日本旅遊｜長野Pokémon夢幻冰雪世界！巨大比卡超現身雪地＋比卡超滑雪板、精靈球帳篷
位於長野縣大町市的鹿島槍滑雪場，今年冬季迎來大受歡迎的「Pokémon冰雪冒險」，不但有全新設計的比卡超雪圈和巨型精靈球帳篷，更設有三大主題區域，讓一家大小都能在雪地中盡情玩樂。今個冬天，不妨計劃一趟親子之旅，與比卡超一同在雪地中奔馳冒險。
比卡超雪圈與滑雪板
強勢回歸的的Pokémon冰雪冒險，今年冬季，滑雪場引入了全新設計的比卡超造型雪圈，鮮黃色的外觀加上可愛的表情，成為場內最吸睛的裝備。滑行時不但充滿速度感，更讓人忍不住拿起相機拍照留念。此外，租借區亦新增了比卡超圖案的兒童滑雪板與滑雪板，為小朋友的雪山初體驗增添更多樂趣與信心。
三大主題區域升級登場
同時把場地劃分為三個主題區域，方便不同年齡層的遊客選擇合適的活動。首先是「遊戲樂園區」，設計以安全為首要考量，讓年幼的小朋友可以放心玩雪。其次是「雪橇專區」，專為喜歡速度感的家庭而設，讓孩子們可以盡情滑行。最後是「雪山初體驗區」，適合首次接觸滑雪的遊客，提供簡單易上手的滑雪體驗，讓初學者也能享受雪地樂趣。
精靈球帳篷「雪之祠」
除了戶外活動，滑雪場內亦設有兩個巨型精靈球造型帳篷，內部以「雪之祠」為主題佈置，營造出夢幻的寵物小精靈氛圍。遊客在雪地活動後可進入帳篷稍作休息，同時與寵物小精靈角色們合照，留下獨一無二的冬日紀念。
Pokémon主題餐區
為了讓家庭旅客能夠安心用餐，場內特設「Pokémon綠洲」專區，與一般用餐區分隔，讓家長與小朋友可以在寧靜環境中享受午餐時光。餐桌上印有精靈球圖案，擺放食物後即可拍出與寵物小精靈共餐的趣味照片。今季更換上全新壁面掛布，展示即將推出的《Pokémon LEGENDS Z-A》視覺圖，增添新鮮感。場內亦備有嬰兒椅與長椅，照顧不同年齡層的需要。
Pokémon冰雪冒險
日期：2025年12月13日至2026年3月22日
時間：9am-3pm (星期六、日延長至4pm）
地址：日本長野縣大町市平 20490-4鹿島槍滑雪場
入場費：成人 3,500日圓起，小童 2,900日圓起
網址：按這裡
