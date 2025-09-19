C朗官方旗艦店 全球首間落戶香港
「日本樂高樂園®萬聖節派對」10月3日盛大登場 暢玩人氣糖果池、大型樂高®積木池，小朋友的變裝派對就在這裡舉行
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月19日 - 近年受香港旅客歡迎的「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）將於2025年10月3日至11月3日期間舉行秋季限定活動「日本樂高樂園®萬聖節派對」，讓小朋友們投入萬聖節大冒險，盡情暢玩樂高®積木世界。
「日本樂高樂園®度假村」位於名古屋，是全亞洲第二座樂高®積木主題樂園，也是離香港最近的樂高樂園®。園內設有逾40項專為兒童設計的遊樂設施，以及多種能與角色近距離接觸的互動活動。樂園正對面設有結合樂高®模型的體驗式大型水族館「SEA LIFE 名古屋」，亦設有「日本樂高樂園®酒店」，讓小朋友盡情探險，沉浸在樂高®積木世界，保證讓他們玩得樂而忘返。
今個秋天，日本樂高樂園®萬聖節限定活動將於面積2,400㎡的特設活動園區中盛大舉行，成為小朋友們的變裝派對聖地，迎接來自世界各地大小朋友的到來。本次秋季限定活動「日本樂高樂園®萬聖節派對」有3大亮點：
◼️Candy Hunt：在奇幻糖果池中盡情尋寶
萬聖節當然少不了小朋友最喜愛的「糖果」！歷年大受歡迎的糖果尋寶活動全面升級，只要持有於園區入口處發放的活動券，便可進入活動區域，在放滿5種不同口味糖果的「糖果池」，親手挑選喜愛的糖果帶回家，感受濃厚的節日氣氛。
◼️Brick Play Area：巨大樂高®積木池和馬賽克自由拼貼創作
作為樂高樂園®的特色，發揮創意動手做的萬聖節限定互動活動也是一大重點。今年全新登場的體驗包括從大型積木池內拼砌出南瓜，並把完成的作品擺放在喜歡的位置，共同佈置活動會場。此外，還可挑戰「怪獸拼圖 Monster Picture」，創作獨一無二的怪獸表情，享受只有日本樂高樂園®才能體驗到的創意樂趣。
◼️必到打卡位！萬顆樂高®積木打造的萬聖節樂高®模型
在園區入口位置，將設置由約62,000顆樂高®得寶🄬積木組成的「巨型南瓜」，高約1.4米，寬約2.3米。活動園區內更有多個萬聖節期間限定的樂高®模型，處處充滿驚喜。此外，以超過1,000萬顆樂高®積木呈現日本各大城市與景點的高人氣園區「迷你樂園 Mini Land」期間也會換上萬聖節主題，體驗截然不同的萬聖節世界。
除了日本樂高樂園®，「SEA LIFE 名古屋」亦將同步舉行萬聖節活動！「SEA LIFE 名古屋」就在樂園門口正對面，適合與日本樂高樂園®一同遊玩。這個專門為兒童而打造的體驗式水族館有多達約150種海洋生物，不單止可近距離觀賞，更能零距離觸摸，實際學習相關知識，並且結合了約80個樂高®模型，讓小朋友的海洋探索充滿了驚喜。
於2025年10月3日至11月3日期間，館內將推出期間限定活動「水族館幽靈大搜查」。小朋友可在館內探索並尋找隱藏的可愛幽靈，只要成功回答正確數量後，更可參加館內飼養的兩尾「紫魟」的命名活動。「紫魟」如其名，全身程獨特的暗紫色，並且被飼養在水族館中也是極為罕見。另外館內高人氣的「魟魚表演」亦將升級登場，是不可錯過的亮點之一。
此外，前往日本樂高樂園®遊玩時，也可以選擇入住深受小朋友喜愛的「日本樂高樂園®酒店」（LEGOLAND® Japan Hotel）。酒店位於日本樂高樂園®正門前，日本樂高樂園®酒店從外觀到内部細節均呈現了獨特的樂高®積木世界觀，每間客房均設有兒童雙層床、專屬電視、以及藏有寶物的箱子，當然亦少不了樂高®積木。
酒店客房設有5種不同主題的房型，其中25間「樂高®好朋友」主題房型經過翻新升級後，已於7月隆重開幕。可以體驗猶如與樂高®好友們齊聚一堂，來一場「極致的夜宿派對」。
※照片僅供參考，商品規格、内容有可能會有變動。
LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure, NINJAGO, the NINJAGO logo and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2025The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd.
