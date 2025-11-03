日本熊出沒｜秋田 79 歲婦遇襲身亡 疑被熊咬傷臉部 宮城縣賞楓葉勝地設警告牌︱Yahoo

棕熊

【Yahoo新聞報道】日本秋田縣一名 79 歲女子被懷疑遭熊襲擊致死，警方今日（3 日）早上在山區發現其遺體。隨着東北地區熊隻出沒頻繁，鄰近的宮城縣大崎市著名賞楓葉景點「鳴子峽」近日亦設置多語言警告牌，提醒遊客提防熊隻。

綜合外媒報道，死者為當地無業居民，疑於上山採菇期間遇襲。警方表示，她周日早上曾致電家人稱要到山中採菇，但當晚未返家，家人報警後，警方於翌日上午 9 時左右在森林地帶發現她的遺體，臉部傷勢嚴重，推測被熊咬傷。

由於熊襲事件不斷增加，秋田縣知事鈴木健太要求中央政府考慮派遣自衛隊支援。防衛大臣小泉進次郎表示，自衛隊將提供後勤協助，包括運送及處理被捕殺的熊隻，但法律禁止自衛隊直接參與射殺行動。

印有熊圖像的警示牌

大崎市發出「緊急警戒宣言」

另一方面，宮城縣大崎市鳴子峽正值楓葉轉紅黃交織的觀賞期，吸引大批海內外旅客。惟因熊隻頻繁出沒，市政府上周二發出「緊急警戒宣言」，呼籲遊客提高警覺，並在步道入口設置印有熊圖像的警示牌，內容以日文、英文、中文及韓文顯示。

當地一名紀念品店職員表示，今年已售出約 20 個防熊鈴，較去年大幅增加。一名來自菲律賓的遊客稱，看到許多警告標示後，會小心留意安全。職員同時提醒旅客不要留下垃圾，並避免獨自行動。

據日本環境省資料，日本現存兩種熊類，包括棕熊及黑熊，分別棲息於北海道及本州和四國。秋田縣位於本州。