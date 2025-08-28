日本漫畫該「按照國際標準來畫」？掀全球ACG迷反對 連 Elon Musk 都指責摧毀藝術

先前《膽大黨》動畫第二季因為致敬日本知名樂團「X JAPAN」的片段，未告知團長 Yoshiki 而引發爭議。其中曾和 Yoshiki 合作過的律師紀藤正樹，就提到日本漫畫和動畫的國際化是必要，應該按照「國際的標準」來製作。沒想到該言論迅速在網路上傳開，引發日本和其他各國的網友反彈，認為日本動漫有自己風格和文化，甚至連馬斯克都同樣批評，認為這樣只會：「摧毀藝術」

因為膽大黨而引發的討論。（圖源：「ダンダダン」TVアニメ公式|）

紀藤正樹的日本漫畫「國際的標準」一說，在 X（推特）上引發大量討論。漫畫家森田真法 (森田まさのり)就表示：「如果按照國際標準來畫漫畫，那樣會很無聊」獲得廣泛的迴響，除了日本網友們的支持外，更有許多國家的網友認為，應該看看那些按照國際標準的西方作品，最後是如何失敗收場的。也指出日本動漫成功輸出到國外，就證明目前的做法完全沒有問題，甚至因為這獨特的文化和風格吸引了許多愛好者，不需要去迎合任何觀眾或族群。

就連近期因為反對 ACG 審查和主張表現自由，而受到關注的日本前議員栗下善行（くりした善行），都同樣以英文回應，認為除了日本當地動漫粉絲的聲音外，來自海外的聲音也同樣重要，讓那些沒有思考過這些問題的日本人認識到「國際標準的可怕後果」，並承諾會繼續保護 ACG 等文化內容。

就連同樣喜愛各種日本動漫作品的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），都跟著質疑：「那名律師真的可恥。是誰付錢要他推動這個的？」並點讚多篇文章支持，隨後有網友好奇：「他們說的國際標準是什麼意思？」馬斯克直接回應：「摧毀藝術」

