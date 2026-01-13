Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

日本曲奇除了美味外，還常常帶來驚喜！近日有網民在Threads分享，自己購買了一盒印有鬆弛熊（Rilakkuma）樣子的森永曲奇，打開後竟然發現曲奇盒內有玄機，原來盒內有清楚列明步驟，只要按照步驟剪開空盒子內側的圖案，再使用剪刀跟膠水，便可重組出超可愛鬆弛熊紙藝！帖子一出，便引起超過4萬人讚好，更有不少人分享其他剪紙公仔！

日本森永聯乘卡通品牌San-X Universe

翻查紀錄，這款印有鬆弛熊樣子的曲奇盒其實是森永（Morinaga） 與人氣角色品牌 San-X Universe於2025秋季，推出的超人氣聯乘系列，當中除了今次合作將鬆弛熊，還有角落小夥伴（Sumikko Gurashi）、趴地熊（Tarepanda） 等經典角色印製在森永餅乾限量版曲奇紙盒包裝上，盒內都有剪紙指示，組合出不同公仔。

原以為平平無奇的紙盒，網友表示竟然：「發現盒子裏另有蹊蹺！」（圖片來源：Threads@karenjui）

剪開盒子後，會發現有清晰的指示圖（圖片來源：Threads@karenjui）

做法非常簡單，就可以得到可愛紙藝公仔！（圖片來源：Threads@karenjui）

一共有八款圖案（圖片來源：日本森永官網）

早在2022年就出過曲奇盒紙藝

其實森永早在2022年就推出過鬆弛熊曲奇盒紙藝，一共10款圖案，當時大受歡迎。由於鬆弛熊、角落小夥伴跟趴地熊在世界各地都有大量Fans，森永亦非常用心，將每個空盒紙藝的製作拍成YouTube放上網，方便大家可以跟着步驟，保證成功組合出心愛的卡通人物。

早在2022年就推出過限量版包裝。（圖片來源：日本森永官網）

2022年版本同樣可以做出不同可愛的紙藝公仔！（圖片來源：日本森永官網）

有YouTube教學！就不怕做錯！（圖片來源：日本森永YouTube）

無需買曲奇都可以玩！

除了單一紙盒可以做成剪紙公仔，日本森永亦有一款組合版的剪紙，可以將3盒限量版紙盒組合成一起，在官網亦有分享出A4及A3圖紙給大家打印，讓大家無需買曲奇都可以試下自己的手藝。不過如果想買到限量版包裝的森永餅乾，現在坊間連鎖店出售的版本多數是普通版的森永曲奇，大家可能要到一些小店才能買到。

如果有齊這3款曲奇盒，亦可以試試組裝又或者上網下載圖紙！（圖片來源：日本森永官網）

圖片來源：Threads@karenjui、日本森永官網

