日本明年 5 月起允許銷售非處方壯陽藥 減輕就醫壓力兼防買假藥︱Yahoo

【Yahoo健康】東京製藥公司 SSP 宣布，將於明年 5 月起在日本市場推出非處方壯陽藥 Cialis（犀利士），成為該國首款獲准在藥房直接購買的勃起功能障礙治療藥物。

綜合日本媒報道，日本厚生勞動省一個專家小組於周四批准這款藥物轉為非處方藥。顧客需年滿 18 歲，並經藥劑師確認後，方可購買。藥物通用名為 tadalafil，屆時亦可透過網上購買，但須先由藥劑師進行線上說明。

當局指，此舉回應部分男性因心理壓力而不願就醫的情況，同時減少民眾透過海外不法渠道訂購藥物，避免購得假藥或受污染藥物的風險。

官方資料顯示，Cialis 可能引發過敏反應、肌肉痛及頭痛等副作用。目前，英國及其他 3 個歐洲國家已批准同類壯陽藥物作為非處方藥出售。

在香港，根據香港《藥劑業及毒藥條例》，犀利士屬「第一部毒藥」列表上藥物，必須事先註冊才可出售，並須有醫生處方及在藥劑師監督下才可購買。