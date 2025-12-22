2025日本溫泉排行榜出爐！過萬旅客真實投選：草津連霸16年；箱根、別府、有馬繼續上榜

日本溫泉多不勝數，到底該從哪裡開始？每年由BIGLOBE舉辦的「日本溫泉大賞（みんなで選ぶ 温泉大賞）」其實是很可靠的參考指標，因為排行不是專家決定，而是由真正泡過的旅客投票選出的「實評榜」。第16屆投票期間從2024年12月24日一路到2025年2月13日，最終共收到過萬票。最為香港人熟悉的草津、有馬、箱根、下呂分別都有打入五強，看來港人的溫泉品味和日本人相當接近呢！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

廣告 廣告

（Getty Images）

（Getty Images）

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

（Getty Images）

（Getty Images）

東、西日本大對決 萬人投票選出最強名湯

由BIGLOBE主辦的第16屆溫泉大賞，堪稱日本旅遊界的奧斯卡。投票準則純粹以10,860名旅客的真實體驗為核心，選出「最想再去」及「最推薦」的地方，再按食物、房間、溫泉質素、服務等細項評分。排行榜分為東日本與西日本兩大範疇，各有30個溫泉區入選。東日本由群馬縣的草津溫泉強勢蟬聯16年冠軍；西日本則由大分縣的別府溫泉鄉連續9年奪魁，兩地的地位看來都難以撼動。與此同時，下呂、道後、登別等地，雖然未必每年奪冠，但長期穩定上榜。

草津溫泉的湯畑夜景，蒸氣繚繞的景象讓人一看就想立刻出發。每分鐘湧出32,300公升的溫泉水，場面相當壯觀。

最出人意表的是，雖然傳統名湯如箱根和有馬地位穩固，但不少位於二線城市的小眾溫泉區也憑藉獨特的自然風光與高品質旅館，票數正急起直追。如近年人氣急升，被譽為走進宮崎駿動畫《千與千尋》真實世界的山形縣銀山溫泉首次殺入東日本前十名，這個保留大正時代風情的溫泉街，因為雪景配上煤氣燈的畫面太過浪漫，被不少投票者形容為「走進另一個世界」。

熱海溫泉距離東京只需50分鐘車程，海邊溫泉加上新鮮海產，是東京人週末度假首選。（圖片來源：Getty Images）

登別溫泉的地獄谷，活火山造就的特殊地形，9種不同泉質讓它獲得「溫泉百貨公司」美譽。（圖片來源：Getty Images）

東日本熱搜：草津與箱根的王者地位

東日本地區頭五名分別是：草津溫泉（群馬縣）、箱根溫泉鄉（神奈川縣）、鬼怒川溫泉（栃木縣）、熱海溫泉（靜岡縣）、登別溫泉（北海道）。

草津溫泉以pH值1.7-2.1的強酸性泉質聞名，具殺菌醫療功效，當地獨有的「湯揉」表演，透過木板攪拌和歌唱來降溫，已成為必看節目。投票者表示：「整個溫泉街都充滿硫磺味，走到哪都能感受溫泉氛圍。」

箱根溫泉鄉12年來穩坐第二，20個溫泉區提供多樣選擇，加上靠近東京的地理優勢，成為週末小旅行熱門地。鬼怒川溫泉今年上升一位至第三，秋天紅葉季節特別受歡迎，有投票者大讚：「車站附近的年輪蛋糕店是隱藏美食！」

值得一提的是，今年6至10名分別是伊香保溫泉、定山溪溫泉、秋保溫泉、銀山溫泉和鳴子溫泉。群馬縣一口氣有2個溫泉區入榜（草津、伊香保），北海道也有2個（登別、定山溪湯之川），可見這兩地的溫泉實力。

東日本十大溫泉排行榜

草津温泉 （群馬縣） 箱根温泉郷 （神奈川縣） 鬼怒川温泉 （栃木縣） 熱海温泉 （静岡縣） 登別温泉 （北海道） 伊香保温泉 （群馬縣） 定山渓温泉 （北海道） 秋保温泉 （宮城縣） 銀山温泉 （山形縣） 鳴子温泉 （宮城縣）

