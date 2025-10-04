三號強風信號至少維持至周日中午12時
日本旅行支付攻略｜八達通並非首選？三大更方便電子錢包!
八達通日本使用｜隱形限制你要知
八達通與日本 PayPay 合作，聽落好方便，但實際使用上有不少限制。首先你要將八達通 App 升級至 Plus 或 Pro 級別，這個步驟已經麻煩過其他電子錢包。
雖然話免手續費，但一般用戶每次交易限額只有$3,000，每日限額$10,000，對於瘋狂購物的旅客來講真係唔多夠用。
最重要係，八達通暫時未能支援日本網購，對於而家愈來愈多港人喜歡預訂日本酒店、樂園門票同網購來說，這個限制真是好唔方便。相比其他支付工具，八達通的普及度同靈活性都明顯輸蝕。
AlipayHK｜覆蓋率最高之選
而 AlipayHK 同樣直接連接日本 PayPay 網絡，覆蓋過百萬間商戶，由大型百貨公司到街邊屋台都得。最大好處係匯率透明，即時以港幣結算，同樣完全零手續費。
於大阪心齋橋、東京新宿等地，9成以上商戶都可以用到，仲不時有 exclusive 優惠券領取，折上折特別抵！
手機版Suica｜交通＋購物無縫連接
iPhone 用戶必裝！手機版 Suica 唔止可以搭車，仲可以係全日本便利店、自動販賣機、連鎖店使用。增值超方便，用手機綁定信用卡即時搞定，不需要特地升級。
特別推介俾成日搭 JR 的旅客，用手機拍卡入閘真係快靚正，仲可以隨時查看使用記錄，管理開支更方便。
JCB信用卡｜隱藏版日本神卡
好多人都唔知，JCB卡先係日本最好用嘅信用卡！作為日本本土品牌，接受度極高，連偏遠地區小店都用到。近期最正係交通優惠，綁定 Apple Pay 搭車有高達50% 回贈！
精明旅客應該咁配搭：
大額消費：用信用卡，賺取高額回贈
日常購物：用 AlipayHK，享受最佳優惠
交通小額：用手機版Suica，方便快捷
備用現金：少量應付傳統小店
總結
坦白講，八達通雖然俾到港人熟悉感，但實際功能同慳錢程度都比唔上其他支付工具。與其花時間升級八達通賬戶，不如直接使用 AlipayHK 同手機 Suica，慳錢又方便！
