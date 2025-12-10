精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
日本旅遊｜京都小合掌村美山雪燈節一日遊半價優惠 人均$301起！大阪專車接送/浪漫點燈/賞日本奉獻舞蹈
講到日本冬天合掌村點燈活動，除了白川鄉，京都小合掌村「美山」的雪燈節亦是人氣之選！今季「美山雪燈節」將於2026年1月19日至23日舉行，到時覆蓋了白雪的茅草屋將被打上浪漫燈光，大家可在雪地上玩雪、欣賞日本奉獻舞蹈、搗麻糬及食紅豆湯等！由於會場距離京都市或大阪市有點距離，建議大家參加KKday這個京都一日遊，現更推出半價優惠，人均只需$301起，可從大阪出發乘坐專車前往，順道前往以新鮮乳製品聞名的美山惠牛奶工房參觀，快鎖定你的京都冬日假期啦！
日本三大現存茅葺屋集落
美山町的茅屋之里與岐阜縣白川郷的合掌村、福島縣的大內宿，稱為日本三大現存的茅葺屋集落，被日本列為國家重要傳統建造物保存區。美山町茅屋之里村內只有50戶人家，大部份民宅都是江戶時代中末期興建，其中39戶仍然使用茅草製作屋頂，呈現江戶時代遺留至今的原汁原味日式村落風貌。
1月25日起一連5日舉行！設80個雪燈籠、200個LED燈籠
每年冬天，美山町都會舉辦夜晚點燈活動「美山雪燈節」，由於近年雪量逐年減少，自2026年起，活動名稱將會正式更名為「美山茅草屋之鄉冬燈廊」，並於2026年1月19日至23日一連5日舉行。屆時會有約80個雪燈籠、200個LED燈籠，以及50個提燈等點亮被白雪覆蓋的茅草屋，瞬間置身於童話世界般。旅客亦可於1月21日欣賞日本奉獻舞蹈、搗麻糬及食紅豆湯，活動期間亦有美食攤檔供大家醫肚。至於往年舉辦的「冬季煙火」及「雪燈籠製作體驗」，今年將不再實施。
一日遊大阪出發 同遊美山惠牛奶工房
今年大會繼續採用停車場預約制，如想自駕到訪的話，必需事前網上預約，並以信用卡或銀行轉帳完成匯款，每日限定80架入場，如今已接受預約，額滿即止；若不想麻煩，大家亦可選擇參加一日遊，推介KKday這個京都一日遊，現更做緊半價優惠，人均只需$301起，從大阪出發，下午先到前往以新鮮乳製品聞名的美山惠牛奶工房，遊客可以品嚐到各式各樣新鮮的本地乳製品；入夜後就會到「美山雪燈節」自由玩足3個半鐘，再由專車送返大阪，省卻轉車、搵路或預約停車場等問題，懶人最啱！值得一提的是此活動可於11天前免費取消，令行程安排更添彈性，建議大家計畫行程時可先預訂，以免錯過優惠就走寶！
【促銷活動】冬日仙境：美山雪燈節，享受當地風味
價錢：每位$301
（原價：$602）
美山雪燈節
地址：京都府南丹市美山町北美山茅葺之里（かやぶきの里）（地圖按此）
時間：2026年1月19日至23日
點燈時間：5pm-7pm
網址：按這裡
