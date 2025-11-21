「日本樂高樂園®過聖誕」11月21日~12月25日限定登場 體驗夢幻互動燈光匯演與超人氣聖誕解謎活動

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月21日 - 近年備受香港旅客歡迎的「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）將於2025年11月21日至12月25日期間展開冬季限定活動「日本樂高樂園®過聖誕」，除了全新登場的互動光影設施，還有歷年大受歡迎的解謎活動與樂高®角色互動表演，讓大小朋友們在奇幻的樂高®世界歡度佳節。





レゴランドでメリークリスマス KV横



「日本樂高樂園®度假村」坐落在名古屋，是全亞洲第二座樂高®積木主題樂園，也是離香港最近的樂高樂園®，有多達40多項專為兒童設計的遊樂設施、工作坊及劇院等等。在樂園正對面還有結合樂高®模型的體驗式大型水族館「SEA LIFE 名古屋」，住宿上也有能讓人沉浸在樂高積木®世界的「日本樂高樂園®酒店」，絕對能讓小朋友們盡情玩足一至兩天。



本次期間限定活動「日本樂高樂園®過聖誕」4大活動重點：



◼️兒童互動光影設施「光之樂音」全新登場



今年日本樂高樂園®聖誕燈光匯演將以全新主題「光之樂音」登場。隨著腳步踩踏響起樂音，燈光也會隨之變換色彩，就像全家人一起參與一場光與音的演奏會，感受濃厚的節日氣氛。



◼️日本樂高樂園®限定 聖誕限量版「迷你人偶交換」活動



只要攜帶自己想交換的樂高®迷你人偶，就可以與園內工作人員交換聖誕活動限定的特別版樂高®迷你人偶。今年在活動前後半期共推出13款限定零件組合，至於會換到哪一款，就留待當天親身揭曉了。



◼️Happy Holiday Hunt：超人氣聖誕解謎活動升級登場



提到日本樂高樂園®的聖誕節，就絕不能錯過歷年有著超人氣的「解謎活動」。今次的解謎主題是幫助「糊塗小精靈」找回遺失的聖誕道具，遊客需在園內不同區域完成4道謎題，在夢幻的聖誕場景中，與家人一同動動腦根，協力解謎。



◼️「節奏聖誕魔法」互動表演：跟聖誕老人一起歡樂歌舞



由聖誕老人、精靈與樂高®人氣角色們帶來的互動表演「節奏聖誕魔法（Rhythmical Christmas Magic）」結合聖誕歌舞與樂器演奏，邀請大小朋友們一同律動歡唱，突破國籍與語言隔閡，在熱鬧的樂高®世界中歡慶同樂。



除了以上4大活動亮點外，日本樂高樂園®各處也設有各式聖誕主題的樂高®模型等著大家拍照打卡，包括由61萬顆樂高®積木砌成，高達10米的樂高®得寶®積木聖誕樹，還有入口處巨型的樂高®積木聖誕花圈等等。不可缺少的園內美食也將推出各式聖誕限定餐飲，等著大小朋友們品嚐。



另外，冬季的日本樂高樂園®除了本次的「日本樂高樂園®過聖誕」限定活動，跨年特別活動「兒童跨年派對&歡慶新年祭2026」也將在2025年12月31日至2026年1月12日盛大登場。屆時除了有專為兒童打造的跨年倒數派對外，也有年賀明信片工作坊，以及繪馬體驗、新年參拜等特別活動，體驗日本傳統新年的魅力。



在日本樂高樂園®度假村中，不只可以遊玩日本樂高樂園®，在樂園門口正對面的「SEA LIFE 名古屋」也可以一同造訪。這個專門為兒童而打造的體驗式水族館有多達約150種海洋生物，不單止可觀賞，更能零距離觸摸，實際學習相關知識，並且結合了約80個的樂高®模型，讓孩子們的海洋探索充滿了驚喜。



前往日本樂高樂園®度假村遊玩時，也可以選擇入住深受小朋友喜愛的「日本樂高樂園®酒店」（LEGOLAND® Japan Hotel）。酒店位於日本樂高樂園®正門前，日本樂高樂園®酒店從外觀到内部細節均呈現了獨特的樂高®積木世界觀。酒店客房設有5種不同主題的房型，每個房間均設有兒童雙層床、專屬電視、藏有寶物的箱子，當然亦少不了樂高®積木，讓孩子們盡情探索。



※照片僅供參考，商品規格、内容有可能會有變動。



LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure, NINJAGO, the NINJAGO logo and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2025The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd.



Hashtag: #日本樂高樂園 #LegolandJapan