草津溫泉街的湯畑周圍刻有到訪過的歷史名人名字，包括德川將軍等，增添文化氣息。（圖片來源：Getty Images）

鬼怒川溫泉的吊橋，從橋上俯瞰溪谷美景，是打卡熱點。（圖片來源：鬼怒川温泉花の宿）

東日本溫泉酒店推介 1. 草津溫泉一井酒店

草津溫泉一井酒店創業於江戶時代，擁有300多年歷史，是草津最具代表性的老舖旅館之一。酒店地理位置極佳，坐落在湯畑正前方，可以觀賞整個湯畑。除此之外，酒店最大賣點是擁有兩個自家源泉「白旗源泉」和「西之河原源泉」，兩種泉質略有不同，讓住客可以享受比較的樂趣。

白旗源泉是草津六大源泉中唯一的白濁色溫泉，含硫磺成分較高，對慢性皮膚病特別有效。酒店的大浴場採用純木造設計，檜木香氣配上溫泉蒸氣，體驗格外療癒。晚餐採用群馬縣產和牛及當季食材，精緻度媲美高級料亭。

一井酒店歷史感十足，窗外即是震撼的湯畑美景。（圖片來源：agoda）

地址：群馬縣吾妻郡草津町草津411 （ 地圖 ）

交通：ＪＲ吾妻線長野原草津站轉乘，車程2５分鐘

明年1月至3月房價：$1,880起

於agoda預訂房間 於booking.com預訂房間

東日本溫泉酒店推介 2. 箱根湯本溫泉天成園酒店

箱根湯本溫泉天成園最大特色是「24小時開放」的大浴場和露天風呂，隨時想泡就泡，完全不受時間限制。酒店位於須雲川和早川交匯處，露天風呂可以聽到潺潺流水聲，格外寧靜。

天成園使用的是自家源泉「飛烟之瀧」，屬於單純硫磺泉，pH值8.5的弱鹼性泉質，有美肌功效，泡完皮膚會變得滑溜溜。酒店內還有兩個為大家帶來好運的景點：「玉簾瀑布」和「玉簾神社」，據說參拜後能帶來好運。自助餐廳提供60種以上料理，CP值相當高。

天成園的天空露天大浴池視野開闊，讓大家能在繁華的箱根溫泉街中找到一份難得的寧靜。（圖片來源：agoda）

地址：神奈川県足柄下郡箱根町湯本682 ( 地圖）

交通：從箱根湯本站步行15分鐘，或搭乘旅館協會接駁巴士5分鐘（費用200日圓）。路線名為「前往瀧通」。

明年1月至3月房價：$2,284起

於agoda預訂房間 於booking.com預訂房間

東日本溫泉酒店推介 3. 鬼怒川溫泉Asaya酒店

酒店創業130年，是當地最具規模的溫泉度假酒店。最吸引的是頂樓13樓的空中庭園露天風呂，可以360度眺望鬼怒川溪谷和遠山景色，晚上還能看星空。

酒店的自家源泉屬於鹼性單純泉，無色無味，對神經痛、肌肉痛、關節痛都有幫助。晚餐的自助餐號稱「日本第一豪華」，有超過100種料理選擇。酒店還提供免費接駁巴士往返鬼怒川溫泉站，交通相當方便。

酒店大堂挑高，豪華水晶吊燈營造奢華氛圍。（圖片來源：agoda）

地址：栃木縣日光市鬼怒川温泉滝813 （地圖 ）

交通：從東京搭火車約120分鐘，從宇都宮搭車約60分鐘，再乘搭酒店提供的接送巴士。

明年1月至3月房價：$2,009起

於agoda預訂房間 於booking.com預訂房間

西日本溫泉各具特色 別府「地獄巡遊」獨步全國

西日本地區頭五名是：別府溫泉鄉（大分縣）、有馬溫泉（兵庫縣）、城崎溫泉（兵庫縣）、下呂溫泉（岐阜縣）、道後溫泉（愛媛縣）。

別府溫泉鄉以驚人的湧泉量和源泉數量稱霸，市內8個溫泉區統稱「別府八湯」，7種泉質應有盡有。最特別的是「地獄巡遊」觀光路線，血池地獄的鮮紅色溫泉、海地獄的鈷藍色溫泉，視覺效果震撼。投票者表示：「整個城市到處都冒著白煙，真的是溫泉之都。」

