早知小儀婚事　讚「情敵」：玉樹臨風！

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」

東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
英超話題 ｜費Sir之後曼聯簽71名球員　分6類評價　最成功最失敗係邊個？

英超話題 ｜費Sir之後曼聯簽71名球員　分6類評價　最成功最失敗係邊個？

費Sir之後，曼聯至今完成 71 宗一隊收購，總花費超過 20 億鎊。《每日電訊報》將所有收購評級，歸為6大類，當中只有少數真正成功，最成功、最失敗係邊個？

Yahoo 體育 ・ 1 天前
【百佳】辛辣麵、長城牌火腿豬肉、佳之選餅乾買1送1（即日起至01/01）

【百佳】辛辣麵、長城牌火腿豬肉、佳之選餅乾買1送1（即日起至01/01）

百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有農心辛辣麵5包裝/不倒翁芝士拉麵平均$21.5/包、全線 SELECT佳之選餅乾買1送1、長城牌火腿豬肉340克平均$19.95/罐！

YAHOO著數 ・ 1 天前
新城勁爆︱鍾柔美洩「蜜」後首露面　親揭與劉展霆關係

新城勁爆︱鍾柔美洩「蜜」後首露面　親揭與劉展霆關係

《新城勁爆頒獎禮2025》今日舉行，其中薛家燕率領一眾歌手合唱張學友的《祝福》，獻給宏福苑災民，當中「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)更是疑錯手Post...

東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚

男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚

大陸綜藝節目《現在就出發3》近日播出新一集，男星王安宇在錄製過程中聊天聊得太投入，意外脫口說出陳偉霆孩子的名字，話一說完立刻察覺不對，當場驚慌睜大眼睛，反應全被鏡頭拍下。

姊妹淘 ・ 1 天前
大埔大火災民索償路崎嶇　保險理賠如講數　斥精神虐待二次傷害

大埔大火災民索償路崎嶇　保險理賠如講數　斥精神虐待二次傷害

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑大火至今(27日)已過去一個月，但疑有已購買保險的居民至今仍未得到保險索償。據網上社交媒體貼文指，有購買保險的宏泰閣災民梁小姐，其家居保的保額達120萬港元，但在火災後家園盡毀，申請賠償時卻遭到保險公司以「精神虐待」的方式去處理，

on.cc 東網 ・ 1 天前
山崎麵包員工在公廁洗麵包夾　店方：屬個別事件

山崎麵包員工在公廁洗麵包夾　店方：屬個別事件

山崎麵包近日被發現有員工在公廁洗麵包夾，並將麵包夾放在洗手台上。山崎麵包強調今次是個別事件，涉事員工無遵守公司指引，會作紀律處分。 有網民近日在社交平台Threads上載相片，目擊到身穿山崎麵包制服的員工，在公廁清洗多個麵包夾。該名網民指：「無諗過山崎麵包夾起公廁洗，仲直接擺洗手盆、洗手台。啲污水痰菌咪去曬麵包度

am730 ・ 17 小時前
史上最年輕白宮發言人 宣布懷第二胎

史上最年輕白宮發言人 宣布懷第二胎

（法新社華盛頓26日電） 白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天宣布，她即將迎來第二個孩子，成為首位在這個備受矚目職位任內懷孕者。現年28歲的李威特與地產開發商夫婿里奇歐（Nicholas Riccio）結婚，她今年一月川普回鍋後被任命為史上最年輕白宮發言人。

法新社 ・ 1 天前
寶達商場31歲男子墮斃　生前疑因受騙失財不開心

寶達商場31歲男子墮斃　生前疑因受騙失財不開心

【on.cc東網專訊】秀茂坪有人墮樓亡。今午(27日)12時03分，一名姓歐陽(31歲)男子於寶達商場7樓平台墮下，倒臥商場對開空地。救援人員接報到場，將重創昏迷事主送院救治，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，事主近日曾向家人透露，

on.cc 東網 ・ 1 天前