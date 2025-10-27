日本漫畫角色創作靈感來自他 「世界第一美少年」瑞典男星離世

【on.cc東網專訊】曾被譽為「世界第一美少年」的瑞典男星Bjorn Andresen前日（25日）離世，享年70歲。

本身是演員兼音樂人的Bjorn 死訊由其紀錄片《The Most Beautiful Boy in the World》女導演Kristian Petri向外公布，暫時未知死因。年僅15歲的他當年憑意大利名導演維斯康堤（Luchino Visconti）執導小說改編的電影《魂斷威尼斯》（Death in Venice）走紅，他於片中飾演的少年Tadzio被男星狄保加第（Dirk Bogarde）飾演的年長男人戀上。

就在影片的首映禮舉行之後，維斯康堤就稱他是「世界第一美少年」，不過這個稱號卻影響他的人生，他曾說過：「每個人仍然想透過我看出『最美少年』。而事實上我成為了世界上『最老的少年』。」並聲言《魂斷威尼斯》毀了他的一生。而他曾透露在16歲那年，維斯康堤曾帶他到同性戀夜店，他本身是異性戀者強調自己不是「恐同者」，但當時於夜店內確實令他感到非常不安。

Bjorn憑《魂》於當年歐美影壇走紅之外，亦一路紅到日本，池田理代子70年代經典漫畫《凡爾賽玫瑰》中的「白玫瑰」奧斯卡正是以他為原型創作。

