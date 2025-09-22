樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
日本東北秋季賞楓之旅：十月必訪絕美景點
日本東京 - Media OutReach Newswire - 2025年9月22日 - 隨著夏季結束、秋季漸濃，日本東北地區的山林溪谷換上繽紛秋裝，猶如一幅驚艷絕倫的畫作。使用 JR 東日本推出的 JR EAST PASS (東北地區)，旅客可用超值價格暢遊日本知名的賞楓景點。
本次特別精選日本東北地區絕美賞楓景點，帶您一次看遍秋日繽紛風景。隨著連假將至，何不規劃一趟旅程，盡情享受楓紅綻放的絕美時光？
推薦的東北賞楓景點
景點 ①：八甲田山 (青森縣)
作為代表東北地區的著名賞楓景點，八甲田山遍布著鮮豔的山毛櫸與楓樹，染上紅黃交織的色彩。從空中纜車眺望秋葉景致，尤其壯觀。遊客可選擇在山頂濕原悠閒漫步，或沿著山徑健行，感受秋日絢爛色彩。楓葉隨著陽光角度變化，展現不同風貌，是拍照的絕佳地點。
最佳賞楓期：9月下旬至10月中旬
交通資訊 (從東京出發)：
新青森站：搭乘東北新幹線約 3 小時 30 分鐘
青森站：轉乘 JR 奧羽本線約 5 分鐘
八甲田山：搭乘 JR 巴士約 1 小時，於「八甲田纜車站」下車
景點 ②：栗駒山 (岩手、宮城、秋田縣)
以壯麗的秋季色彩備受讚譽，栗駒山又有「神之地毯」美名。從山頂俯瞰，層層堆疊的紅葉漸層，乃此地獨有絕景。此地特別推薦給熱愛健行的旅人。
最佳賞楓期：9月下旬至10月中旬
交通資訊 (從東京出發)：
栗駒高原站：搭乘東北新幹線約 2 小時
從栗駒高原站搭乘「栗駒紅葉接駁巴士」(※)
栗駒山：於「硫黃上平」下車
※栗駒紅葉接駁巴士僅在限定期間運行，並需事先預約。
詳細資訊請參閱以下預約網站：https://japanbusonline.com/zh-tw/CourseDetail/index/10401010201
景點 ③：酸湯溫泉 – 地獄沼 (青森縣)
位於八甲田山山腳下的酸湯溫泉，是日本著名的溫泉之一。每年十月，群山染上層層秋意，紅葉與金黃交織，整個溫泉街洋溢夢幻氛圍。
人氣景點「地獄沼」因富含溫泉礦物而呈現翠綠湖面，映照出絢麗的紅葉與金黃秋色，景色迷人。在此，旅客可同時享受溫泉與秋楓的雙重饗宴。
最佳賞楓期：10月上旬至中旬
交通資訊 (從東京出發)：
新青森站：搭乘東北新幹線約 3 小時 30 分鐘
酸湯溫泉：搭乘 JR 巴士約 1 小時 30 分鐘，於「酸湯溫泉前」下車
景點 ④：奧入瀨溪流 (青森縣)
全長 14 公里的奧入瀨溪流，是東北地區絕對不能錯過的秋楓秘境之一。沿途紅黃楓葉交錯，漫步其中，耳畔傳來溪水潺潺與瀑布低吟，帶來與眾不同的體驗。瀑布、岩石、苔蘚、水花與紅葉交織出出絕妙美景，適合攝影愛好者取景。在溪流源頭的十和田湖，更可欣賞到湖岸被楓紅環繞、倒映湖面的夢幻景色。尤其在夕陽時分，紅葉倒映於湖面，更是旅程中的高光時刻。
最佳賞楓期：10 月中旬至 11 月下旬
交通資訊 (從東京出發)：
八戶站：搭乘東北新幹線約 3 小時
從八戶站西口搭乘 JR 巴士「奧入瀨號」(※)
奧入瀨溪流：於「雲井之流」巴士站下車，步行約 15 分鐘
※「奧入瀨號」需事先預約。詳細資訊請參閱：https://www.jrbustohoku.co.jp/towadako-oirase/ct/
景點 ⑤：鳴子峽 (宮城縣)
鳴子峽因峽谷與懸崖間綻放的滿山楓紅聞名，尤其從「大深澤橋」眺望的景色，被譽為東北最具代表性的秋季風景之一。周邊附有溫泉設施，讓旅客能同時享受紅葉與溫泉的雙重樂趣。
最佳賞楓期：10 月中旬至 11 月上旬
交通資訊 (從東京出發)：
古川站：搭乘東北新幹線約 2 小時
鳴子峽：轉乘 JR 陸羽東線約 40 分鐘至鳴子溫泉站
景點 ⑥：中尊寺 (岩手縣)
位於世界文化遺產平泉中心的中尊寺，是當地的重要地標。除了舉世聞名、金光璀璨的金色堂外，十月間在寺院境內的秋葉同樣不可錯過。
通往寺院的參道上，兩旁紅葉如火如畫，與古樸寺宇相輝映，彷彿走進一幅靜謐而神聖的秋景長卷。其中，金色堂周圍的紅葉更具氣勢與優雅，吸引無數造訪者駐足欣賞。
最佳賞楓期：10 月中旬至 11 月中旬
交通資訊 (從東京出發)：
一之關站：搭乘東北新幹線約 2 小時 30 分鐘
中尊寺：轉乘 JR 東北本線至平泉站約 10 分鐘，再步行約 20 分鐘
賞東北秋楓、嚐本地風味
除了沉醉於東北地區繽紛的楓紅美景，各地特色美食同樣精彩可期。從宮城縣仙台著名的牛舌，到岩手縣盛岡的冷麵，以及秋田名產烤米棒，皆為東北秋季不可錯過的味蕾饗宴。
聰明旅遊，選擇 JR EAST PASS (東北地區)
JR EAST PASS (東北地區) 是一項專為國際旅客設計的鐵路通行證，是深入展開日本東北之旅的最佳旅伴！您可依據行程長度選擇 5 日或 10 日票券，在有效期間內，可無限次搭乘指定席，包含東北在內的日本東部地區新幹線與特急列車。盡享絕高 CP 值，是暢遊東北賞楓景點的聰明選擇。
欲了解更多資訊，請造訪 JR 東日本官方網站：https://www.jreast.co.jp/zh-CHT/multi/pass/eastpass_t.html
今年假期，不妨踏上日本東北的秋日旅程，讓身心一同在繽紛的紅葉中重獲療癒新生。
