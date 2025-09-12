南韓「Newtro」風潮 帶動柯達、Fila翻生
日本溫泉排行榜｜Rakuten Travel 2025上半年結果出爐！即睇日本最強6大溫泉住宿
Rakuten Travel最新公布「2025年上半年溫泉排行榜」，由住宿人數統計得出最受歡迎的溫泉地與酒店。排行榜由關東至九州都有，榜首是關東人後花園的熱海溫泉的網代松風苑酒店，還有江戶武士風、歐式城堡、溫泉獨立楝等等，為大家入秋後的秋日溫泉之旅作準備。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
日本溫泉排行榜第6位. 鬼怒川溫泉（栃木縣）
位於北關東的鬼怒川溫泉，擁有壯麗溪谷景色，溫泉水質柔和，適合長時間浸泡。連續11年成為北關東人氣No.1，深受家庭與情侶旅客喜愛。
酒店推薦：1718年創業的西川揚羽之宿，旅館建築物保留武士住宅風格，飯店內陳列歷代館主收藏的古董、工藝品等等，如穿越時空回到江戶初期，沉浸式感受傳統日本文化。
一泊二食房價：每晚每人$315起
日本溫泉排行榜第5位. 白濱溫泉（和歌山縣）
溫泉介紹：白濱溫泉歷史悠久，豐富的海岸景觀，可欣賞浪漫夕陽景致的圓月島，又可到白濱享受海水浴，關西地區的度假勝地。
酒店推薦：建於海邊的川久酒店，外觀如歐式城堡，酒店內更有華麗天花板、圖書館般的葡萄酒窖，如同住進童話世界般。所有客房更是海景套房，盡享白濱最佳景觀。
一泊二食房價：每晚每人$1,000起
日本溫泉排行榜第4位. 那須溫泉（栃木縣）
溫泉介紹：那須岳山坡上的溫泉區，在7世紀被發現，更成為日本天皇指定的渡假勝地。最有趣是當地溫泉泉質不盡相同，不少人都會泡泡去感受不同。
酒店推薦：四季之館整間飯店被樹林包圍著，全館僅有30間客房，每個房間都有私人溫泉，加上以當地食材烹煮的法式懷石料理，極盡奢華的溫泉住宿體驗。
一泊二食房價：每晚每人$1,760起
日本溫泉排行榜第3位. 草津溫泉（群馬縣）
溫泉介紹：草津溫泉是日本三大名泉之一，每分鐘的自然湧泉量為日本第一，高達32.3萬公升以上，又以高溫酸性泉聞名。用木板反覆攪拌冷卻高溫源泉的「湯揉表演」更是當地著名技術。
酒店推薦：草津酒店於大正年代開業，一座充滿歷史感的洋風木造建築。酒店擁有「西之河原」及「万代礦」源泉，入住即可輕鬆感受兩種泉水的不同質感。
房價：每晚每人$421起（不包飲食）
日本溫泉排行榜第2位. 別府溫泉（大分縣）
溫泉介紹：別府擁有全日本最多源泉，市內處處都是大大小小的溫泉，當中更有著名的海地獄、血地獄。泉質多樣，由觀賞、食用至浸泡都有。
酒店推薦：九州地區排名第一，「匠晴の宿 心庵」全館都是獨棟房間，全附有室內或露天溫泉浴池，部分房間甚至還設有低溫岩盤浴，設計簡約，可以體驗截然不同的旅館體驗。
房價：每晚每人$526起（不包飲食）
溫泉排行榜第1位. 熱海溫泉（靜岡縣）
溫泉介紹：由東京出發只需約45分鐘的熱海溫泉，交通便利，是東京人的後花園。當地泉質屬鹼性美肌泉，當地還有海水浴場、花火大會、烹煮溫泉蛋等活動。
酒店推薦：網代松風苑酒店環境清幽，其日式庭園佔地達4,000坪，更以地道海鮮御膳聞名，配合美肌泉質，成為最受歡迎的完美組合。
房價：每晚每人$335起（不包飲食）
更多相關文章：
日本星野酒店優惠｜「界」溫泉旅館早鳥優惠低至85折再回贈$300！別府/由布院/雲仙/長門適用
大阪新酒店優惠｜JR大阪站「格蘭龍仕柏酒店」人均低至$486起歎溫泉水療！鄰近大阪新地標購物超方便
日本溫泉酒店｜星野集團首度進駐廣島宮島！全新溫泉旅館2026年開幕 坐擁瀨戶內海景、體驗當地獨有「石風呂」
日本煙火大會2025｜大阪浪速淀川煙花大會湧現大量「黃牛飛」、炒價逾$3,000！即睇「非炒價」門票購買方法
大阪新酒店優惠｜JR大阪站「格蘭龍仕柏酒店」人均低至$486起歎溫泉水療！鄰近大阪新地標購物超方便
