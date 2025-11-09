日本東北外海規模6.7地震 氣象廳發海嘯注意報

匈牙利公司Makropa將塑膠、玻璃、保麗龍、菸頭等廢棄物，粉碎後混進混凝土中，成為「廢棄物輕質混凝土」（Waste Light Concrete），用作建設道路的基底，獲得瑞士陽光動力基金會（Solar Impulse Foundation）評選為「高效解決方案」（Efficient Solution）認證。 這種製成鎖定的是難以處理，最終只能送到掩埋場或是焚化爐的廢棄物，占所有固體廢棄物約30%到40%，包括高級汽車的儀表板外蓋等，利用專利粉末添加劑和一般混凝土設備，能將粉碎後的混合廢料結合成輕量混凝土，讓廢棄物「重生」。這些混凝土在使用壽命結束後，也可再次粉碎重製，重複使用。 業者表示，一段長100公尺、寬8公尺的道路，約使用104公噸的塑膠，如果是一公里的雙車道路段，則會使用超過1000公噸。與其他「塑膠道路」不同，不是把少量塑膠混入瀝青，而是保留了混凝土基底，用廢棄物取代大部分碎石，且可直接在標準混凝土設備上進行。

Yahoo 國際通 ・ 1 天前