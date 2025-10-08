日本流感季提早殺到！日本厚生勞動省：較去年早5週爆發、東京、沖繩為重災區 即睇預防措施

計劃到日本旅行的話就要注意啦！日本厚生勞動省在10月3日正式宣布，全國已進入流感流行期，比去年提早了整整5個星期。根據最新數據，9月22日至28日期間，全國約3,000間定點醫療機構共通報4,030宗流感個案，每間醫療機構平均通報1.04人，已突破流行期指標。東京、沖繩等港人熱門旅遊地更成為重災區，專家分析，今年夏天的酷暑天氣及大阪關西萬博帶來的國際人流，成為流感提早爆發的主因。準備出發的大家，記得做足防疫措施。

日本多個熱門旅遊城市已進入流感高峰期，東京街頭不少市民重新戴上口罩，遊客出行時需格外留意個人衛生防護。（ Getty Images ）

流感提早爆與異當天氣有關

日本今年的流感季來得特別早，過去20年來僅次於最早紀錄。根據厚生勞動省公布的數據，16個都府縣的感染率已超過流行指標，當中包括東京、埼玉、千葉、神奈川、京都、大阪、福岡和沖繩等港人常到訪的地區。日本呼吸內科醫生分析，今年流感提早爆發主要有2個原因，首先是今年夏天的異常高溫，令民眾長時間逗留在冷氣房內，流感病毒在乾燥低溫的環境中特別活躍，如果室內通風不足，病毒便容易傳播。其次，2025年大阪關西萬博吸引大量海外遊客，當中包括來自南半球正值流感季節的訪客，加速了病毒在日本境內擴散。日本學校方面的情況同樣嚴峻。截至9月底，全國23個都道府縣共有135間學校及保育設施需要停課或實施學級閉鎖措施，比去年同期增加3倍，其中小學佔68間，中學43間，顯示學童之間的交叉感染情況嚴重。

大阪關西萬博會場人潮洶湧，大量國際遊客聚集增加了病毒傳播風險。（Getty Images）

日本多間學校因流感爆發而需要緊急停課，學生們改為在家進行網上學習，避免群聚感染的風險。（圖片來源：newsntv）

流感症狀與防護措施

季節性流感是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，主要透過飛沫傳播。患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫，都可能令周圍的人受到感染。常見症狀包括發燒（通常高達38-40度）、頭痛、肌肉疼痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽，病徵一般會在感染後1至4天出現。

流感不同於一般傷風感冒，是一種由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，傳染性極高，且可引起嚴重併發症，尤其對長者、小童及長期病患者風險更高。（Getty Images）

流感病徵

突發高燒（可達38度或以上）

喉嚨痛、咳嗽

頭痛、肌肉痠痛或全身乏力

鼻塞及流鼻水（部分個案）

萬一在旅途中感到不適，必須立即戴上口罩，減少與其他人接觸，並尋求當地醫療協助。（Getty Images）

遊日期間要保護自己，醫生建議做足以下防護措施。首先是接種流感疫苗，特別是長者、幼童及慢性病患者等高危人士。其次要勤洗手，使用梘液搓手最少20秒。在人多擠迫的地方如車站、商場等，應佩戴口罩。避免用手觸摸眼、鼻、口等部位，減少病毒入侵機會。

勤洗手是預防流感最有效的方法之一。大家遊日時記得經常保持隻手清潔。（Getty Images）

旅日四大自保清單

口罩傍身

清潔雙手

接種疫苗

保暖和休息

日本厚生勞動省：按這裏