大阪新酒店7大推介！人均低至$307 鄰近難波站/房內私人桑拿/大阪灣景色 即睇暑假最低房價
大阪新酒店｜奢華酒店品牌柏典酒店大阪新開幕！大阪城景觀/先進科技療癒空間/著名音樂人設計冥想空間
大阪世博2025｜記者直擊20大大阪世博必買人氣產品！一文睇清4大官方商店/人氣商品搶購攻略/退稅方法
2025大阪世博｜兵庫縣新景點推介！海濱綠丘公園BBQ、阪神競馬場坐迷你新幹線、垂水Outlet瘋狂購物
2025日本主題樂園排行榜｜大阪USJ屈居亞軍、冠軍毫無懸念？第5位大家未必去過
日本好去處｜大阪梅田全新溫泉設施 無邊際泳池、特色火山熔岩浴
《Time Out》公布2025年8個亞洲必訪城市！港人最愛的大阪、台南齊入圍 第一位你未必聽過
大阪人氣天然溫泉酒店人均$431起！免費雪條/益力多/宵夜拉麵、早餐嘆海鮮丼 3-4分鐘車程到梅田/心齋橋
其他人也在看
遊客闖路中央打卡 大理交管部門暑假勸阻近3000人
【on.cc東網專訊】雲南省大理市蒼洱大道因「路的盡頭是山海」美景，成為遊客必到打卡地。然而，不少人不顧往來車流，貿然駐足路中央拍照，構成交通安全隱患。為此，當地交管部門自7月以來，已勸阻群聚路面拍照高達2,890多人次。on.cc 東網 ・ 18 小時前
國慶煙花2025｜五大酒店煙花匯演自助晚餐低至6折！最平$496起享受和牛、鮑魚、扇貝/360°旋轉餐廳高空賞煙花
10月1日的煙花匯演還有不足一個月時間就到！不想到時等幾小時入海傍，同人逼到身水身汗也難見煙花一面，最好就提前預訂可以望到維港景緻的餐廳，一邊悠閒地歎自助美食，一抬頭就可觀賞煙花匯演。Yahoo Food搜羅到這五間餐廳，分佈在尖沙嘴、紅磡、灣仔三個地方，當中馬哥孛羅酒店Cafe Marco最平6折，人均$496起享受和牛、鮑魚、扇貝等美食；而灣仔自助山全港唯一360°旋轉餐廳餐超有特色，帶大家高空中欣賞煙花美景。想知更多詳情就繼續看下吧！Yahoo Food ・ 22 小時前
日本關東破紀錄暴雨 港旅客東京坐 JR 滯留隧道 氣象廳預告強雨襲東西部︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本關東地區昨（11日）遭遇破紀錄暴雨，東京都及周邊地區多處嚴重水浸，交通網絡陷入混亂。這場突如其來的暴雨造成鐵路、航空服務大受影響，羽田機場一度暫停所有航班升降，JR品川站大量雨水湧入月台，多條河川水位急升，並導致數千戶停電。有港人接受《Yahoo新聞》訪問時指，暴雨令JR東海道線大幅延誤，原約一小時的車程延長至近三小時。日本氣象廳今（12日）警告，東部和西部地區將有強降雨，呼籲民眾警惕雷電、龍捲風、強風及冰雹等惡劣天氣。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【哈哈】看似保守的日本，女性出軌率卻是世界最高？！日本男生到底有多綠？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 天前
43歲宋慧喬拍廣告美腿生輝 客串秀智新劇下月播
【on.cc東網專訊】韓國43歲女星宋慧喬繼話題劇《黑暗榮耀》後，夥拍孔劉及李荷妮合演的新劇《慢慢地，強烈地》，預計明年上架，雖然已有兩年未有新劇推出，但她在廣告界的地位從未動搖，早前她為代言鞋履品牌拍攝新寫真，大晒白滑美腿，十分吸睛。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
上水彩蒲苑C座中層2房戶 自由市場價$277萬獲承接 (另有本日最新成交)
