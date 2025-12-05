日本熊出沒｜單日爆多宗襲擊最少4人傷 百年溫泉旅館逾三百預約取消 專家歸因橡樹枯萎及里山荒廢︱Yahoo

Brown bear walking on the road in Shiretoko Peninsula, Hokkaido.

【Yahoo新聞報道】日本多地近期接連發生熊襲擊人事件，雖然冬季來臨且部分地區開始降雪，但熊出沒的情況依然頻繁。單在 12 月 4 日上午，富山縣、長野縣及島根縣便先後發生襲擊，造成至少 4 人受傷。受熊出沒影響，部分溫泉旅館生意受挫，由於遊客擔憂安全而取消預訂，業界需要投入資金加強防護措施。

綜合日本傳媒報道，富山縣富山市警方指， 12 月 4 日凌晨約 2 時 30 分，一對 70 多歲夫婦派送報紙期間遭熊襲擊，兩人送院時清醒，當局在現場附近發現疑似熊糞便。同日清晨約 6 時 30 分，長野縣野澤溫泉村一名 70 多歲男子在家門附近清理積雪時，遭一頭熊抓傷面部及大腿，幸無生命危險，涉事熊隻事後逃去。此外，島根縣益田市山區同日亦有一名 70 多歲男子被熊弄傷，是當地本財政年度首宗確認有人因熊襲擊受傷的個案。

該旅館在每天登記入住前及退房後燃放鞭炮驅趕熊隻。(NHK WORLD JAPAN)

溫泉旅館一個多月錄逾 300 宗取消預約

熊患問題重創日本東北地區旅遊業。秋田縣大館市一間擁逾 130 年歷史的溫泉旅館，自 10 月中旬以來已有超過 300 宗預約取消。旅館社長 Takashi Ishikawa 表示，鄰近的岩手縣 10 月發生熊襲擊致死事件後，取消預訂的情況急增。雖然正值旅遊旺季，但旅館 10 月營業額較去年同期急跌約三成。

為保障住客安全，該旅館投入逾 100 萬日圓加設圍欄及清理周邊林木，並在露天風呂通道設置屏障，以及在每天登記入住前及退房後燃放鞭炮驅趕熊隻。旅館社長坦言，在疫情影響結束後原以為生意會好轉，沒料到會受熊患打擊，目前只能盡力採取措施減低風險。

昔日作為人類與野生動物緩衝區的「里山」缺乏管理，林木過度生長，亦助長熊隻擴大活動範圍至民居附近。

里山荒廢、橡樹病害致熊被迫進入民居

長期研究熊類生態的 Yamamoto Maki 分析指，今年秋季熊出沒及傷人數字異常上升，與主要糧食短缺有關。新潟縣等地受「日本橡樹萎凋病」影響，導致橡樹大量枯死，加上山毛櫸堅果失收，令熊缺乏過冬所需的營養，被迫進入人類居住範圍覓食。

此外，隨著鄉郊人口老化及減少，昔日作為人類與野生動物緩衝區的「里山」缺乏管理，林木過度生長，亦助長熊隻擴大活動範圍至民居附近，甚至出現適應城市環境的「城市熊」。

她解釋，雌熊通常在冬季冬眠期間產子，並會與幼熊再一起冬眠一個冬天。在這一年多的時間，幼熊會緊貼母熊，學習覓食方式及地點。如果母熊當時已習慣在居民區附近覓食，幼熊長大後往往也會選擇把活動範圍固定在這些地區，而非重新回到深山。

Yamamoto Maki 認為，當局需要更準確調查熊群數量及增長速度，在熊隻明顯增長的地區有系統地控制數量，並把已在居民區附近定居的熊隻移除，同時在聚落周邊重建緩衝帶及復育橡樹，改善野外糧源。她又提到，日本約有 20 萬名持牌獵人，多數年逾 60 歲，既要協助控制野豬與鹿的數量，亦要應付黑熊走入城市的情況，促野生動物管理上升至國家政策層面處理。