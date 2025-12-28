日本新年初賣折扣＋福袋情報｜三井Outlet/LaLaport/PARCO/0101等100+商場及Outlet開賣時間表

2026年即將來臨，日本新年當地不少商場或商店都推出一年一度的冬季折扣及2026年新年初賣大減價，本篇將整理東京、大阪、名古屋、福岡等全國各地的知名百貨公司、購物中心、Outlet等大型商業設施之初賣折扣與福袋情報攻略，有大家熟悉的三井Outlet、Premium Outlets、LaLaport、AEON Mall、PARCO、伊勢丹等，準備出發的港人記得Bookmark定！

2025年12月26日起

・MITSUI OUTLET PARK「SUPER OUTLET SALE」

即日起至2026年1月18日舉行，有14間Outlet、約580家品牌參與，冬季服飾、配件、生活雜貨等一應俱全， 既有最低2折的超划算優惠，亦有超人氣福袋可購買，小心買到手軟！

廣告 廣告

（札幌北廣島、仙台港、木更津、入間、幕張、多摩南大澤、橫濱Bayside、北陸小矢部、岡崎、爵士之夢長島、滋賀龍王、大阪門真、瑪林匹亞神戶、倉敷）

MITSUI OUTLET PARK「SUPER OUTLET SALE」 即日起至2026年1月18日舉行。（相片來源：三井アウトレットパーク [MOP]@Facebook）

不少超人氣福袋已提前發售。（相片來源：三井アウトレットパーク [MOP]@Facebook）

有14間Outlet、約580家品牌參與，冬季服飾、配件、生活雜貨等一應俱全。（相片來源：三井アウトレットパーク [MOP]@Facebook）

2026年1月1日起

・Premium Outlets「New Year Sale」

Premium Outlets共有10間參與Outlet，優惠低至2折，同時釋出大量福袋，大家可進入各Outlet查看優惠詳情：御殿場、佐野、阿見、酒酒井、大阪臨空城Rinku、深谷花園、神戶三田、土岐、鳥栖及仙台泉（自1月2日起）。

Premium Outlets共有10間參與Outlet，優惠低至2折。（相片來源：Premium Outlets）

御殿場Premium Outlets（相片來源：御殿場プレミアム・アウトレット@Facebook）

・LaLaport：「LaLaport Bargain」

2026年1月1日至12日全國 LaLaport 同步舉辦，最高1折：TOKYO-BAY、柏之葉、豐洲、立川立飛、橫濱、海老名、湘南平塚、富士見、磐田、沼津、名古屋港AQULS、愛知東鄉、福岡、安城及新三鄉（自1月2日起）。

「LaLaport Bargain」於2026年1月1日至12日全國 LaLaport 同步舉辦。（相片來源：LaLaport）

・AEON Mall 各店

初賣＋福袋＋期間限定優惠價格：仙台上杉（自 1/2 起）。

・THE OUTLETS：廣島、北九州、湘南平塚。

THE OUTLETS初賣大減價於1月1日早上9點開催。（相片來源：THE OUTLETS）

・OPA

初賣：秋田 OPA、新百合丘 OPA、mozo OPA、心齋橋 OPA、三宮 OPA2、河原町 OPA

2026年1月2日起

・伊勢丹

初賣：伊勢丹新宿店、伊勢丹立川店、伊勢丹浦和店、JR 京都伊勢丹、ISETAN SALONE Tokyo Midtown、ISETAN 羽田店

・三越

初賣：日本橋三越本店、銀座三越、札幌三越、仙台三越、名古屋榮三越、福岡三越、廣島三越、高松三越

・全國 PARCO

PARCO GRAND BAZAR：札幌、仙台、浦和、池袋、調布、雲雀丘、吉祥寺、靜岡、名古屋、心齋橋、廣島、福岡、PARCO_ya 上野、SAN-A 浦添西海岸 PARCO CITY、澀谷（自1月3日起舉行）及錦糸町（自1月3日起舉行）。

「PARCO GRAND BAZAR」（相片來源：PARCO）

・SOGO

初賣：橫濱、千葉、廣島、大宮

・OPA

初賣：大分 OPA、那霸 OPA

・澀谷 109、MAGNET by SHIBUYA109、109 阿倍野、KITTE 丸之內（福袋+折扣+促銷活動）

2026年1月3日起

・ 高島屋：初賣、福袋

・大丸

初賣、福袋：心齋橋、梅田、京都、神戶、東京、札幌、須磨、蘆屋、下關、福岡天神、高知

・松坂屋

初賣、福袋：名古屋、上野、靜岡、高槻

2026年1月4日起

・0101

初賣：國分寺0101、0101 CITY 橫濱、博多0101於1月2日開店，大宮0101於1月3日開店，其餘東京都內主要店鋪於1月4日起初賣

更多相關文章：

日本聖誕節冷知識｜聖誕活動曾被禁止？為何要食KFC炸雞／士多啤梨蛋糕？平安夜等於情人節？

日本手信｜大阪關西機場必買手信Top 5！東京人龍手信王/抹茶餅乾界Hermes/超奶滑雙層芝士蛋糕

東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通

日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位

日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025

日本聖誕2025｜東京聖誕燈飾5大必去景點推介！米奇與好友慶典之樹/浪漫飄雪+泡泡光球/東京晴空塔魔法時鐘投影

日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈

日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表

日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標

日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽

日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策