上水彩蒲苑C座中層2房戶 自由市場價$277萬獲承接 中原地產 - 蔡堅濤經理表示，近日樓市氣氛正面，上水彩蒲苑本月暫錄約2宗成交，分行最新錄得C座中層16室，單位建築面積451平方呎，實用面積338平方呎，2房間隔，開價約$285萬，日前議價後以自由市場價$277萬獲承接，實用面積平均呎價$8195。蔡堅濤指，新買家為外區客，見單位間隔合用，價錢合理，少有放盤，即購入單位作自住之用。據了解，原業主於1984年以約$11.5萬購入上址，當時未補地價。 延伸閱讀: 彩蒲苑 上水 大埔太湖花園12座高層2房戶 零議價以$14,500租出 中原地產 - 黃達雄經理表示，暑假過後，租賃市場仍活躍，大埔太湖花園最新錄12座高層B室，單位建築面積480平方呎，實用面積355平方呎，2房間隔，日前零議價以$14,500租出，平均實用呎租約$40.8。據了解，新租客為一對年輕夫婦，見屋苑環境舒適，單位高層開揚，價錢合預算，即決定租入單位自住。據了解，業主則於2012年以$265萬買入單位，是次租出單位可享約6.6厘回報。 延伸閱讀: 太湖花園 大埔 大圍名城5座中層3房戶$1313萬易手 升值約67.28Hse.com ・ 1 天前
韓國機場9月19日起罷工！中秋假期旅遊或面臨航班混亂
打算趁中秋假期飛往韓國賞楓或購物的話，可能要多留意航班動態了。「全國機場勞工聯合會」宣布，即將由9月19日起，於韓國15個主要機場，展開罷工行動，正值旅遊旺季，機場運作或受影響，航班延誤甚至取消的情況不容忽視。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Jeffrey Ngai魏浚笙：「今年學懂將目光放遠點，輕鬆點。有時把事情想得太迫切，目標反而不會明確。」
「現在能夠參與電影拍攝已是值得感恩的事情，所以要把握每一次機會。」除了音樂、電視綜藝、社交媒體，近年我們也多了機會在戲院大銀幕認識Jeffrey魏浚笙，透過飾演不同角色展現萬人迷以外的不同面向。他主演的電影《殺手#4》不但準備在12月上映，早前更入選美國奇幻電影節成為單元競賽電影，為Jeffrey剛起步的光影之旅帶來鼓舞。men's uno HK ・ 1 天前
孫藝真「孫仙」威尼斯影展穿搭：腳上Loewe瑪莉珍鞋一夜成熱搜，同款與5款品牌推薦
43 歲的孫藝真，產後復出就以電影《徵人啟弒》（No Other Choice）女主角身分入圍第 82 屆威尼斯影展主競賽，氣勢十足。除了紅毯造型搶眼之餘，她私下在當地穿上一對 Loewe 的 Mary Jane，搭配淡紫色連身裙，瞬間在網上掀起熱議，瞬間成為大家的購物清單。究竟 Mary Jane 鞋有何魅力，能夠再次成為 2025 年的必買單品？Yahoo Style HK ・ 1 天前
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅
《女神配對計劃》這部在TVB播出的戀綜進入白熱化最後決擇求愛勇士階段，相信一眾有追看戀綜的朋友都會好奇一眾「女神」情歸何處呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 12 小時前
警方：上半年957名專上學生被騙 內地生遇電騙平均損失達83萬 25歲「港漂」碩士生痛失近1,100萬
警方公布，今年首七個月共接獲24,644宗騙案，損失金額共約43.4億元。以累積數字計算，今年的整體騙案升幅有放緩趨勢，累計損失金額較去年同期減少15.6%。AASTOCKS ・ 1 天前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 11 小時前
59歲呂頌賢昏迷留醫ICU半月死過翻生 曾暴瘦40磅 出院後最新狀況曝光
現年59歲的呂頌賢憑1996年版《笑傲江湖》令狐沖一角而在華人社會爆紅，年過半百仍保養得宜，凍齡外貌令他獲封美魔男，惟上月下旬其太太麥景婷卻社交平台透露丈夫早前肺部受細菌感染，昏迷留醫ICU長達14天，體重更暴跌40磅，並引述醫護人員個案屬罕見及嚴重。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」
摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。鉅亨網 ・ 1 天前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應
2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 1 天前