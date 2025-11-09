日本東北外海規模6.7地震 氣象廳發海嘯注意報

iHerb雙11優惠全網限時74折
天文台：超強颱風鳳凰移向呂宋 預料進入南海東北部
【Now新聞台】天文台表示，超強颱風鳳凰正移向呂宋，預料進入南海東北部。 天文台表示，上午十時，超強颱風鳳凰集結在馬尼拉以東約360公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向呂宋。在季候風及鳳凰的共同效應下，本周初至中期廣東沿岸風勢頗大、天氣稍涼，海有湧浪。隨著鳳凰遠離，本周後期天色逐漸好轉。而本港日間炎熱及乾燥，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度，吹和緩北至東北風。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
天氣｜天文台：明午掛一號波 會評估周二會否改發更高信號 料本港下周初降溫
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在明日(10日)中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在本周三最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在本周二稍後至本周三有所增強。 天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力am730 ・ 6 小時前
新疆毛語錄「為人民服務」飛行地標獲列為文物 將加強科學修復與保護 曾被越野車破壞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】毛語錄「為人民服務」巨幅飛行地標早前遭越野車輛破壞，事件於 9 月在網上引起社會關注。哈密市文化體育廣播電視和旅遊局日前宣布，新疆戈壁灘上的「為人民服務」及其他 4 處巨幅飛行地標，已正式被認定為縣級文物保護單位。當局表示，未來將以更科學規範的方式加強保護與利用。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
「鳳凰」明中午前後闖港800公里範圍 天文台屆時將發1號波
【on.cc東網專訊】超強颱風「鳳凰」會在明日(10日)中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出1號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在本周三(12日)最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在本周二on.cc 東網 ・ 6 小時前
超強颱風鳳凰逼近菲律賓 多間學校明天停課或改為網上授課
超強颱風「鳳凰」逼近菲律賓,當地氣象部門預測,「鳳凰」今日會為多個地區帶來持續風速達每小時185公里的強風和暴雨。菲律賓航空公司取消多個國內線航班,多間學校明日停課或改為網上授課。當局呼籲低窪和沿岸地區居民轉移到地勢較高旳地方。菲律賓日前受到颱風海鷗吹襲,造成廣泛破壞,接近200人死亡。 (BC)infocast ・ 1 小時前
「鳳凰」增強為超強颱風 料通過呂宋島北轉襲台
【on.cc東網專訊】中國大陸中央氣象台周日（9日）指，今年第26號颱風「鳳凰」已於當日凌晨加強為超強颱風級，預計向西北方向移動，強度繼續增強，對大陸東南沿海及台灣地區構成顯著影響。台灣氣象專家指，鳳凰通過菲律賓呂宋島後可能北轉朝向台灣，預計周一（10日）發布海on.cc 東網 ・ 6 小時前
俄軍轟炸能源設施 烏克蘭多地斷水斷電
（法新社基輔9日電） 俄羅斯最近一波攻勢鎖定烏克蘭能源基礎設施，導致烏境發電量降為零，當局今天正緊急搶修，以設法恢復照明與暖氣供應。近月來俄羅斯對烏克蘭基礎設施的攻勢愈趨激烈，7日深夜到8日清晨，俄軍出動數百架無人機，轟炸烏國多處能源設施，導致多座城市的水電與暖氣供應中斷。法新社 ・ 4 小時前
早晨天氣節目(11月09日上午8時) - 科學主任林銘津
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 9 小時前
買數位版救地球！碳排放竟比實體版低100倍，掌機成最環保選擇
今年 8 月份，在 Sony 集團公布的最新財報中透露，旗下索尼互動娛樂（SIE）的遊戲銷售表現亮眼，而且其中 83% 都是數位版遊戲，也標誌著現在的玩家們可能大多傾向於買數位版，而並不是傳統的實體版遊戲光碟了。而現在又多了一個讓玩家們選擇數位版遊戲的理由：因為根據研究，選擇數位版遊戲會對地球環境更友善，無形之中也能為環保盡一份力，根據法國碳排放會計公司 Greenly 的研究，生產實體版遊戲的碳排放量是數位版遊戲的 100 倍。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
天氣報告｜日間炎熱 最高氣溫約29度
【Now新聞台】本港今日(11月9日)天氣預測，大致天晴，日間炎熱及乾燥，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度，吹和緩北至東北風，晚上離岸風勢清勁。 展望未來兩三日海有湧浪，明日日間炎熱及乾燥，星期二及星期三天氣稍涼，風勢頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約28度
【Now新聞台】本港今日(11月8日)天氣預測，大致多雲，日間部分時間有陽光，最高氣溫約28度，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地吹強風。 展望明日及星期一大致天晴，日間炎熱，星期二及星期三風勢頗大，天氣稍涼。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
歐盟和中國據悉將加入巴西主導的碳市場聯盟
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
超級颱風鳳凰即將登陸菲律賓 恐釀大規模洪患
（法新社馬尼拉9日電） 颱風「鳳凰」（Typhoon Fung-wong）今天增強為超級風暴。加丹杜安尼斯（Catanduanes）這個菲國氣象單位表示恐遭颱風鳳凰「直擊」的小島，清晨時分已經出現強風豪雨，暴潮影響下海浪衝上沿海街道。法新社 ・ 5 小時前
匈牙利用「保麗龍混凝土」造路 塑膠、菸頭獲「重生」還可重複利用
匈牙利公司Makropa將塑膠、玻璃、保麗龍、菸頭等廢棄物，粉碎後混進混凝土中，成為「廢棄物輕質混凝土」（Waste Light Concrete），用作建設道路的基底，獲得瑞士陽光動力基金會（Solar Impulse Foundation）評選為「高效解決方案」（Efficient Solution）認證。 這種製成鎖定的是難以處理，最終只能送到掩埋場或是焚化爐的廢棄物，占所有固體廢棄物約30%到40%，包括高級汽車的儀表板外蓋等，利用專利粉末添加劑和一般混凝土設備，能將粉碎後的混合廢料結合成輕量混凝土，讓廢棄物「重生」。這些混凝土在使用壽命結束後，也可再次粉碎重製，重複使用。 業者表示，一段長100公尺、寬8公尺的道路，約使用104公噸的塑膠，如果是一公里的雙車道路段，則會使用超過1000公噸。與其他「塑膠道路」不同，不是把少量塑膠混入瀝青，而是保留了混凝土基底，用廢棄物取代大部分碎石，且可直接在標準混凝土設備上進行。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
國新辦發布《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書
國務院新聞辦公室發布《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書,強調實現碳達峰碳中和,是中國站在對人類文明負責的高度,基於實現可持續發展的內在要求作出的重大決策部署。白皮書指出,能源活動是碳排放的最主要來源,能源綠色低碳轉型是實現碳達峰碳中和的關鍵。中國立足基本國情和發展階段,在保障能源安全的前提下,大力實施可再生能源替代,推進新型能源體系和新型電力系統建設,為實現「雙碳」目標提供有力支撐。白皮書強調,氣候變化是全人類面臨的共同挑戰,需要全球廣泛參與、共同行動。中國堅定維護多邊主義、推動國際合作,以中國理念和實踐引領全球氣候治理新格局。 (BC)infocast ・ 20 小時前
