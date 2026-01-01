Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

日本酒店｜沖繩那霸極方便新酒店1.30開幕！每晚人均$373.5起，那霸機場13分鐘直達、鄰近國際通＋縣廳前站

沖繩那霸將有新酒店開業！The Royal Park Hotel Iconic Naha屬Royal Park Hotels旗下主打高端住宿品牌「THE 系列」首次進軍沖繩之作，將於2026年1月30日開幕，位於交通極方便的久茂地區，鄰近國際通及縣廳前站，從那霸機場乘坐單軌電車13分鐘車程即達；每晚房價人均只需$373.5起，又新又平又方便，以後去沖繩又多一個住宿選擇。

鄰近國際通+縣廳前站

Royal Park Hotels旗下的「THE 系列」特色是在城市精華地段，提供精品設計、寬敞客房與專屬貴賓廳，當中The Royal Park Hotel Iconic Kyoto及The Royal Park Hotel Iconic Nagoya均是代表作；今次首次進軍沖繩，選址琉球銀行全新總部大樓內，緊鄰沖繩都市單軌電車「縣廳前站」，往返那霸機場最快只需13分鐘，步行前往國際通也不過數分鐘路程，隨時可以落樓搵食買手信！

The Royal Park Hotel Iconic Naha屬Royal Park Hotels旗下主打高端住宿品牌「THE 系列」首次進軍沖繩之作。（相片來源：Booking.com）

「琉球自然與文化」為主題

酒店樓高13層，室內設計從入口、大廳、客房、餐廳到露台，皆以「琉球自然與文化」為主題，透過藝術作品、家具與音樂，加上石灰岩、芭蕉布、手工木藝等素材，呈現琉球生活風貌，7樓更設有以榕樹為意象的綠意露台，與大廳及餐廳空間自然串聯，營造出開放而舒適的氛圍。另設僅供住客使用的泳池、健身室、行政酒廊、三間餐廳包括全日餐廳、鐵板燒及壽司，住客可以在城市中心享受度假與高端酒店的雙重體驗。

7樓更設有以榕樹為意象的綠意露台，與大廳及餐廳空間自然串聯，營造出開放而舒適的氛圍。（相片來源：Booking.com）

僅供住客使用的泳池（相片來源：Booking.com）

三間餐廳包括全日餐廳、鐵板燒及壽司。（相片來源：Booking.com）

每晚人均$373.5起

酒店客房共有257間，分為標準樓層與行政樓層，涵蓋雙人房、雙床房及三人房等，最大特色在於融入琉球特有傳統建築的「雨端（あまはじ）」半戶外空間概念，營造放鬆靜謐的住宿體驗。最上層13樓為行政樓層，房型加入更豐富的細節，例如日式地台空間「小上がり」、靜謐茶席空間等，能沉浸於沖繩文化氛圍之中。房價方面，每晚最平只需$747起，2人入住計人均只需$373.5起，2026年暑假旺季最平$1,140起，人均$570起，同樣抵住！

酒店客房共有257間，分為標準樓層與行政樓層，涵蓋雙人房、雙床房及三人房等。（相片來源：Booking.com）

最上層13樓為行政樓層，房型加入更豐富的細節，例如日式地台空間「小上がり」、靜謐茶席空間等。（相片來源：Booking.com）

The Royal Park Hotel Iconic Naha

房價：每晚$747起，人均$373.5起

按此經Booking.com預訂

按此經Trip.com預訂

按此經Rakuten Travel預訂

The Royal Park Hotel Iconic Naha

地址：那霸市久茂地1-11-1琉球銀行總店大樓 7 F（地圖按此）

交通：沖繩都市單軌電車線「縣廳前站」步行2分鐘

