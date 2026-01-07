日本熊出沒｜氣候暖化疑影響堅果收成 料今年豐收 恐致2027年熊蹤激增︱Yahoo

Asiatic black bear staring

【Yahoo新聞報道】日本秋田縣一項研究指出，受山毛櫸果實收成周期影響，東北地區或於 2027 年再度出現黑熊接近人類活動範圍的情況。研究分析顯示，料 2026 年或屬於山毛櫸果實豐收年，翌年出現歉收的機會甚高，或增加人熊接觸風險。

去年秋田縣熊害肆虐 50人傷

綜合外媒報道，秋田縣林業研究及研修中心表示，山毛櫸果實是黑熊的主要食物來源。當果實歉收時，黑熊為覓食更容易走近有人居住的地區。秋田縣於去年曾錄得超過 50 人因黑熊受傷，當局其後持續分析山毛櫸果實與黑熊出沒之間的關係。

研究中心指出，自 2021 年起，秋田縣山毛櫸果實呈現「一年豐收、一年歉收」的交替情況，而歉收年份往往伴隨黑熊進入市區的個案增加。在果實充足的年份，黑熊繁殖率較高，數量上升；一旦翌年食物短缺，更多黑熊便會靠近人類居住地覓食。

過往每 5 至 7 年才出現大豐收

研究中心自 2002 年起，在秋田縣內 5 個地點，以自訂標準觀察山毛櫸果實的開花及結果情況。山毛櫸果實屬高營養食物，每年約於 10 月成熟。過往一般認為山毛櫸果實每 5 至 7 年才會出現一次大豐收，但在 2005 年後曾出現一段較長空窗期，其後於 2013 年、2015 年及 2018 年再度出現豐收，並隨後接連出現歉收年份。

研究亦顯示，2022 年及 2024 年的山毛櫸果實成熟度明顯高於此前數年。研究中心職員 Satoru Wada 表示，近年幾乎每逢豐收年後必然出現歉收年，雖然產量周期改變的原因仍未明朗，但不排除與全球暖化及夏季酷熱天氣有關。

和田智同時警告，在歉收後翌年春季，冬眠甦醒的黑熊原本會覓食地面殘留的山毛櫸果實，但實際上食物有限。他表示，至 2026 年初春，山區植物尚未萌芽，若缺乏果實來源，黑熊可食用的食物極少，或增加人熊相遇的風險。