日本熊出沒｜秋田縣政府與陸上自衛隊簽協議 負責運送箱型捕獸籠等 已派 15 人駐守支援｜Yahoo

陸上自衛隊今日（5日）與秋田縣政府簽訂協議，派遣部隊到該縣應對熊害，提供後勤支援。（TBS NEWS DIG Powered by JNN 影片截圖）

【Yahoo 新聞報道】日本熊害持續受關注，陸上自衛隊今日（5日）與秋田縣政府簽訂協議，派遣部隊到熊害嚴重的秋田縣，協助運送箱型捕獸籠，提供後勤支援，但不會直接撲殺熊。自衛隊今午派 15 人駐守鹿角市。

鹿角市展開行動 料支援至本月底

日媒報道，秋田縣已錄得 4 宗熊襲擊致死案件，日前一名 79 歲女子疑上山採菇期間遇襲，其臉部傷勢嚴重，估計被熊咬傷。秋田縣政府與陸上自衛隊簽訂協議，自衛隊會負責設置和運送箱型捕獸籠等後勤支援，今日下午到鹿角市展開行動。自衛隊派員支援至本月底，但有機會因應熊襲持續而延長行動。

秋田縣知事鈴木健太表示，與自衛隊用了一星期達成協議，隊伍會首次進駐鹿角市，他向自衛隊致以衷心感謝。據秋田縣政府統計，截至昨日，該縣已有 60 人被熊襲擊受傷。