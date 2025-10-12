日本為 Tesla 全自動駕駛在國內的實施鋪平道路

日本目前正積極為 Tesla 的全自動駕駛 (FSD) 系統的本地推廣鋪路。這一點從國土交通省的決定中可見一斑。根據《日經新聞》的報導，Tesla 的人工智能驅動車輛將被允許通過軟件更新進行改裝，以啟用其自駕功能。這些功能將通過空中下載 (OTA) 軟件更新的方式推送給已經售出的車輛。

早前的報導顯示，Tesla 日本已經開始在公共道路上測試 FSD 技術。當時，報導指出，Tesla 日本的員工正在進行測試，公司計劃在不久的將來向消費者發佈其 FSD 軟件，前提是符合安全標準和指導方針。

廣告 廣告

前 Tesla 董事會成員 Hiro Mizuno 在 X 上評論指出，國土交通省允許通過軟件更新進行自動駕駛的改裝，意義重大。他表示：“國土交通省允許通過軟件更新進行自動駕駛的改裝，這一決定至關重要。目前，Tesla 是唯一一個積極推進此類技術的製造商，但我曾擔心如果每次軟件更新都需重複批准過程，實現真正的自動駕駛將無法持續。因此，這一決定將使所有製造商在日本推進自動駕駛變得更加容易。”

隨著這一重大進展，Tesla 在日本市場的潛力將進一步釋放。公司的創新不僅能提升消費者的駕駛體驗，還能推動整個汽車行業的進步。無疑，Tesla 的全自動駕駛技術將對未來的交通方式產生深遠影響，進一步鞏固其在全球市場的領導地位。

推薦閱讀