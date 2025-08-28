Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日本旅遊｜北海道「蟹本家」免排隊、免日文、免日本電話預約攻略！適用於仙台/名古屋/福岡分店

每年冬天又是食蟹的季節，日本著名螃蟹會席料理餐廳，除了熟悉的蟹道樂，北海道老字號螃蟹料理餐廳「蟹本家」亦是人氣之選！可惜預約時都會預到各種困難：不諳日文、沒有日本電話號碼、預約已滿、門市大排長龍等，令人非常氣餒。其實旅客想預約的話，可以透過KKday網上訂餐兼訂位，日子選擇甚至比餐廳官網更多，加上全是中文頁面，十分方便，好適合不懂日文的旅客！

北海道老字號螃蟹料理餐廳「蟹本家」

經營了半個世紀的北海道老字號螃蟹料理餐廳「蟹本家」，全日本設有12間分店，遍佈於札幌、仙台、名古屋、福岡等熱門旅遊地，而總店距離札幌站只有5分鐘步程，足有7層樓高、佔據一整幢建築，門前掛有大大隻螃蟹裝飾，是一個相當搶眼的打卡位！

店子以日式木質裝潢設計為主，富有東瀛味道。

不少網民大讚服務好。

品嚐北海道三大名蟹：毛蟹、鱈場蟹、松葉蟹

餐廳不少食材從北海道飛機送運，保證新鮮，提供各樣各樣的蟹宴席、螃蟹火鍋宴席等，可品嚐到北海道三大名蟹包括毛蟹、鱈場蟹和松葉蟹。今次KKday可幫忙預訂蟹本家的3個地區：仙台、名古屋、福岡，共5間分店：名古屋站前分店、名古屋金山分店、名古屋榮中央分店、福岡娜娜河分店和仙台分店。

每間分店都有3款蟹餐可選，包括每位$1,477的帝王蟹套餐、$1,730的帝王蟹及松葉蟹涮涮鍋，以及$1,904的帝王蟹火鍋套餐。價錢最親民的的帝王蟹套餐，可以食到蟹黃豆腐、水煮多味螃蟹、帝王蟹切盤、鐵板烤帝王蟹、帝王蟹寶樂燒、油炸帝王蟹蟹腳等多道蟹菜式，保證大家食到捧腹而回！Yahoo購物專員睇過，KKday和官網價錢相若，但比較下KKday網上訂餐兼可訂位，且適用於多間分店。值得一提的是，經KKday預訂可於訂位日期3日前免費取消，大家不妨先行留位，之後再慢慢計劃行程。

日本美食｜螃蟹料理名店・蟹本家｜名古屋・福岡・仙台店

價錢：$1,477起

帝王蟹套餐

帝王蟹及松葉蟹涮涮鍋

帝王蟹火鍋套餐

蟹本家 仙台分店

地址：宮城縣仙台市青葉台一番町4-2-5（地圖按此）

營業時間：星期一至四、六及公眾假期前夕11am-3pm，5pm-10pm；星期五11am-3pm，5pm-10:30pm；星期日11am-10pm

交通：JR東北本線/東北新幹線「仙台」車站往步行15分鐘；仙台市政地下鐵南北線「廣瀨通」車站第5番出口往步行2分鐘

蟹本家 名古屋站前分店

愛知縣名古屋市中村區名站南1-17-20（地圖按此）

營業時間：星期一至五11:30am-3pm，5pm-10pm；星期六、日及公眾假期11am-10pm

交通：名古屋市宮地下貼東山線、JR東海道本線、名鐵名古屋本線、近鐵名古屋線「名古屋」車站步行10分鐘

蟹本家 名古屋榮中央分店

地址：愛知縣名古屋市中區榮3-8-28（地圖按此）

營業時間：星期一至五11:30am-3pm，5pm-10pm；星期六、日及公眾假期11am-10pm

交通：名古屋市宮地下鐵東山線、名城線「榮」車站，或名鐵瀨戸線「榮町」車站步行7分鐘

蟹本家 名古屋金山分店

地址：愛知縣名古屋市中區金山2-16-21（地圖按此）

營業時間：星期一至五11:30am-3pm，5pm-10pm；星期六、日及公眾假期11am-10pm

交通：名古屋市宮地下鐵名城線、JR中央本線、名鐵名古屋本線「金山」綜合車站北出口步行3分鐘

蟹本家 福岡娜娜河分店

地址：福岡縣福岡市南區娜娜河2丁目1-1（地圖按此）

營業時間：星期一至五11:30am-3pm，5pm-10pm；星期六、日及公眾假期11am-10pm

交通：西鐵天神大牟田線「西鐵平尾」車站往東行10分鐘

