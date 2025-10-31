日本熊出沒｜警察擬步槍獵殺 獵人獲聘為政府僱員 自衛隊缺撲殺動物訓練｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日本熊害持續受關注，環境省統計截至昨日（30 日），今年已經有 12 人遭熊襲擊致死。日本政府昨日在首相官邸召開聯合部門會議，內閣官房長官木原稔在會上指示，各部門要在 11 月中之前制訂應對措施。木原並指，警方將會採取行動，使用步槍獵殺熊隻，並會確保警員掌握熊類相關知識和訓練，改進他們的裝備和物資。防衛大臣小泉進次郎今早（31 日）亦都表示，已經應秋田縣的請求，安排自衛隊運送箱型捕獸籠到當地。

防衛大臣：自衛隊缺相關訓練 難承擔任務

陸上自衛隊已經在昨日於秋田縣進行箱型捕獸籠的運輸訓練。小泉今早表示，自衛隊沒有接受過鳥類和動物撲殺方面的訓練，「承擔這項任務會比較困難」，但防衛省仍然希望在不影響任務執行的前提下盡最大努力配合。被問到執行運輸任務的自衛隊成員會否攜帶槍械或其他武器時，小泉就回應指是否攜帶武器將視乎任務性質和具體內容而定，目前正在聽取秋田縣政府和狩獵協會的意見，再研究相關安排。

地方政府自決使用獵槍

至於在昨日的會議，木原稔表示熊隻造成的人身傷害事件持續增加，而且範圍不斷擴大，對民眾的安全構成嚴重威脅，因此政府有需要採取緊急措施應對。木原表示，將會擴大「緊急狩獵」的適用範圍，容許地方政府自行決定是否使用獵槍，並會安排警察和持牌獵人迅速撲殺熊隻。

環境省就表示，正在考慮利用今年的追加預算，支持地方政府招募持牌獵人成為政府正式僱員，另外會加強培訓。中期應對措施方面，部門會利用科學數據加強熊隻的族群管理，並且利用無人機等新技術，加強辨識和預防熊隻出沒。

報酬太低獵人拒出動

目前日本各個地方政府對於撲殺熊隻的獎勵金並不一致，平均每隻熊的獎勵金在 1 萬（500 港元）至 6 萬日圓（3,000 港元）之間。以北海道浦河町為例，撲殺熊的獎勵金是 1 萬日圓，但在紋別市就可以達到 6 萬日圓。

過往有持牌獵人認為獎勵金過低的事件。在去年 5 月，北海道奈井江町的獵友會要求撲殺每隻熊要收取 4.5 萬日圓獎勵金，但地方政府只開價 1.03 萬日圓，最終獵友會決定不派員支援。

日本同時面臨獵人數目銳減和高齡化的問題：根據環境省數據，1975 年持牌獵人的數量約為 52 萬人，到了 2020 年已減少至只有 22 萬人。如果以年齡劃分，60 歲以下持牌獵人的數量更減少了約 8 成。

【報道】

NHK