日本春宮畫新展 主打「女性力量」破除成見

（法新社東京29日電） 誇張描繪巨大陽具與高難度性愛姿勢，讓已有數百年歷史的日本「春畫」長期被視為禁忌。然而一場罕見的展覽試圖證明，這一藝術類型與以男性為中心的色情片完全不同。

這場在東京舉辦的展覽展出約150件春畫作品，焦點擺在女性的愉悅。春畫是浮世繪的一種情色形式，盛行於自1603年開始的江戶時代。

然而，由於春畫對裸體、性器與性行為的描繪過於露骨，使它在19世紀末日本幕府結束後的西化運動中遭到壓抑。

這種對春畫的汙名化延續一個多世紀，至今仍常被與把女性物化的商業色情相提並論，而這次展覽正是要打破這種錯誤認知。

38歲的辛格曼（Verena Singmann）近期從德國來訪時表示，她發現春畫與現代色情作品截然不同，現代色情作品「非常專注於男性快感」。

她指出，對女性外陰的細緻描繪、女性口交的呈現，以及同性之間使用假陽具的情景，都顯示出當時浮世繪藝術家對感官與性意識的深刻理解與欣賞。

辛格曼告訴法新社：「女性並非只是被男性觀看的物件……這真正展現了透過愉悅所展現的女性力量。」辛格曼本身是一家情趣用品品牌的發言人。

日本知名春畫專家浦上滿（Mitsuru Uragami,音譯）告訴法新社，當前日本許多博物館「依然對這類作品感到極大不適」。

浦上解釋，這種不安背後的原因，「是人們認為春畫在某種程度上違背公序良俗」目前展覽裡許多展出作品正是出自他的收藏。

即便在江戶時代的鼎盛時期，春畫出版物有時也被迫轉入地下，透過靈巧的「貸本屋」（即巡迴借書商）將情色書籍小心翼翼藏於箱中，挨家挨戶送到讀者手中。