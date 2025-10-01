日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手

日本水蜜桃當造！七八月炎夏，處處聞桃香。梗係啦！每年六月尾至九月初，就是一期一會日本水蜜桃的當造季節。其中七月尾至九月初，更是黃金產桃期，最靚的日本水蜜桃，都在這時面世。有日本桃之鄉美譽的山梨縣，被稱為桃太郎故郷的岡山縣，都有不同品種的靚日本水蜜桃到港。桃多眼亂，究竟點樣揀？請來果欄揀桃達人，教你嚴選最靚日本水蜜桃。

日本水蜜桃 原產於中國？

桃，原產於中國，周朝已有記載，《詩經·國風·周南》中有〈桃夭〉一詩，說明年代久遠。後來經波斯西傳，逐漸傳播到亞洲周邊地區，輾轉連歐洲、澳洲和北美洲都有。在芸芸產地中，香港人最愛日本。每年入夏，六月尾開始，日本桃就陸續成熟，不同地區、不同品種，一直到八月中皆有供應。

「夏天六月尾七月頭開始有，最先係福岡及佐賀的溫室白鳳桃，因為溫室易控制，所以年年都係佢推先第一造，食頭啖湯。七月頭就輪到和歌山桃。入正季七月中，到山梨桃，可以產到八月。七月尾就輪到岡山，八月中就完。最後到長野桃及山梨及長野黃金桃，都係產到九月初左右。」水果供應商阿K如數家珍的說。

日本水蜜桃當造季節時間表

日本水蜜桃品種 當造期 溫室白鳳桃（福岡、佐賀） 6月尾-7月頭 和歌山桃 7月頭 山梨桃 7月中-8月 岡山桃 7月尾-8月中 長野桃 8月-8月中 黃金桃(山梨、長野) 8月-9月初

七月尾到八月中，以山梨縣大糖嶺（左）及岡山縣清水白桃為當造代表。

阿K和朋友合作代理水果，已有多年時間，寶號開在油麻地果欄。但這年來見網上購物愈來愈流行，就在九龍灣開貨倉，取其交通便利又多熟客。他專攻日本水果，秋天引入鳥取二十世紀梨、青森蘋果。冬天就賣佐賀、岡山、長野士多啤梨。春天又有黑杮，夏天除了香印及晴王提子、夕張及靜岡蜜瓜外，就是主打日本水蜜桃。

看看桃的表面上細佈絨毛，愈多代表桃愈甜。

山梨岡山最當造

日本國內生產的日本桃，種類以白鳳、黃桃、白桃、油桃為大宗。白鳳產量最多，特色是香氣濃郁、果肉白嫩、軟綿多汁、甜度恰到好處。黃桃果肉黃色，口感偏硬，多數加工作罐頭。白桃無論果皮果肉均呈白色，多肉多汁，有淡雅清香。油桃皮紅黃肉，表皮沒絨毛，可連皮食。幾種桃中，香港人最愛，當推白鳳及白桃。

（後左起）大糖嶺$120-$140/2隻、春日居$110-120/2隻、信玄$100-$110/2隻、（前左起）清水白桃$100/2隻、白鳳$100/2隻

「七月尾到八月頭，最當造係山梨白鳳同埋岡山白桃。」阿K說。山梨縣，被譽為日本的「桃之鄉」，是全國水蜜桃產量最多的地方。山梨桃品種甚多，以白鳳為重中之重，現時最當造的首選大糖嶺，大糖嶺不是地方，是級數，一般要達到甜度13.5的，才可稱大糖嶺。熟透的大糖嶺，更可以去到17-18。還有春日居及信玄兩個品種，與大糖嶺級數相差不遠，一般甜度達13，熟透可達16-17左右，是嗜甜者的首選。

外形圓渾飽滿，是好水蜜桃的首要條件。

至於岡山縣，此時當造的有清水白桃及白鳳兩種。岡山縣素有桃太郎故鄉美譽，自明治8年開始，引進中國天津水蜜桃及上海水蜜桃，經過不斷改良，加上良好氣候和風土種出有自家特色的岡山水蜜桃。以白桃為著名，每一顆水蜜桃都套上袋子細心培育，皮黃肉白，汁水豐沛，不追求甜度，追求的是清、香、滑，甜度一般維持在11-12左右，論甜度比不上山梨，甚至不及和歌山，但講清新卻是眾桃之冠，是清新口味者至愛。

揀日本桃要望摸聞切

「岡山最有名清水白桃，清甜香滑，七月尾開始當造，遲白鳳十天左右，食三星期左右就完。白鳳比清水白桃甜少少，七月中開始，到八月中左右，三四星期就完。」阿K說。他說，不論何種日本水蜜桃，揀水蜜桃的要訣，大同小異。

揀日本桃四大貼士

望，外形要夠圓渾。椗位沒爛沒瘀沒蟲洞。 摸，拿上手要有墜手的感覺。 聞，整個桃散發香氣。 切，切開要多水爆汁。

用鼻可以聞到日本水蜜桃的香氣，山梨縣的會較濃甜，岡山的會較清新。

最後，留心觀察桃皮，要有細小絨毛，愈多代表愈甜。當然，日本桃也是愈成熟愈甜好吃，像山梨縣產的白鳳，熟透顏色會很紅。但觀色對岡山桃沒有作用。「岡山種放幾耐都係黃皮，唔知有幾成熟，所以一般客人嚟買，我都叫佢盡快食左先。」阿K說。

日本桃食法+去皮貼士

至於日本桃的皮是否能吃，阿K解釋，桃皮是纖維，理論上能吃，但因有絨毛，對此有敏感的人不宜，故此不議連皮吃。吃日本桃也有方法，先用鹽水清洗去毛，再用攝70度左右熱水浸洗20秒，再過冰水，讓其冷縮熱脹，桃皮就可以輕易撕開。未吃的日本桃，可以存放雪櫃，減慢成熟過程，咁就可以放多幾日先食啦！

用攝氏70度熱水浸洗20秒再過冰水，桃皮冷縮熱脹，可以輕易掰開。

切開汁水爆出，光看也流口水。

