日本旅行都可以用八達通 app 付款了！整合 PayPay、八達通港元餘額即時兌日元

八達通近來積極開通外地付款服務，繼泰國和韓國之後，最新加入了香港最愛的旅遊熱點之一，日本的 PayPay，日後只要打開八達通 app 的「旅遊」頁面，就可以開啟 PayPay 二維碼進行支付。而且會自動把已連結的八達通卡或八達通銀包的餘額兌換成日元，不再需要手動轉帳和兌換，讓用戶就如當地人一樣盡情大買特買。

日本旅行都可以用八達通 app 付款了！整合 PayPay、八達通港元餘額即時兌日元

iOS、Android 版本的八達通 app 在更新到最新版本後，就能開通 PayPay 服務，惟服務僅限在日本當地啟用，如 GPS 定位不在日本就不會生成二維碼，僅能設定用於支付的八達通帳戶，算是一種安全措施。

廣告 廣告

經八達通 PayPay 支付時免收手續費，有網民實測今天的匯率為 100JPY = 5.265HKD，與今天滙豐牌價 100JPY = 5.22HKD（2025 年 9 月 30 日）貴一些些，但如果是用來買個便利，也算是不錯的匯率了。

另外，在八達通 app 裡還可以開啟銀聯卡來進行支付，日本免稅店都有不少針對各大付款工具而提供的購物優惠，大家屆時可以再比較看看！

更多內容：

八達通即日起打通內地微信支付，至 9 月 30 日免收外匯手續費!

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk