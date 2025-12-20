蝦頭自揭「I到爆」 黃智雯曾與老公多磨擦
日本旅遊｜日本交通/景點優惠低至半價！九州JR Pass/東京地鐵/Skyliner京成電鐵/沖繩JUNGLIA OKINAWA
Klook推出年底壓軸優惠活動「旅行抵DEAL大放送」，一系列超筍優惠相繼登場，Yahoo購物專員幫大家精選4大日本精選優惠，包括九州JR Pass低至半價、東京地鐵一日券買2送1、Skyliner京成電鐵車票買1送1、沖繩大型主題樂園「JUNGLIA OKINAWA」買1送1，無論去東京、九州或是沖繩都一樣受惠，全部12月21日中午12點開搶，記得準備入手呢！
日本精選優惠1. 九州JR Pass低至半價
九州JR Pass可無限次搭乘指定地區的普通列車、特急列車、九州新幹線等，當中全九州鐵路周遊券用途最多元、適用範圍最廣，能輕鬆前往大分、熊本、長崎、佐賀、宮崎、鹿兒島等指定區域；而北九州鐵路周遊券能集中玩北九州如福岡、長崎、熊本、大分等地區；南九州鐵路周遊券則適用於鹿兒島、宮崎等地區，方便一眾旅客遊玩九州！
Klook將於12月21日中午12點推出九州JR Pass優惠，凡購買「北九州3日券」輸入優惠碼【1219B1G1101】即享半價，最低消費$300，最高折扣為$380。另購買任何九州Pass即免費送價值$226的九州樂享通票，憑票一星期內可任選5項人氣體驗，包括：免費進入小倉城、島原城，夢町三丁目館體驗昭和時代，
【低至半價】JR Pass 全九州-南九州-北九州鐵路周遊券
價錢：北九州3日券原價$749起，輸入優惠碼【1219B1G1101】即享半價，最高折扣為$380
日本精選優惠2. 東京地鐵一日券買2送1
東京地鐵乘車券Tokyo Subway Ticket分為24小時、48小時、72小時車票，持票者可無限次搭乘東京地鐵和都營地鐵13條不同路線，覆蓋280多個地鐵站，新宿、澀谷、上野、淺草等熱門地，但不適用於JR線。今次Klook於12月21日中午12點推出東京地鐵24小時一日券優惠，凡輸入優惠碼【JPTST241221】即可享買2送1，以原價每張$40來計，折後每張只需$26.6，超抵。
【買2送1】東京地鐵一日券
價錢：原價$40，輸入優惠碼【JPTST241221】即享買2送1，平均每張$26.6
日本精選優惠3. Skyliner京成電鐵車票買1送1
Skyliner京成電鐵是從成田機場最快到達東京市中心的交通方式，從成田機場第2及3航站上車後，中途不停站，直達日暮里站只需36分鐘、至終點上野站為41分鐘；旅客可再轉車大江戶線、銀座線、日比谷線或子彈列車前往新宿、澀谷等地點，加上一小時最多可有3班次，班次算頻密，且均為指定席，是旅客來往機場與東京市中心的不二之選！Klook今次一口氣兩大優惠，凡輸入優惠碼【SKYL122150OFF】可享買1送1、輸入【SKYL1212OFF】可享88折優惠。
【買1送1】Skyliner京成電鐵車票
價錢：原價$115起，輸入優惠碼【SKYL122150OFF】可享買1送1
【低至88折】Skyliner京成電鐵車票
價錢：原價$115起，輸入優惠碼【SKYL1212OFF】可享88折優惠
日本精選優惠4. 沖繩首座大型主題樂園「JUNGLIA OKINAWA」買1送1
沖繩首座大型主題樂園「JUNGLIA OKINAWA」今年7月25日開幕，佔地達60公頃、約13個東京巨蛋大，提供22個刺激遊樂設施，大家既可以坐上越野車深入叢林尋找恐龍，亦可乘熱氣球升至離地200米的高空，360度欣賞沖繩的大海和森林等，尤如置身侏羅紀世界一樣！園內更有2間餐廳、水療中心，把冒險、娛樂、療癒等等融入沖繩的大自然中。
雖然開業時負評如潮，但後來營運有所改善，又或人潮減退，網民大讚人流不多、排隊時間不會超過一小時，遮陰問題亦得以改善，因此飛沖繩本島的話還是可以一戰！再加上今次Klook推出買一送一優惠，預訂指定方案「午後門票 +【免費】貴賓室使用券 +【免費】豪華通行證：DINOSAUR SAFARI」，輸入優惠碼【HKJUNG12B1G1】即享買1送1優惠，此方案原價$247，若能成功搶到的話，人均只需$123.5，更加值得入場潮聖！
【買1送1】沖繩叢麗亞樂園JUNGLIA OKINAWA
價錢：原價$247，預訂「午後門票 +【免費】貴賓室使用券 +【免費】豪華通行證：DINOSAUR SAFARI」輸入優惠碼【HKJUNG12B1G1】即享買1送1優惠
