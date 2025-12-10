日本旅遊｜京都小合掌村美山雪燈節一日遊半價優惠 人均$301起！大阪專車接送/浪漫點燈/賞日本奉獻舞蹈

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

日本旅遊｜京都小合掌村美山雪燈節1.19開催！半價一日遊優惠 人均$301起！大阪專車接送/童話式浪漫點燈/賞日本奉獻舞蹈

講到日本冬天合掌村點燈活動，除了白川鄉，京都小合掌村「美山」的雪燈節亦是人氣之選！今季「美山雪燈節」將於2026年1月19日至23日舉行，到時覆蓋了白雪的茅草屋將被打上浪漫燈光，大家可在雪地上玩雪、欣賞日本奉獻舞蹈、搗麻糬及食紅豆湯等！由於會場距離京都市或大阪市有點距離，建議大家參加KKday這個京都一日遊，現更推出半價優惠，人均只需$301起，可從大阪出發乘坐專車前往，順道前往以新鮮乳製品聞名的美山惠牛奶工房參觀，快鎖定你的京都冬日假期啦！

每年冬天，美山町都會舉辦夜晚點燈活動「美山雪燈節」。（相片來源：京都美山ナビ官網）

日本三大現存茅葺屋集落

美山町的茅屋之里與岐阜縣白川郷的合掌村、福島縣的大內宿，稱為日本三大現存的茅葺屋集落，被日本列為國家重要傳統建造物保存區。美山町茅屋之里村內只有50戶人家，大部份民宅都是江戶時代中末期興建，其中39戶仍然使用茅草製作屋頂，呈現江戶時代遺留至今的原汁原味日式村落風貌。

美山町的茅屋之里與岐阜縣白川郷的合掌村、福島縣的大內宿，稱為日本三大現存的茅葺屋集落。（相片來源：京都美山ナビ官網）

1月25日起一連5日舉行！設80個雪燈籠、200個LED燈籠

每年冬天，美山町都會舉辦夜晚點燈活動「美山雪燈節」，由於近年雪量逐年減少，自2026年起，活動名稱將會正式更名為「美山茅草屋之鄉冬燈廊」，並於2026年1月19日至23日一連5日舉行。屆時會有約80個雪燈籠、200個LED燈籠，以及50個提燈等點亮被白雪覆蓋的茅草屋，瞬間置身於童話世界般。旅客亦可於1月21日欣賞日本奉獻舞蹈、搗麻糬及食紅豆湯，活動期間亦有美食攤檔供大家醫肚。至於往年舉辦的「冬季煙火」及「雪燈籠製作體驗」，今年將不再實施。

屆時將有78個雪燈籠、200個LED燈籠，以及50個提燈等點亮茅草屋。（相片來源：京都美山ナビ官網）

旅客可於1月21日當日欣賞日本奉獻舞蹈。（圖片：京都美山ナビ官網）

活動期間每日下午3點至7點提供使用當地嚴選食材的路邊熱食攤販。（圖片：京都美山ナビ官網）

一日遊大阪出發 同遊美山惠牛奶工房

今年大會繼續採用停車場預約制，如想自駕到訪的話，必需事前網上預約，並以信用卡或銀行轉帳完成匯款，每日限定80架入場，如今已接受預約，額滿即止；若不想麻煩，大家亦可選擇參加一日遊，推介KKday這個京都一日遊，現更做緊半價優惠，人均只需$301起，從大阪出發，下午先到前往以新鮮乳製品聞名的美山惠牛奶工房，遊客可以品嚐到各式各樣新鮮的本地乳製品；入夜後就會到「美山雪燈節」自由玩足3個半鐘，再由專車送返大阪，省卻轉車、搵路或預約停車場等問題，懶人最啱！值得一提的是此活動可於11天前免費取消，令行程安排更添彈性，建議大家計畫行程時可先預訂，以免錯過優惠就走寶！

【促銷活動】冬日仙境：美山雪燈節，享受當地風味

價錢：每位$301 （原價：$602）

SHOP NOW

美山惠牛奶工房（圖片：官方）

美山雪燈節

地址：京都府南丹市美山町北美山茅葺之里（かやぶきの里）（地圖按此）

時間：2026年1月19日至23日

點燈時間：5pm-7pm

網址：按這裡

