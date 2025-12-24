日本殺蟲藥商舉辦「虫供養」儀式 拜祭亡蟲感激犧牲

虫供養儀式在妙道寺舉行，這個傳統已超過四十年。 （ABC 電視新聞台）

日本一間殺蟲藥商昨晚(23 日）舉行了一場「虫供養」儀式，悼念在研發產品期間犧牲的昆蟲。約有一百名藥商的員工參與祭祀，他們在蚊子、蟑螂和蟎蟲等死者的遺照前默站。藥商解釋，這些昆蟲為研發優質產品作出了貢獻，因此要拜祭牠們以示感激。

廠房保存百萬隻蟑螂

ABC 電視新聞台報道，大型殺蟲劑生產商地球化學公司昨日在兵庫縣赤穗市的妙道寺舉行了一場昆蟲祭祀儀式，悼念在產品研發過程中犧牲的昆蟲。地球化學公司在赤穗市設有研發實驗室和工廠，40 多年來，該公司一直舉行昆蟲祭祀儀式，悼念在產品研發過程中犧牲或因消費者使用殺蟲劑而死亡的害蟲。

在日本，「虫供養」活動不是地球化學公司的獨有傳統，日本作物生命協會也有定期舉辦昆蟲紀念儀式，追悼因農業生產而被消滅的昆蟲，至今已舉辦了七十屆。去年該協會舉辦的儀式，出席者除了製藥商人員，還有農林水產省官員、植物檢疫機構人員及協會成員。

地球化學公司的虫供養儀式，每年在 12 月 23 日舉行。 （ABC 電視新聞台）

祭祀死亡昆蟲儀式，是為了向殺蟲孳研發過程中犧牲的昆蟲表達感激之情。 （JAPAN Forward）

至於今年在妙道寺舉行的「虫供養」儀式，約有 100 名負責產品研發的員工參加。他們在蚊子、蟑螂、蟎蟲和其他昆蟲的照片前肅立敬香，為那些為產品研發做出貢獻的昆蟲祈禱，祈求它們安息。地球化學公司研發部​​部長小堀富広接受訪問時說：「這是一個讓我們能夠集中精神思念昆蟲，並表達感激之情的寶貴機會。」

據 JAPAN Forward 報道，地球化學公司廠房設於赤穗，實驗室員工過百人，入行三十年的生物繁殖專家有吉立表示，該廠保存着超過一百種昆蟲，包括大約五萬隻蒼蠅和蚊子，和大約一百萬隻蟑螂，作為研發殺蟲藥之用。小堀富弘解釋，必須理解昆蟲的生態，才能研發出針對害蟲的產品。