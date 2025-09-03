日本《鬼滅之刃》期間限定解謎探險活動！沉浸式體驗「無限列車」、夜行長1.2公里夜間森林、重現經典打鬥場面

摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
《鬼滅之刃》熱潮一浪接一浪！日本淡路島動漫主題樂園「二次元之森」（Nijigen no Mori）早前與人氣動漫《鬼滅之刃》合作，於即日起至12月14日期間推出日間解謎、夜間探險體驗活動，參加者不但可沉浸式體驗「無限列車」、夜行長1.2公里夜間森林、重現經典打鬥場面，完成活動後還能獲得限定原創紀念品！想知活動詳情及入場票價，即看下文！
「二次元之森」樂園×《鬼滅之刃》推解謎探險活動！
位於兵庫縣立淡路島公園的「二次元之森」主題樂園，以動漫、科技、自然為主題，經常與《蠟筆小新》、《火影忍者》、《勇者鬥惡龍》、《哥斯拉》等人氣動漫電影，推出期間限定活動。早前樂園更與《鬼滅之刃》合作，於即日起至12月14日期間推出日間解謎、夜間探險體驗活動，即吸引大量鬼滅之刃粉絲前去朝聖！
日間解謎、夜間探險長1.2 公里的夜間森林
活動分為日間和夜間，日間為「解謎健行：花飄之里與幻之鬼巡禮」主題，參加者需於指定範圍內步行60至90分鐘，並解開由ufotable繪製的8隻惡魔插圖中的謎團，活動有提供英文版本，就算不懂日文也無需擔心 。至於夜間，則是「夜間健行：通往無限城的軌跡」主題，參加者可漫步於充滿燈光和音效、長1.2 公里的夜間森林，炭治郎的語音更會一路指引你穿梭森林。
沉浸式體驗「無限列車」 重現經典打鬥場面！
參加者還可坐上「無限列車」 ，感受列車內的搖晃與震動，親眼目睹炭治郎與下弦之伍的激戰，讓鬼滅迷能身臨其境！無論是日間還是夜間活動，完成任務後，參加者均可獲得二次元之森與《鬼滅之刃》聯承的原創紀念品！
「解謎健行：花飄之里與幻之鬼巡禮」
體驗時長：約90分鐘（實際體驗時間依解謎速度等有所不同）
體驗時間：10am-6:30pm（最晚入場時間為5pm）
*營業時間可能會依季節調整
「夜間健行：通往無限城的軌跡」
體驗時長：約90分鐘（實際體驗時間可能因人潮情況而有所變動）
體驗時間：6:30pm-10pm（最晚入場時間為8:45pm）
*營業時間可能會依季節調整
設大量獨家周邊產品及美食
此外，「二次元之森」樂園更推出一系列獨家周邊產品及主題美食，商品包括御守、鑰匙圈、髮夾、環保袋、上弦肆鳴女雨衣、小毛巾、貼紙、折疊傘、錢包、炭治郎的背包等！美食方面，除了飯糰、煎蛋飯、雪糕外，今次其中一亮點，是重現了炎柱最愛的「特色牛肉火鍋便當」，粉絲們必試！
日間門票$95.5起、夜間門票$171.8起！
粉絲想入場置身於鬼滅之刃世界的話，現可於網上提早購票！鬼滅之刃限定園區的票價以時間為區隔，分白天及夜間，若想兩種活動都體驗，也有全日票券，並且還有贈送特典的門票方案！Yahoo購物專員對比過3大旅遊平台，包括KKday、Klook及Trip.com，Trip.com票價最為抵買，日間活動成人門票為$95.5起、夜間門票為$171.8起、全日票券為$257.7起，比起KKday及Klook平均抵$10-25不等。有計劃今年去日本玩的粉絲們記得趁早買票！
二次元之森×《鬼滅之刃》【白天活動】解謎漫步：花落村、神話妖怪之旅
價錢：成人（12歲或以上）$95.5起，兒童（11歲或以下）$71.6起
按此經Trip.com購票 按此經KKday購票 按此經Klook購票
二次元之森×《鬼滅之刃》【夜間活動】夜行：通往無限城堡的道路
價錢：成人（12歲或以上）$171.8起，兒童（11歲或以下）$76.4起
按此經Trip.com 購票 按此經KKday購票 按此經Klook購票
二次元之森×《鬼滅之刃》【日間活動+夜間活動】日間夜間套票
價錢：成人（12歲或以上）$257.7起，兒童（11歲或以下）$138.4起
按此經Trip.com 購票 按此經KKday購票 按此經Klook購票
二次元之森
地址：兵庫県淡路市楠本2425番2號（地圖）
營業時間：因遊樂設施而異（請查看官網）
交通：大阪市區出發搭乘JR神戶線、電鐵、神戶市營地下鐵抵達「三宮站」後，搭乘JR西日本巴士至「淡路IC」下車，轉搭二次元之森接駁車抵達園區。