Hashtag: #日本樂高樂園 #LegolandJapan
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
準備好迎接一場結合音樂、藝術與驚喜的萬聖節盛會了嗎？今年秋天，灣仔海濱化身為逾十萬呎、充滿節奏與詭趣的奇幻樂園。主舞台有張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki、Rae Sremmurd等超過20組本地及國際音樂人輪番登場，還有6米高巨型魔法女巫、萬聖節主題市集、攤位遊戲、打卡位等等。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠
想玩轉萬聖節又怕嚇破膽？今個萬聖節不妨可愛一點，到訪KUROMI首間怪異影院《The Show Must Go Wrong??》，屆時朗豪坊4樓通天廣場將全面被KUROMI佔領，設3米高KUROMI、二創電影海報，以及可瘋狂拍照的沉浸式詭萌佈置，現場除有期間限定店發售逾300款精品及獨家產品，更推出超美的玻璃彩繪LED發光傘，即日起透過KKday可享早鳥優惠，即睇活動詳情！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
蘋果iPhone｜iPhone 17 似炒燶 僅Pro Max有捧場 半日暫報賺近3000元
最新一代蘋果iPhone 17系列今日正式在香港發售。雖然網上不少人表示iPhone不如以往，但根據網上最新回...BossMind ・ 3 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 1 天前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 11 小時前
飛常日誌2︳遊客機場野生捕獲馬國明高海寧開工未見蔡思貝 網民：可以放心追劇了
TVB劇《飛常日誌》以機場工作人員嘅故事為骨幹，去年初播出後反應不俗，早前TVB宣布開拍續集《飛常日誌2》。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
蘋果北京門市：iPhone17系列現貨賣光 黃牛加價最高千元
蘋果 iPhone 17 系列新品周五（19 日）正式開售，引發市場關注。今天上午 9 點多，北京一家蘋果門市外，不少黃牛堆放著蘋果紙袋和未拆封的 iPhone17 系列手機，正在加價售賣，不時有閃送人員接單。鉅亨網 ・ 5 小時前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
打風｜天文台：颱風米娜星期六帶來狂風驟雨！樺加沙接力襲港威力媲美「山竹」？ 網民：下星期二至四坐8望10
今年香港特別多颱風，受強烈熱帶風暴米娜影響，天文台今日（9月19日）9:20am改發三號強風信號，本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強，海面有大浪及湧浪，天文台表示米娜已於2:50pm在汕尾登陸，會評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。至於另一股超級風暴樺加沙已生成，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 1 天前
英偉達斥50億美元入股 英特爾股價暴升
晶片大廠英偉達 (NVDA) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。鉅亨網 ・ 22 小時前
王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德
導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
安全隱患｜小米召回逾11萬輛標準版SU7 市監總局：存安全隱患 以OTA技術升級輔助駕駛功能
根據中國市監總局公告，小米（1810）需召回逾11萬輛SU7標準版電動車，消息隨即登上微博熬搜榜首，拖累股價今日低開2%，曾低見55.7元，暫報56.5元，仍跌0.62％。小米創辦人雷軍及小米汽車其後發文宣佈「小米汽車OTA秋季大版本升級」，似是回應有關召回消息。BossMind ・ 6 小時前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前