有馬溫泉是日本三大古湯之一，以金泉（含鐵）和銀泉（碳酸泉）兩種泉質聞名，豐臣秀吉曾多次到訪。城崎溫泉今年維持第三，7個外湯各有特色，買張通票就能全部體驗。下呂溫泉的pH值9.2弱鹼性泉質，被譽為「美肌之湯」，深受女性歡迎。

西日本十大溫泉排行榜

別府温泉郷 （大分縣） 有馬温泉 （兵庫縣） 城崎温泉 （兵庫縣） 下呂温泉 （岐阜縣） 道後温泉 （愛媛縣） 黒川温泉 （熊本縣） 由布院温泉 （大分縣） 加賀温泉郷 （石川縣） 白浜温泉 （和歌山縣） 嬉野温泉 （佐賀縣）

別府八湯的海地獄，鈷藍色的溫泉池水溫高達98度，景色如夢似幻。（圖片來源：Getty Images）

有馬溫泉的金泉，鐵質含量高呈現茶褐色，據說對關節痛特別有效。（圖片來源：日本觀光局）

東日本溫泉酒店推介 1. 別府温泉別府杉乃井酒店

堪稱溫泉度假村，佔地廣闊設施豐富。最受歡迎的「棚湯」是建在山坡上的露天溫泉，共有5層梯田式設計，每層都能欣賞別府灣海景，日出時分的景色特別壯麗。

酒店使用自家源泉，屬於鈉氯化物泉，對神經痛、筋肉痛有療效。除了溫泉，酒店還有水上樂園「Aqua Beat」、保齡球場、遊戲中心等設施，適合一家大小。自助餐廳提供和洋中三種料理，晚上還有現場料理表演，娛樂性十足。

酒店的Aqua Beat水上樂園，有波浪池和滑水道，大人小朋友都玩得開心。（圖片來源：agoda）

地址：大分縣別府市観海寺1 （地圖 ）

交通：由福岡博多車站乘JR日豐本線特急電車約1小時50分到別府車站下車，乘搭酒店接駁小巴

明年1月至3月房價：$1,727起

於agoda預訂房間 於booking.com預訂房間

東日本溫泉酒店推介 2. 城崎溫泉西村屋本館

創業於明治時代，已有150年歷史，是城崎最高級的溫泉旅館。整座旅館採用數寄屋造建築風格，庭園由京都名匠設計，四季風景如畫。

旅館有三個私人風呂可供預約，其中「吉の湯」採用檜木打造，香氣怡人。泉質為鈣鈉氯化物泉，對疲勞恢復特別有效。晚餐提供但馬牛料理，每道菜都像藝術品般精緻。服務人員的款待更是無可挑剔，從迎接到送別都讓人感受到日式待客之道的極致。

西村屋本館的日式庭園，紅葉季節美得像一幅畫。（圖片來源：agoda）

地址：兵庫縣豊岡市城崎町湯島469 （地圖 ）

交通：從JR城崎溫泉站步行約15分鐘即可抵達

明年1月至3月房價：$9,121起

於agoda預訂房間 於booking.com預訂房間

東日本溫泉酒店推介 3. 有馬格蘭酒店

是有馬溫泉規模最大的酒店，最大優勢是同時擁有金泉和銀泉兩種源泉。9樓的展望大浴場「雲海」可以俯瞰有馬溫泉街全景，B2的大浴場「金銀森林」則被樹林包圍，各有不同風情。

金泉含鐵量高，對冷症、腰痛有幫助；銀泉是碳酸泉，能促進血液循環。酒店內還有溫泉療法師提供專業建議，教導客人如何正確泡湯。餐廳選擇多元，從懷石料理到鐵板燒都有，特別推薦神戶牛鐵板燒，牛味十足令人一試難忘。想要輕鬆遊覽有馬，這裡絕對是最佳據點。

酒店的展望大浴場，一邊泡湯一邊欣賞六甲山景。（圖片來源：agoda）

地址：兵庫縣神戸市北區有馬町1304-1 （地圖 ）

交通：從大阪站或京都站搭乘高速巴士約40分鐘

明年1月至3月房價：$2,298起

於agoda預訂房間 於booking.com預訂房間

BIGLOBE 「日本溫泉大賞」

網址（東日本）：按這裏

網址（西日本）：按這裏

更多相關文章：

日本旅遊｜京都小合掌村美山雪燈節一日遊半價優惠 人均$301起！大阪專車接送/浪漫點燈/賞日本奉獻舞蹈

北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間