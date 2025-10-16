日本熊襲擊事件激增 本年度已奪 7 命創新高 環境省指氣候變化導致熊入城鎮覓食︱Yahoo

本年度因熊襲擊致死的人數創紀錄，至今已有 7 人喪生。

【Yahoo新聞報道】日本環境省今日（16 日）公布，本年度因熊襲擊致死的人數創紀錄，至今已有 7 人喪生，為自 2006 年有統計以來最多。當局同日亦接獲另一宗懷疑被熊襲擊的失蹤個案。

綜合日本傳媒報道，熊因橡實等食物短缺而飢餓，被指與氣候變化有關，近期愈來愈多熊出沒於人口老化及人口減少的城鎮。專家指出，氣候變暖亦改變熊的冬眠習性，其中棕熊體重可達半噸，速度足以超越人類。

今年度有逾 100 人受傷，包括被咬傷及被利爪抓傷。

環境省官員表示，目前 7 宗死亡個案已超過上年度 5 人的紀錄。另有逾 100 人受傷，包括被咬傷及被利爪抓傷。最新確認的死亡個案是一名在 10 月 8 日於岩手縣北部被發現的七旬男子，死因證實為熊襲擊，該男子的頭部與軀幹分離。

同縣兩天後，又發現另一名七旬男子的遺體，事發地點為他採菇的山林；數日前，長野縣亦尋回一名 78 歲男子屍體，身上有多處爪痕，但死因尚待確認。岩手縣北上市一間溫泉旅館的員工周四失蹤，搜救隊在現場發現疑似人血。

每年約有數千頭熊被獵殺，但由於獵人數目隨人口老化而減少，控制熊隻數量的難度日增。

同日秋田縣及福島縣再有 5 人受傷，富士電視台報道，群馬縣一間超市上週亦被一頭長約 1.4 米的成年熊闖入，導致兩名七旬及六旬男子輕傷。該店負責人表示，店舖鄰近山區，但以往從未有熊出沒。熊闖入時弄倒魚櫃，又踩踏水果區的牛油果。店內當時約有 30 至 40 名顧客，熊因找不到出口而變得焦躁。

此外，一名西班牙旅客本月在岐阜縣白川鄉巴士站亦遭熊襲擊。日本現存兩種熊，分別為亞洲黑熊（又稱月熊）及棕熊，後者主要分布於北海道。每年約有數千頭熊被獵殺，但由於獵人數目隨人口老化而減少，控制熊隻數量的難度日增。