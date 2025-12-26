日本橫濱橡膠工廠發生持刀及化學品襲擊 至少 15 人傷 警方拘捕 38 歲男子涉企圖殺人︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本靜岡縣三島市一間輪胎工廠今日（26 日）發生持刀及化學品襲擊事件，造成最少 15 人受傷。一名男子涉嫌在工廠內持刀刺傷 8 人，並向另外 7 人潑灑疑似漂白劑的液體。

綜合外媒報道，事發地點位於橫濱橡膠（Yokohama Rubber Co.）在當地的工廠。富士山南消防局表示， 8 名被刺傷的人士已送往醫院治理，當中 5 人傷勢嚴重，但未有提供更多詳細資料。除了刀傷，另外有 7 名人士在襲擊期間被疑犯潑灑漂白劑受傷，目前已送院治療。

靜岡縣警方案發後在工廠內拘捕一名 38 歲男子，該名男子涉嫌企圖殺人。警方目前尚未交代該名男子的犯案動機，該名疑犯在案發時佩戴防毒面具，並攜帶一把求生刀。