中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠

Media OutReach Newswire

日本最大網購市集「Mercari」 全球通用應用程式「Mercari Global App」9月30日上線香港 全新跨境購物體驗從此展開

Mercari

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月1日 - 株式會社Mercari（總部：東京都港區，代表取締役會長兼CEO：山田進太郎）公佈全新的跨境網購事業自今日起正式推出可連結全球買家與日本企業及日本賣家的全球通用應用程式「Mercari Global App」。Mercari Global App 於2025年9月30日率先登陸香港及台灣，計劃在未來三年內逐步擴展至50個國家及地區提供服務。透過簡單直接的新介面與官方檢驗服務，香港用戶將更安心地以更簡單的購物方式享受網購豐富的日本商品。

KV
KV
Mercari 自創立以來，以「打造能夠創造新價值的全球網購市集」為使命，並於創立翌年進軍美國，致力於構築全球化的市集。

自2019年起，Mercari 開始透過與海外跨境電商業者合作，展開跨境網購事業2。此外，Mercari 亦於2025年5月在香港推出網頁版Mercari3，讓香港用戶直接從 Mercari 購買商品。

除了這些努力之外，在累計高達40億件的獨特商品以及日系「娛樂、嗜好」類別產品領域在全球持續高人氣的影響下，Mercari 在 2025年6月期的跨境交易 流通總額（GMV）已達到900億日圓，並在過去三年間增長約15 倍4

Mercari 的全新跨境交易事業策略

根據日本經濟產業省的推計5，全球跨境電商市場規模預計將從2024年的1.01兆美元，增長至2034年的6.72 兆美元，年均增長率約為 23.1%，呈現大幅度的增長趨勢。Mercari 面對急速增長的市場，進一步拓展跨境交易事業，並致力於改善用戶在使用上所面對的課題。於用戶而言，因電商網站的可靠性與跨境交易流程而生的疑慮不安都可能成為使用上的障礙。而對進駐 Mercari Shops 的企業而言，跨境銷售所需的專業知識及對營運流程的不安也成為進入跨境電商的門檻與挑戰。

為了徹底解決及改善各種問題並發揮自身優勢為買賣雙方帶來全新體驗，Mercari把握市場增長的機會，對其跨境交易事業的經營策略進行了全面革新。

Mercari正式宣布，將於2025年9月30日推出全球通用的專屬應用程式「Mercari Global App」。Mercari Global App 作為一款跨越國界的單一應用程式而開發，透過統一的 APP 使用體驗介面以及 AI 多語言支援，具備快速擴展的能力。對用戶而言，其設計理念是「全世界的人都能輕鬆、愉快且安心使用的服務」；對賣家而言，則是以「支持企業海外拓展的全球電商基礎」的方針為目標所打造。

關於 Mercari Global App

「Mercari Global App」的理念為「讓全世界的用戶都能安心、安全且簡單地購買」。海外用戶可透過 Mercari Global App，即時瀏覽並購買在日本 Mercari 上架的商品。此外，日本的賣家也只需在日本 Mercari App 同樣操作，即可將商品販售給海外用戶。看準日本獨有商品在香港市場的廣泛吸引力與高度需求，自9月30日起，Mercari Global App 首先會在香港及台灣開始提供服務，而且未來服務涵蓋的地區將會持續擴大。

＜Mercari Global App 為香港用戶帶來的三大全新購物體驗＞

特點1. 宛如置身日本的購物體驗：

採用相同於日本版「Mercari」沉浸式設計。內建 AI 翻譯功能，讓用戶無需擔心語言障礙，就能在豐富的日本商品中尋寶，簡單直接地享受購物樂趣。

特點2. 安心、安全直送到府：官方檢驗與最佳化配送

自 2026 年上旬起，Mercari 將針對海外訂購的商品啟動「官方檢驗」服務，逐件進行檢驗。並結合最適合香港用戶的配送方式，以安全且合理的價格，將重要的商品送到府上。

特點3.「支付＋配送」在 App 內一次完成

購物流程將進一步簡化，預計於 2026 年上旬推出能在 App 內從付款到配送都能一氣呵成的一站式服務。此外，對於正規認證商店將授予「官方徽章」，為消費者打造更安心的購物環境。

看準娛樂、嗜好領域龐大潛力 積極招攬版權擁有人強勢加盟
為了讓 Mercari Global App 成為對海外顧客更具吸引力的平台，Mercari將在策略上重點聚焦於「娛樂、嗜好」領域。日本原創內容在全球人氣高企，這一領域也是 Mercari 跨境交易事業中特別活躍的類別。在 Mercari Global App 中，未來預計將新增「預約販售」、「拍賣」等功能，並開設「版權擁有企業的官方主題頁面」。透過導入符合娛樂、嗜好領域商業慣用的功能，促進更多版權擁有人加入，藉此提升平台魅力，吸引更多海外顧客。

未來展望

自今日起，該服務已可於香港及台灣使用。此外，未來也將以拓展至 50 個以上國家為目標。我們亦規劃進行使用體驗及介面更新，並將持續透過各項更新不斷提升用戶體驗。

下載 Mercari Global App
https://mercari-global.onelink.me/Kw05/0sl0tebw

【Mercari 概要】
公司名稱：株式會社 Mercari
地址：〒106-6118 東京都港區六本木 6-10-1 六本木新城森大廈 18F
事業內容：針對智能手機的網購市集「Mercari」的企劃、開發與營運
代表人姓名：山田進太郎

【媒體聯絡】
株式會社 Mercari 公關部門
Tel：050-5212-3236
Email：pr-mercari@mercari.com

關於 Mercari 商標與圖示的使用，請參考以下頁面：
https://www.mercari.com/jp/logo-guidelines/


1：使用該應用程式的用戶將可分階段開始使用。請透過 App Store（iOS）或 Google Play（Android）下載最新版應用程式
2：網購市集「Mercari」開始在超過100個國家進行跨境販售 〜透過代購服務，讓海外顧客也能購買商品〜（2019 年 11 月）https://about.mercari.com/press/news/articles/20191115_crossborder/
3：Mercari透過跨境交易登陸香港（2025年5月）
https://about.mercari.com/press/news/articles/20250507_crossborder/
4：株式會社 Mercari FY2025.6 第四季度財報說明資料 P36
5：經濟產業省（2025年8月）「令和 6 年度電子商取引市場調查報告書」
https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005-a.pdf

Hashtag: #Mercari #MercariGlobalApp

發佈者對本公告的內容承擔全部責任


新聞稿由客戶提供

