日本櫻島火山清晨噴發 鹿兒島宮崎發布降灰警報

據《Axios》周五報道，波音公司(BA.US)已達成協議，將向美國初創公司Charm Industrial購買最多10萬公噸的碳移除額。該公司將森林廢棄物轉化為「生物油」，並將其地下儲存。是次是Charm首次與航空公司達成交易，正值該行業尋找可擴展的減排方法之際。 該過程使用森林管理產生的生物質，並在熱解爐中加熱以生成「生物油」和「生物炭」；生物炭可提升土壤健康，並進一步吸收二氧化碳。Charm執行長Peter Reinhardt表示，這項技術還有助於防止野火、減少顆粒物污染，並封閉廢棄的油井。他補充說，這對更廣泛社群的影響「遠不止二氧化碳」。 波音戰略主管Jeff Shockey表示，該公司很高興與Charm Industrial合作，支持美國在碳清除方面的創新。其客戶已包括谷歌、摩根大通(JPM.US)和名為Frontier碳去除聯盟的組織。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前