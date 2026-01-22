日本柏崎刈羽核電站重啟 翌日故障停止作業 委員會稱無安全問題 全球最大屢涉管理醜聞︱Yahoo

柏崎刈羽核電站 6 號機組在拔出控制棒期間響起警報，相關作業已經停止。 (Photo by JIJI Press / AFP via Getty Images ) / Japan OUT

【Yahoo新聞報道】 東京電力公司今日（22 日）表示，位於新潟縣的柏崎刈羽核電站 6 號機組在拔出控制棒期間響起警報，相關作業已經停止。該機組原定於 21 日重啟，但在 22 日凌晨 0 時 28 分發生故障。東京電力公司表示，初步調查發現與控制棒相關的電子零件出現問題，雖然已經更換零件，但情況仍未改善，目前正深入調查原因。原子能規制委員會認為，反應堆目前狀態穩定，在安全方面沒有問題。

綜合外媒報道，位於東京西北部的柏崎刈羽核電站擁有全球最高的裝機容量，今次是自 2011 年福島核災導致全日本反應堆停運以來，該電站首次恢復運作。 6 號機組於 21 日晚上 7 時 02 分啟動反應堆，並在約 1 個半小時後進入核裂變連鎖反應持續的臨界狀態。該機組原定於 20 日重啟，但因 17 日發生控制棒故障而推遲。

廣告 廣告

當地居民對安全感到憂慮，並在附近發起示威。 (Photo by JIJI Press / AFP via Getty Images) / Japan OUT

高市早苗：核能對實現能源自給自足至關重要

雖然當地居民對安全感到憂慮，但日本政府仍決定重啟反應堆。日本目前高度依賴能源進口，日本首相高市早苗在 1 月 19 日的記者會上表示，核能對日本實現能源自給自足至關重要，尤其在數據中心及半導體製造導致電力需求激增的情況下，核電的角色顯得重要。

日本政府目標在 2040 年前將核電佔比提升至電力需求的 20 %。自 2015 年以來，日本 33 個可運行的反應堆中，已有 15 個重新啟動，而柏崎刈羽核電站則是東京電力公司旗下首個重啟的設施。電站內的 7 號機組預計要到 2030 年才會重開，其餘 5 個機組則可能面臨退役。

柏崎刈羽核電站中央控制室。(Photo by JAPAN POOL / JIJI PRESS / AFP via Getty Images) / Japan OUT

海嘯牆憂難抵禦更強地震

柏崎刈羽核電站過往曾涉及多宗管理醜聞，包括 2023 年有員工遺失機密文件，以及去年 11 月處理機密文件失當。為了提升安全水平，電站已加裝 15 米高的海嘯牆，並為關鍵設施安裝防水門。前核能安全官員根井壽規稱「根據新安全標準，日本核電站能夠抵禦類似 2011 年的地震及海嘯。」

不過，有研究人員擔心目前的防範措施僅針對過去發生的災難，未必能應對氣候變化導致的海平面上升或未來更嚴重的地震。