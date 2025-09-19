香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月19日 - 近年受香港旅客歡迎的「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）將於2025年10月3日至11月3日期間舉行秋季限定活動「日本樂高樂園®萬聖節派對」，讓小朋友們投入萬聖節大冒險，盡情暢玩樂高®積木世界。





「日本樂高樂園®萬聖節派對」10月3日盛大登場 暢玩人氣糖果池、大型樂高®積木池，小朋友的變裝派對就在這裡舉行



「日本樂高樂園®度假村」位於名古屋，是全亞洲第二座樂高 ® 積木主題樂園，也是離香港最近的樂高樂園®。園內設有逾40項專為兒童設計的遊樂設施，以及多種能與角色近距離接觸的互動活動。樂園正對面設有結合樂高 ® 模型的體驗式大型水族館「SEA LIFE 名古屋」，亦設有「日本樂高樂園®酒店」，讓小朋友盡情探險，沉浸在樂高 ® 積木世界，保證讓他們玩得樂而忘返。



今個秋天，日本樂高樂園®萬聖節限定活動將於面積2,400㎡的特設活動園區中盛大舉行，成為小朋友們的變裝派對聖地，迎接來自世界各地大小朋友的到來。本次秋季限定活動「日本樂高樂園®萬聖節派對」有3大亮點：



◼️Candy Hunt：在奇幻糖果池中盡情尋寶



萬聖節當然少不了小朋友最喜愛的「糖果」！歷年大受歡迎的糖果尋寶活動全面升級，只要持有於園區入口處發放的活動券，便可進入活動區域，在放滿5種不同口味糖果的「糖果池」，親手挑選喜愛的糖果帶回家，感受濃厚的節日氣氛。



◼️Brick Play Area：巨大樂高 ® 積木池和馬賽克自由拼貼創作



作為樂高樂園®的特色，發揮創意動手做的萬聖節限定互動活動也是一大重點。今年全新登場的體驗包括從大型積木池內拼砌出南瓜，並把完成的作品擺放在喜歡的位置，共同佈置活動會場。此外，還可挑戰「怪獸拼圖 Monster Picture」，創作獨一無二的怪獸表情，享受只有日本樂高樂園®才能體驗到的創意樂趣。



◼️必到打卡位！萬顆樂高 ® 積木打造的萬聖節樂高 ® 模型



在園區入口位置，將設置由約62,000顆樂高 ® 得寶🄬積木組成的「巨型南瓜」，高約1.4米，寬約2.3米。活動園區內更有多個萬聖節期間限定的樂高 ® 模型，處處充滿驚喜。此外，以超過1,000萬顆樂高 ® 積木呈現日本各大城市與景點的高人氣園區「迷你樂園 Mini Land」期間也會換上萬聖節主題，體驗截然不同的萬聖節世界。



除了日本樂高樂園®，「SEA LIFE 名古屋」亦將同步舉行萬聖節活動！「SEA LIFE 名古屋」就在樂園門口正對面，適合與日本樂高樂園®一同遊玩。這個專門為兒童而打造的體驗式水族館有多達約150種海洋生物，不單止可近距離觀賞，更能零距離觸摸，實際學習相關知識，並且結合了約80個樂高 ® 模型，讓小朋友的海洋探索充滿了驚喜。



於2025年10月3日至11月3日期間，館內將推出期間限定活動「水族館幽靈大搜查」。小朋友可在館內探索並尋找隱藏的可愛幽靈，只要成功回答正確數量後，更可參加館內飼養的兩尾「紫魟」的命名活動。「紫魟」如其名，全身程獨特的暗紫色，並且被飼養在水族館中也是極為罕見。另外館內高人氣的「魟魚表演」亦將升級登場，是不可錯過的亮點之一。



此外，前往日本樂高樂園®遊玩時，也可以選擇入住深受小朋友喜愛的「日本樂高樂園®酒店」（LEGOLAND® Japan Hotel）。酒店位於日本樂高樂園®正門前，日本樂高樂園®酒店從外觀到内部細節均呈現了獨特的樂高 ® 積木世界觀，每間客房均設有兒童雙層床、專屬電視、以及藏有寶物的箱子，當然亦少不了樂高 ® 積木。



酒店客房設有5種不同主題的房型，其中25間「樂高 ® 好朋友」主題房型經過翻新升級後，已於7月隆重開幕。可以體驗猶如與樂高 ® 好友們齊聚一堂，來一場「極致的夜宿派對」。



